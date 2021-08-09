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5 важных функций автомобиля, которые выходят из строя быстрее других


5 важных функций автомобиля, которые выходят из строя быстрее других

 

Каждый автомобиль нуждается в своевременном и регулярном техническом обслуживании. В противном случае высока вероятность того, что в один прекрасный день или вся машина станет колом или перестанет функционировать какая-то отдельная функция. Тем более, что есть в конструкции машины такие устройства, которые ломаются гораздо быстрее других.

1. Отопитель салона


Ломается достаточно часто. |Фото: avtomash.sura.ru.

Ломается достаточно часто. |Фото: avtomash.sura.ru.

 

Если автомобильная печка перестала дуть так, как она дула сразу после покупки автомобиля, можно быть полностью уверенным в том, что она сломалась и нуждается в ремонте. Чаще всего такое случается в первый раз уже после 50-70 тысяч километров пробега. Также, прямо на неполадки указывает наличие «рычащих» шумов, доносящихся из отопителя.

2. Охладитель салона


Еще одна популярная поломка. |Фото: okata.ru.

Еще одна популярная поломка. |Фото: okata.ru.

 

Кондиционер – это очень полезная функция автомобиля, особенно в летний период. Ломаются охладители с завидной регулярностью, особенно, если автомобилист допускает ошибки в эксплуатации данного агрегата. Чаще всего кондиционеры ломаются из-за вышедшего из строя реле компрессора, неисправности муфты или отсутствия достаточного объема фреона.

3. Электроприводы передних кресел


Отличная штука. |Фото: tavto.ru.

Отличная штука.
|Фото: tavto.ru.

 

Даже сегодня электроприводы кресел есть далеко не в каждом автомобиле. Тем не менее, таких машин становится все больше. Не мудрено, что поломка электроприводов – одна из самых часто встречающихся неполадок. Происходит поломка по самой банальной причине – большая нагрузка на редукторы. В результате получается такая ситуация, когда сервоприводы просто перестают выполнять свои «обязанности». Все, что можно сделать в такой ситуации – осуществить замену аппаратуры.

4. Щетки стеклоочистителей


Просто перестают чистить. |Фото: mir-da.ru.

Просто перестают чистить. |Фото: mir-da.ru.

 

«Дворники» выполняют очень важную работу, особенно в межсезонье. Постепенно резинки стеклоочистителей стираются и нуждаются в замене (или обрезке, при помощи специального карманного станка). Куда хуже то, что механизм управления дворниками также достаточно быстро изнашивается. Неисправные дворники будут некачественно чистить стекло и что не менее важно – оставлять раздражающие разводы.

5. Головное освещение


Часто меркнут. ¦Фото: yandex.com.

Часто меркнут. ¦Фото: yandex.com.

 

Как известно каждому водителю – ездить без освещения нельзя. Тем более, если из строя вышло головное освещение. Проблема весьма популярная. В среднем, автомобили сталкиваются с первыми проблемами такого толка уже при 100-тысячном пробеге. Галогенные и ксеноновые фары в среднем выходят из строя еще чаще. Первые проблемы появляются уже на 50-70 тысячах километров пробега.

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5 важных функций автомобиля, которые выходят из строя быстрее других

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5 важных функций автомобиля, которые выходят из строя быстрее другихПодписаться на мой Instagram
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