10 самых дорогих автомобилей, когда-либо проданных с аукционов

Какие автомобили стали самыми дорогими из тех, что были проданы с аукционов/ Фото: carbuzz.com
Существуют автомобили не просто премиального класса, а по-настоящему дорогие, стоимость которых может достигать десятков и даже сотен миллионов долларов. Машины не только украшают коллекции ценителей, но и представляют собой прекрасную инвестицию, ведь со временем цена на уникальные авто только растет. Какие автомобили, продававшиеся на мировых аукционах, оказались наиболее дорогими во всем мире? Десятка таких машин в нашей подборке.
1. Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe, 1955 – 142 000 000 долларов
Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe купили на торгах в мае 2022 года/ Фото: rim3.ru
Если задаваться вопросом о самом дорогостоящем авто в истории, продававшемся на аукционных торгах, то им окажется Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe, выпущенный в 1955 году. Машину купили в мае 2022 года с торгов, проводимых Sotheby's, но сделка была проведена в тайном порядке.владелец – автомобильный музей Mercedes-Benz (в Штутгарте, Германия), а частный покупатель решил остаться неизвестным широкой публике.
Раритетный спорткар был приобретен за 142 млн долларов (в рублевом эквиваленте это 12,96 млрд руб.). Машина – это спортивное купе, которое в числе девяти экземпляров 300 SLR (W196) было построено не только для трасс, но и предназначалось для езды по дорогам общего пользования.
2. Ferrari 250 GTO, 1962 – 51 705 000 долларов
Ferrari 250 GTO был выставлен для продажи на Sotheby's/ Фото: championat.com
Этот гоночный Ferrari, который выпущен производителем в 1962 году, для продажи был выставлен на площадке Sotheby's, торги проводились в Нью-Йоркском отделении в ноябре 2023. В итоге автомобиль, ранее украшавший частную коллекцию, ушел к новому владельцу, заплатившему за него 51 млн 705 тысяч долларов (в рублях это 4 млрд 72 млн руб.).
Машина принимала участие в гоночном турнире в составе команды Scuderia Ferrari и оставалась единственным представителем Ferrari 250 GTO, выступавшим в заездах.
3. Ferrari 250 GTO, 1962 – 48 405 000 долларов
Эту Ferrari 250 GTO продали в 2018 году/ Фото: barrons.com
Представитель этой же модели Ferrari того же года выпуска примечателен тем, что он стал третьим по счету спортивным болидом, который завод Ferrari, расположенный в Италии, Маранелло, произвел в составе серии 250 GTO.
Болид был продан в августе 2018 аукционным домом RM Sotheby's, торги велись на площадке в Калифорнии, США. Покупатель заплатил за этот великолепный спортивный автомобиль 48 млн 405 тыс. долларов, что соответствует 4,42 млрд руб.
4. Ferrari 250 GTO Berlinetta, 1962 – 38 115 000 долларов
Ferrari 250 GTO Berlinetta создавался для участия в гонках GT FIA/ Фото: motortrend.com
Одни из наиболее высоко оцененных на мировых площадках автомобилей, проданных аукционистами – это творения Ferrari, а именно серия спортивных 250 GTO. Важно отметить, что этих великолепных гоночных автомобилей производитель построил немного – свет увидели только 39 единиц.
Вот и очередной Ferrari 250 GTO был представлен в калифорнийском торговом зале аукционера Bonhams, где стал предметом горячего интереса одного из коллекционеров, купившего болид в августе 2014 за сумму в 38 млн 115 тысяч долларов (3 млрд 48 млн рублей).
Этот экземпляр фокусирует на себе пристальное внимание из-за того, что он специально создавался под гоночные состязания GT FIA за мировое первенство, проходившее в 1963 году.
5. Ferrari 335 Sport Scaglietti, 1957 – 35 730 000 долларов
Ferrari 335 Sport Scaglietti считается самым красивым из всех Феррари/ Фото: euronews.com
Да, автомобили Ferrari – штучный товар, поэтому они находятся на вершине списка самых дорогих и желанных приобретений на всех мировых аукционах. Роскошный 335 Sport Scaglietti считают самым красивым из всех Феррари, причем этих автомобилей было произведено всего четыре единицы в течение двух лет.
Ничего удивительного, что за раритет на шедших в феврале 2016 года в Париже торгах аукционного дома Artcurial Retromobile Sale частное лицо выложило 35 млн 730 тысяч долларов (в пересчете на нашу валюту это 3,26 миллиарда рублей). Именно эта модель стала тем гоночным спортивным автомобилем, чья скорость в гонках Ла-Мана превысила 200 км/час.
6. Mercedes-Benz W196, 1954 – 30 060 000 долларов
Mercedes-Benz W196 был построен по самым передовым технологиям тех времен/ Фото: amalgamcollection.com
Овеянный славой гоночный автомобиль сумел выиграть не одну гонку. Именно на нем Хуан Фанхио в Формуле-1 заработал два чемпионских титула, а в целом из 12 гонок болид выиграл 9.
Построенный по самым передовым технологиям своего времени, Mercedes-Benz W196 имел трубчатое шасси из легких сплавов. Проектировали и испытывали его в аэродинамической трубе – впервые в мире. Вот почему покупатель, который остался неизвестным, поскольку совершил сделку по телефону, с радостью стал обладателем легендарного спорткара, заплатив за него 30 млн 6 тысяч долларов.
Торги проводились аукционом Bonhams в июле 2013 года. Отдавая дать уважения спортивным заслугам W196, болид выставили в аутентичном виде, со всеми боевыми царапинами и вмятинами.
7. Ferrari 290 MM, 1956 – 28 050 000 долларов
Ferrari 290 MM продали в 2015 году/ Фото: topgear.com
Спорткар был построен лишь в четырех экземплярах, что сильно повышает его привлекательность в глазах коллекционеров. Тем более, что болид, выставленный на Sotheby's – именно тот, на борту которого знаменитый гонщик Хуан Мануэль Фанхио одержал победу в Mille Miglia 1956 года.
Судьба 290 MM сложилась так, что после своего участия в соревнованиях в течение долгих 34 лет он находился в частной коллекции, после чего был выставлен на торги, где в декабре 2015 родстер нашел покупателя, который заплатил за него 28 млн 5 тысяч долларов – самую большую аукционную цену, назначенную на торгах в том году.
8. Ferrari 275 GTB/4 NART Spider, 1967 – 27 500 000 долларов
До продажи Ferrari 275 GTB/4 NART Spider находился в частных руках/ Фото: carpixel.net
Этот спортивный автомобиль предполагалось использовать на дорогах общего пользования, а не только в гонках. Из-за малых продаж Ferrari пришлось выпустить только десять экземпляров 275 GTB/4, что в дальнейшем привело к росту цены автомобиля до невероятных высот. Теперь он оказался одним из самых редкостных и дорогостоящих спорткаров во всем мире.
Один из NART Spider был выставлен торговым домом Auctions в августе 2013 года, где его приобрели за 27 млн 500 тысяч долларов. Прежде 275 GTB/4 находился в США в частных руках, коллекционер имел возможность наслаждаться обладанием раритета целых 45 лет.
9. Ferrari 275 GTB/C Speciale, 1964 – 26 380 000 долларов
Ferrari 275 GTB/C Speciale была выпущена лишь в четырех экземплярах/ Фото: quto.ru
Еще более редкая модель была выпущена только в четырех экземплярах, а до наших дней дошли всего три из них. Машина представляла собой доработку модели 275 большей мощности с оригинальной обтекаемой внешностью и должна была использоваться на дорогах общего пользования в качестве туристического спорткара.
Торги на площадке RM Auctions состоялись в августе 2014 года, и тогда некий покупатель выложил за этот редчайший автомобиль 26 млн 380 тысяч долларов.
10. Aston Martin DBR1, 1956 – 22 500 000 долларов
Aston Martin DBR1 был создан в 1956 году/ Фото: evo.co.uk
Создан английским конструктором Астоном Мартином в 1956 для гоночных турниров. Его звездный час случился в 1959 году, когда DBR1 смог одержать победу на трассе «24 часов Ле-Мана». Он оказался первым автомобилем, выпущенным в своей серии, а также получившим наибольший успех у Aston Martin.
Продажа неизвестному покупателю на торгах Sotheby’s в 2017 году за 22 млн 500 тысяч долларов сделала его самым дорогим спортивным автомобилем Англии.
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