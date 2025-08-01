В США домовладельцы отказываются от заборов, и на то есть множество причин

1. Почему дома в Америке не имеют заборов

В Соединенных штатах домовладельцы предпочитают отказаться от заборов и на то, есть множество причин . | Фото: masterok.livejournal.com.

Идея открытости и свободы воплотилась в планировании как городских, так сельских улиц, где преобладают частные домовладения.

Там, где в приоритете добрососедские отношения, заборы не нужны.

Только лишь 50% процентов американских домовладельцев ограждают задний двор, а вот лицевой фасад и газоны впереди дома чаще остаются открытыми. | Фото: thinkrealstate.com.

Заборы многие американцы считают антисоциальным явлением, ограничивающим их свободу.

Администрация района и ассоциация домовладельцев решают, как должны выглядеть дома и участки, вольности в США недопустимы. | Фото: masterok.livejournal.com.

Никто из домовладельцев не в праве менять фасады зданий, обустройство участков и оформление газонов, выходящих на улицу. | Фото: h2hinspectionsmore.com.

При такой плотности застройки и генеральном плане застройки улицы нет надобности устанавливать забор. | Фото: fairfaxgop.org.

Если заборы и разрешают ставить, то они должны соответствовать общей эстетике района/улицы, разнобоя здесь не будет. | Фото: h2hinspectionsmore.com.

Чаще всего закрытые поселки имеют общий забор и охрану, так что каждому домовладельцу можно не ограждать свой участок. | Фото: na-dache.pro.

Тот случай, когда домовладельцы предпочитают пристроить автомобиль, нежели установить забор. | Фото: kelownarealor.blogspot.com.

Ухаживать за травой с помощью газонокосилки куда удобней, когда нет забора.

2. В каких случаях американцы все-таки возводят заборы

В сельской местности с обширными участками владельцы могут позволить довольно привлекательный «живой» забор. | Фото: na-dache.pro.

Если позволяют власти или ассоциации домовладельцев, то двор даже за просматриваемыми заборы можно замаскировать. | Фото: na-dache.pro.

Такого ограждения будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность маленьким детям или небольшим собакам, которых можно спокойно выпускать во двор погулять. | Фото: kelownarealor.blogspot.com.

В некоторых регионах, здания на подворье располагают так, чтобы со стороны улицы не было доступа для чужаков, да и внутренний двор был спрятан от любопытных глаз.

Чтобы обезопасить домочадцев и соседей, вольеры с дикими животными окружают дополнительным забором.

В заповедной зоне весь населенный пункт и автострады могут ограждаться высокими заборами, чтобы предотвратить проникновение диких животных. | Фото: kelownarealor.blogspot.com.

Большинство американских домовладельцев предпочитают ограждать задний двор, чтобы обеспечить большую приватность и безопасность. | Фото: redwellconstruction.com.

Во многих штатах существует закон, предписывающий дополнительно ограждать бассейны.