«Шапочку из фольги снимите»: теории заговора, в которые уже стыдно продолжать верить

Какая фольга вам больше нравится?
Конспирологические теории – это штука невероятно живучая в общественном сознании. Как и в случае с мифами и легендами, выбить подобные убеждения из сознания людей достаточно сложно. Они живут в умах десятилетиями, и даже в XXI веке остается огромное количество поводов для создания теорий заговора, которые регулярно подкармливаются новыми и «неопровержимыми» фактами из медиапространства.
Американцы не были на Луне
Миссия действительно была.
Такого мнения придерживается 40% россиян. Более того, такого мнения придерживается свыше 24% самих американцев, в том числе актриса Вупи Голберг. На самом деле уже давно пора поверить и смириться с тем фактом, что американские астронавты действительно были на Луне. Во всяком случае, аргументы NASA в ответ на критику выглядят куда убедительнее любой из теории заговора.
Например, многие критикуют видео и фото с Луны за то, что на небе нет звезд. Однако это вполне естественно, когда на стороне небесного тела день. «Неправильные» тени астронавтов обусловлены ландшафтом спутника, флаг действительно развивается, но не благодаря несуществующему ветру, а благодаря специальной конструкции флагштока.
Гитлер жив
Нет, не выжил.
Одна из самых популярных легенд, которая появилась благодаря тому факту, что многие сторонники Адольфа Гитлера в конце войны бежали из страны, в том числе в Латинскую Америку, где долгое время прятались у бывших союзников нацистской Германии на секретных базах. Ярчайшим примером такого бегства был случай с Йозефом Менгеле.
Подпитывалась эта теория заговора также тем, что еще в 1955 году информатор американской разведки докладывал, будто бы бывший член СС Филипп Ситроен (Phillip Citroen) встречался с Адольфом Гитлером. Было также сделано фото, на котором один из людей действительно походит на фюрера.
Фото американской разведки от 1955 года.
Но вместе с тем, есть убедительные свидетельства того, что Адольф Гитлер застрелился в бункере 30 апреля 1945 года, когда осознал, что Германия проиграла Вторую мировую войну. Единственное «но» - у него нет могилы. По официальной версии, его останки окончательно уничтожила Германия в 1970 году. При этом часть из них была передана при странны обстоятельствах в СССР и США. Так, например, челюсть фюрера хранится в архиве ФСБ, а фрагменты черепа в Госархиве РФ.
В 2017 году после очень долгих переговоров французским специалистам все-таки предоставили доступ к российским архивам, в том числе к останкам фюрера. Специалисты сравнили кости и зубы Адольфа Гитлера с данными вскрытия, а также прижизненной медицинской информацией Адольфа, в том числе рентгеновскими снимками. В итоге было подтверждено, что фрагменты костей и зубов действительно принадлежат диктатору.
Глобальное потепление - ложь
Ученые ничего не выдумывали, у человечства еще лет 50.
Еще одна весьма популярная теория заговора - мол, коварные ученые сговорились между собой, чтобы на исследованиях климата зарабатывать деньги и получать гранты, пугая человечество и промышленников очередным Концом света. Для начала стоит сказать, что на тему изменения климата на Земле написано и опубликовано свыше 11 тысяч научных работ. Над этой массой трудов работало колоссальное количество специалистов из разных уголков мира. Трудно искреннее верить в то, что столько разных ученых могло действительно сговориться с целью заработка. Сами ученые любят шутить о том, что если бы заговор такого масштаба имел место быть, они бы предпочли направить сей потенциал на манипуляции с фондовыми рынками и геополитикой.
Виной тому сам человек.
Реальный «заговор», тем не менее, существует, хотя и заключается в другом, и носит куда меньший масштаб. По словам Роберта Брюля, социолога из Университета Дрекселя, в США действительно существуют фонды, которые финансируются промышленными гигантами и поддерживают «исследования», утверждающие, что никакого изменения климата нет.
Ярым противником теории изменения климата является и нынешний президент США Дональд Трамп. Тем не менее, климат Земли действительно меняется. Об этом свидетельствуют не только масштабные исследования, но и постоянные наблюдения. Пятимесячный период январь-май 2018 года уже стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Тенденции изменения климата (не в лучшую сторону) регистрируют по всему миру, в том числе и в странах бывшего Советского Союза.
Наблюдения все подтверждают.
На данный момент 97% всех опрошенных экспертов в области климата считают, что виной глобальному потеплению стала деятельность человека. Почти столько же экспертов скажет, что данный процесс необратим, и человечество в лучшем случае может отсрочить худшее, но уже не способно повлиять на ситуацию хоть сколь-нибудь значимым способом при нынешнем уровне развития технологий.
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