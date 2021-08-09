5 важных функций автомобиля, которые выходят из строя быстрее других

Каждый автомобиль нуждается в своевременном и регулярном техническом обслуживании. В противном случае высока вероятность того, что в один прекрасный день или вся машина станет колом или перестанет функционировать какая-то отдельная функция. Тем более, что есть в конструкции машины такие устройства, которые ломаются гораздо быстрее других.
1. Отопитель салона
Ломается достаточно часто. |Фото: avtomash.sura.ru.
Если автомобильная печка перестала дуть так, как она дула сразу после покупки автомобиля, можно быть полностью уверенным в том, что она сломалась и нуждается в ремонте. Чаще всего такое случается в первый раз уже после 50-70 тысяч километров пробега. Также, прямо на неполадки указывает наличие «рычащих» шумов, доносящихся из отопителя.
2. Охладитель салона
Еще одна популярная поломка. |Фото: okata.ru.
Кондиционер – это очень полезная функция автомобиля, особенно в летний период. Ломаются охладители с завидной регулярностью, особенно, если автомобилист допускает ошибки в эксплуатации данного агрегата. Чаще всего кондиционеры ломаются из-за вышедшего из строя реле компрессора, неисправности муфты или отсутствия достаточного объема фреона.
3. Электроприводы передних кресел
Отличная штука. |Фото: tavto.ru.
Даже сегодня электроприводы кресел есть далеко не в каждом автомобиле. Тем не менее, таких машин становится все больше. Не мудрено, что поломка электроприводов – одна из самых часто встречающихся неполадок. Происходит поломка по самой банальной причине – большая нагрузка на редукторы. В результате получается такая ситуация, когда сервоприводы просто перестают выполнять свои «обязанности». Все, что можно сделать в такой ситуации – осуществить замену аппаратуры.
4. Щетки стеклоочистителей
Просто перестают чистить. |Фото: mir-da.ru.
«Дворники» выполняют очень важную работу, особенно в межсезонье. Постепенно резинки стеклоочистителей стираются и нуждаются в замене (или обрезке, при помощи специального карманного станка). Куда хуже то, что механизм управления дворниками также достаточно быстро изнашивается. Неисправные дворники будут некачественно чистить стекло и что не менее важно – оставлять раздражающие разводы.
5. Головное освещение
Часто меркнут. ¦Фото: yandex.com.
Как известно каждому водителю – ездить без освещения нельзя. Тем более, если из строя вышло головное освещение. Проблема весьма популярная. В среднем, автомобили сталкиваются с первыми проблемами такого толка уже при 100-тысячном пробеге. Галогенные и ксеноновые фары в среднем выходят из строя еще чаще. Первые проблемы появляются уже на 50-70 тысячах километров пробега.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии