Маргарет Гамильтон: девушка-гений, без которой не состоялся бы полет на Луну

Маргарет Гамильтон - компьютерный специалист и программный инженер. | Фото: mymodernmet.com.

Margaret Hamilton и написанный ею программный код для проекта Apollo. | Фото: mymodernmet.com.

Маргарет Гамильтон и ее коллега перед прототипом компьютера XD-1 AN/FSQ-7 SAGE. | Фото: nebeep.com.

Гамильтон во время её пребывания в качестве ведущего разработчика ПО для Аполлона. | Фото: mymodernmet.com.

Маргарет Гамильтон. Официальное фото НАСА, 1989 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Маргарет Гамильтон и бывший американский президент Барак Обама. | Фото: april-knows.ru .