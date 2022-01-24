Топ-15 русских закусок

Русская нация на весь мир славится своей любовью к выпивке. Однако и предпочтения в закусках у русских на высоте. Здесь представлен рейтинг самых популярных закусок под водку.















Безусловным лидером являются маринованные огурцы, а вместе с ними и рассол…







Соленая селедка — отличная закуска.







Соленое или копченое сало, ну как же без него…







Квашеная, маринованная капуста.







Холодец — закуска для истинных ценителей.







Бутерброд с колбасой.







Маринованные грибы, отличный выбор.







Вареная картошка, обязательное блюдо любого застолья.







Маринованные, соленые помидоры, традиционная русская закуска.







Если вы выпиваете на природе, то шашлык будет как нельзя кстати…







Уха станет отличной закуской на рыбалке.







Русский борщ со сметаной прекрасен, особенно с похмелья.







Бутерброд с красной икрой — что может быть лучше!







Оливье — просто вкусно и аппетитно…







Пиво — для гурманов с крепким здоровьем.



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