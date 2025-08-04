10 самых дорогих автомобилей, когда-либо проданных с аукционов

Какие автомобили стали самыми дорогими из тех, что были проданы с аукционов/ Фото: carbuzz.com

1. Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe, 1955 – 142 000 000 долларов

Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe купили на торгах в мае 2022 года/ Фото: rim3.ru

2. Ferrari 250 GTO, 1962 – 51 705 000 долларов

Ferrari 250 GTO был выставлен для продажи на Sotheby's/ Фото: championat.com

3. Ferrari 250 GTO, 1962 – 48 405 000 долларов

Эту Ferrari 250 GTO продали в 2018 году/ Фото: barrons.com

4. Ferrari 250 GTO Berlinetta, 1962 – 38 115 000 долларов

Ferrari 250 GTO Berlinetta создавался для участия в гонках GT FIA/ Фото: motortrend.com

5. Ferrari 335 Sport Scaglietti, 1957 – 35 730 000 долларов

Ferrari 335 Sport Scaglietti считается самым красивым из всех Феррари/ Фото: euronews.com

6. Mercedes-Benz W196, 1954 – 30 060 000 долларов

Mercedes-Benz W196 был построен по самым передовым технологиям тех времен/ Фото: amalgamcollection.com

7. Ferrari 290 MM, 1956 – 28 050 000 долларов

Ferrari 290 MM продали в 2015 году/ Фото: topgear.com

8. Ferrari 275 GTB/4 NART Spider, 1967 – 27 500 000 долларов

До продажи Ferrari 275 GTB/4 NART Spider находился в частных руках/ Фото: carpixel.net

9. Ferrari 275 GTB/C Speciale, 1964 – 26 380 000 долларов

Ferrari 275 GTB/C Speciale была выпущена лишь в четырех экземплярах/ Фото: quto.ru

10. Aston Martin DBR1, 1956 – 22 500 000 долларов

Aston Martin DBR1 был создан в 1956 году/ Фото: evo.co.uk