10 обычных вещей, которые сделали своих владельцев сказочно богатыми

1. Две коробки пиццы

Иногда и две коробки пиццы могут принести целое состояние. /Фото: images.pexels.com

2. Красная скрепка

Простая красная скрепка может круто изменить жизнь. /Фото: listverse-wpengine.netdna-ssl.com

3. Экскременты

Все гениальное — просто. И тому подтверждение необычные консервы Мандзони. /Фото: i.ytimg.com

4. Воздух

Чистый воздух тоже можно продавать. /Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com

5. Мусор

Мусор Нью-Йорка. /Фото: upload.wikimedia.org

6. Камни

Присмотритесь внимательно к камням под ногами — в них кроется богатство. /Фото: d2hhj3gz5jljkm.cloudfront.net

7. Тюльпаны

Тюльпаны — символ богатства и нищеты. /Фото: meaningfullyorganized.com

8. Игрушка слинки

Слинки — прибыльно не значит сложно. /Фото: wildcalendar.com

9. Чашка кофе

Чашка кофе может быть поводом для иска. /Фото: destinasiku.com

10. Имя

Имя — вещь не постоянная, но доходная. /Фото: sasharising.files.wordpress.com