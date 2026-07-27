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Зачем машинам колёса закрывали юбкой, и почему так больше никто не делает

Машина с юбкой./ Фото: classicandsportscar.com
Машина с юбкой./ Фото: classicandsportscar.com

Самые интересные автомобили создавались в первой половине прошлого века, когда инженеры вовсю экспериментировали, а производители не привязывались так сильно к маркетингу. Одним же из самых интересных экспериментов была юбка – специальные щитки на задние колёса.
Интересно, что колёсные щитки приносили реальную пользу, но такие машины были большой экзотикой, а потом и вовсе почему-то исчезли.


1. Авиационные технологии

Citroën DS./ Фото: classic-trader.com
Citroën DS./ Фото: classic-trader.com


Колёсные щитки превращали автомобиль в космический корабль, но эти кузовные детали создавали не ради вау-эффекта. В то время, а это были 1920-1930 годы, инженеры пытались увеличить скорость автомобилей и искали идеальную форму кузова. Как и многие другие автомобильные изобретения, щитки пришли из автоспорта: с их помощью на гоночных болидах пытались закрывать массивные колёса, чтобы уменьшить лобовое сопротивление воздуха и сэкономить топливо.

Citroën DS./ Фото: ctfassets.net
Citroën DS./ Фото: ctfassets.net


Эта технология пришла из авиастроения, где аналогичными щитками закрывали неубирающиеся шасси: обтекатели помогали снизить сопротивление воздуха, а открытые колёса не превращались в воздушный тормоз. В то время самолёты были очень модными, а потому «юбка» воспринималась как символ прогресса и новейших технологий. В автомобилях с их помощью закрывали большую часть задних колёс и приспосабливали к ним остальной дизайн, откуда и появилось бытовое название для этой части кузова. Разумеется, обтекатели не ставили на все машины подряд, а только на культовые и чрезвычайно дорогие модели, такие как Buick Roadmaster или Citroën DS (CX).


2. Как это работало

Обтекатель на самолёте./ Фото: auto-gyro.ru
Обтекатель на самолёте./ Фото: auto-gyro.ru


Само существование колёсных щитков – это физика чистой воды. Колёсная арка представляет собой огромную дыру в кузове, которая буквально цепляется за воздух, создаёт сильнейшие завихрения и тормозит автомобиль. Если её закрыть, набегающий воздушный поток сможет без труда обтекать кузов, скорость станет выше, расход топлива меньше, а ресурс двигателя сохранится дольше.

Скрытые колёсные арки./ Фото: petrolicious.com
Скрытые колёсные арки./ Фото: petrolicious.com


К середине прошлого века проблема стала очевидной для больших производителей: вовсю отстраивались новые транспортные магистрали, и на высокой скорости автомобиль вёл себя не так, как все ожидали. Стоило превысить скорость в 80-100 километров в час, и открытые арки превращались в дополнительный тормоз, который постоянно снижал скорость и увеличивал расход топлива. В свою очередь юбка успешно решала эту проблему. Благодаря ей набегающий поток воздуха обтекал кузов и помогал машине вместо того, чтобы её тормозить, а расход топлива на трассе ощутимо падал.

3. Сложности

Было очень сложно./ Фото: gstatic.com
Было очень сложно./ Фото: gstatic.com


Впрочем, у любой технологии есть минусы, и у этой они тоже были, причём серьёзные. Самой же большой оказалась ежедневная эксплуатация, которая превращалась в настоящий кошмар. К примеру, на замену проколотой шины уходило огромное количество времени и сил: водителю сначала приходилось долго возиться с фиксаторами кузовных панелей, потом снимать тяжёлый и грязный щиток, и только после этого он мог заняться колесом. В мастерских терпеть не могли такие машины, а само их обслуживание стоило дороже. К тому же в пространство под щитком зимой забивался снег, и поскольку хоть сколько-нибудь серьёзной защиты от коррозии не было, машина начинала стремительно гнить.

Тормоза перегревались./ Фото: exactdn.com
Тормоза перегревались./ Фото: exactdn.com


С этими трудностями производители наверняка справились бы, но имелись проблемы и посерьёзнее. Машины с юбкой были попросту опасны, поскольку тормоза перегревались из-за недостаточного охлаждения. Ко всему прочему задние арки были слишком узкими и на машины можно было поставить только узкие колёса. Для тяжёлых и мощных современных автомобилей это было настоящей катастрофой, поскольку они лишались нормального сцепления с дорогой.

На современных машинах щитки не смотрятся./ Фото: automoli.com
На современных машинах щитки не смотрятся./ Фото: automoli.com


Как бы то ни было, от дальнейшего использования юбки отказались не из-за этого. Технологии постоянно развивались, производители вкладывали деньги в развитие аэродинамики и внедряли компьютеры в производственный процесс. В итоге кузов стали проектировать при помощи программ, что в сочетании с дополнительными аэродинамическими элементами позволило обойти проблему колёсных арок. В этом помогли оптимизированная форма бамперов, сплиттеры и даже колёсные диски. К тому же юбка очень плохо сочеталась с кузовами современных автомобилей.

Saab 92./ Фото: wikipedia.org
Saab 92./ Фото: wikipedia.org


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автомобиль saab 92