Секреты удачного отпуска

Отправляясь в путешествие, все хотят хорошо отдохнуть и ни о чем не беспокоиться. На практике так получается не всегда. Опытные путешественники рассказывают, на что стоит обратить внимание.
1. Позаботься о деньгах
У тебя при себе должна быть достаточная сумма денег на все расходы и экстренные варианты (например, срочное возвращение домой).
2. Приходи на пляж пораньше
Особенно если у тебя короткий отпуск. По утрам на пляжах (да и у достопримечательностей) мало народу и можно наслаждаться отдыхом в спокойной обстановке.
3. Радуй себя
Даже если в обычной жизни ты не успеваешь ходить на массаж или в тренажерный зал, в отпуске можно успеть все.
4. Не пей слишком много
Да, отпуск — это расслабление, но нет смысла превращать его в одну большую попойку. Постарайся после каждой порции алкоголя пить стакан воды, а также не злоупотреблять спиртным каждый день.
5. Пробуй новое
Не отказывайся от экскурсий и активного отдыха, от знакомства с интересными людьми. Чем больше воспоминаний, тем дольше продлится приятное ощущение от отпуска!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!
Свежие комментарии