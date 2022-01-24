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Топ-15 русских закусок

Русская нация на весь мир славится своей любовью к выпивке. Однако и предпочтения в закусках у русских на высоте. Здесь представлен рейтинг самых популярных закусок под водку.

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Безусловным лидером являются маринованные огурцы, а вместе с ними и рассол…

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Соленая селедка — отличная закуска.

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Соленое или копченое сало, ну как же без него…

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Квашеная, маринованная капуста.

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Холодец — закуска для истинных ценителей.

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Бутерброд с колбасой.

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Маринованные грибы, отличный выбор.

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Вареная картошка, обязательное блюдо любого застолья.

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Маринованные, соленые помидоры, традиционная русская закуска.

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Если вы выпиваете на природе, то шашлык будет как нельзя кстати…

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Уха станет отличной закуской на рыбалке.

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Русский борщ со сметаной прекрасен, особенно с похмелья.

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Бутерброд с красной икрой — что может быть лучше!

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Оливье — просто вкусно и аппетитно…

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Пиво — для гурманов с крепким здоровьем.

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