Секреты удачного отпуска

Отправляясь в путешествие, все хотят хорошо отдохнуть и ни о чем не беспокоиться. На практике так получается не всегда. Опытные путешественники рассказывают, на что стоит обратить внимание.





1. Позаботься о деньгах

2. Приходи на пляж пораньше

3. Радуй себя

4. Не пей слишком много

5. Пробуй новое