10 обычных вещей, которые сделали своих владельцев сказочно богатыми

Согласитесь, было бы большим везением найти среди старых вещей подлинник Пикассо. Однако реальность более суровая, чем мечты. Несмотря на это, некоторые люди сумели разглядеть в обычных вещах источник богатства и процветания. Обычная канцелярская скрепка, чашка кофе, фамилия, мусор. Что общего между этими вещами? Ответ прост — они сделали своих владельцев богатыми.
1. Две коробки пиццы
Иногда и две коробки пиццы могут принести целое состояние. /Фото: images.pexels.com
Что общего между пиццей и криптовалютой Bitcoin? В 2010 году голодный разработчик Ласло Хейниц, работающий над созданием тогда еще новой криптовалюты, хотел заказать пиццу. Но ввиду своей занятости не смог это сделать. Тогда он предложил в интерьерном чате десять тысяч биткойнов тому, кто закажет ему пиццу. Тот, кто заказал для Ласло пиццу явно не прогадал. В 2019 году десять тысяч биткойнов уже стоили более ста миллионов долларов.
2. Красная скрепка
Простая красная скрепка может круто изменить жизнь. /Фото: listverse-wpengine.netdna-ssl.com
Иногда совершенно нереальные идеи приводят к богатству. И тому пример — история Кайла Макдональда. В 27 лет он остался без работы и жил на съемной квартире. Самым большим его сокровищем была красная скрепка. И тогда Кайл решил сыграть в детскую игру «Больше, лучше». Смысл этой игры заключался в обмене одной вещи на другую, более дорогую. В июле 2005 года Макнодальд разместил на сайте фото красной скрепки и написал, что будет менять ее до тех пор, пока не получит собственный дом. Через год его мечта сбылась.
Интересный факт от Novate.ru: История получила широкую известность во всем мире. В 2007 году Макдональд стал автором книги, в которой описывались его приключения. В русском переводе она называется «Махнёмся не глядя. Одна красная скрепка, которая потрясла мир». Впоследствии права на экранизацию приобрела компания MGM.
3. Экскременты
Все гениальное — просто. И тому подтверждение необычные консервы Мандзони. /Фото: i.ytimg.com
Многие люди даже не задумываются, какие вещи могут принести им целое состояние. Эта история одновременно парадоксальна и гениальна. В 1961 году художник Пьеро Мандзони вложил свои деньги в консервацию собственных отходов. Необычные консервы он продавал ценителям его творчества. Через два года его усилия увенчались успехом и он получил равноценный эквивалент золота за свои оригинальные консервы. Но на этом история не закончилась. В 2008 году одна баночка таких консервов была продана на аукционе за сто тысяч долларов.
4. Воздух
Чистый воздух тоже можно продавать. /Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com
Кто будет платить за воздух? Оказывается, есть такие люди, и их много. Два предприимчивых канадца решили бутилировать воздух Скалистых гор и продавать его. Жители мегаполисов Китая, задыхаясь от воздуха, заполненного смогом, начали покупать эти бутылки. По утверждениям китайцев они это делали для того, чтобы протестировать, чем воздух в бутылках отличается от обычного воздуха. Так или иначе продажа воздуха принесла канадцам ощутимые дивиденды.
5. Мусор
Мусор Нью-Йорка. /Фото: upload.wikimedia.org
Оказывается, продавать можно даже мусор. Джастин Жиньяк из Нью Йорка был уверен, что при правильной упаковке ненужный мусор можно выгодно предлагать в качестве сувениров. Так и случилось. В качестве упаковки были выбраны стеклянные банки. Цена была небольшая, и туристы охотно покупали эти необычные презенты. Жиньяк создал сайт, где оригинальные мусорные сувениры охотно раскупались любителями неординарного. В настоящее время, цена нью-йоркского мусора составляет сто долларов за куб, и согласно данным веб-сайта, он уже весь продан.
6. Камни
Присмотритесь внимательно к камням под ногами — в них кроется богатство. /Фото: d2hhj3gz5jljkm.cloudfront.net
Кто бы мог подумать, что простые камни, валяющиеся под ногами, могут принести доход в миллион долларов. Концепция получения прибыли от продажи камней родилась у Гарри Даля в пивбаре. И опять главную роль сыграла правильно подобранная упаковка. Гарри продавал камни в картонных коробках с отверстиями для воздуха. Также к каждому экземпляру прилагалось руководство по эксплуатации, в котором объяснялось, как можно научить камень разным приемам и как ухаживать за ним. Несмотря на всю нелепость, «домашние» камни разлетались как «горячие пирожки» и принесли Далю существенный доход.
7. Тюльпаны
Тюльпаны — символ богатства и нищеты. /Фото: meaningfullyorganized.com
Если бы в 17 веке голландцу подарили букет тюльпанов, то он бы посчитал вас ненормальным. Дело в том, что в то время луковицы тюльпанов стоили целое состояние. На них покупались дома и корабли. Это было самым весомым богатством. К 1637 году за одну луковицу тюльпана можно было купить самый большой дом в Нидерландах. Однако через год цены на луковицы стремительно упали, что привело к разорению многих людей.
8. Игрушка слинки
Слинки — прибыльно не значит сложно. /Фото: wildcalendar.com
Идея создания незамысловатой игрушки пришла Ричарду Джеймсу, когда он работал на фабрике. После двух лет различных испытаний на свет появилась игрушка слинки, которая могла собираться, растягиваться и скручиваться в разные стороны. Изначально магазины отказывались торговать слинки из-за ее простоты. Но многим детям такая игрушка понравилась. И через некоторое время Джеймс заработал миллион долларов. Все проданные игрушки слинки можно обернуть вокруг земного шара сто пятьдесят раз.
9. Чашка кофе
Чашка кофе может быть поводом для иска. /Фото: destinasiku.com
Может ли кофе, пролитый на колено, принести полмиллиона долларов? Может, если это касается McDonald's. Так и произошло со Стеллой Либек. Заказав кофе, она случайно пролила его на колено и получила ожог третьей степени. Дело в том, что кофе в сетях быстрого питания типа McDonald's должно быть определенной температуры, чтобы клиент мог быстро его выпить. В данном случае кофе оказался слишком горячим.
10. Имя
Имя — вещь не постоянная, но доходная. /Фото: sasharising.files.wordpress.com
Что в имени твоем? Оказывается богатство. Джейсон Сэдлер из штата Флорида выгодно продал свое имя, заменив на другое. На специально созданном сайте Buymylastname он опубликовал заявление, что готов отказаться от своей фамилии и взять новую, за которую ему предложат достойный гонорар. Так, весь 2013 год у Джейсона была фамилия Headsets.com — название сайта, торгующего телефонным оборудованием.
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