Маргарет Гамильтон: девушка-гений, без которой не состоялся бы полет на Луну

Маргарет Гамильтон - компьютерный специалист и программный инженер. | Фото: mymodernmet.com.
48 лет назад космический модуль «Аполлон-11» приземлился на поверхность Луны. Это событие имело огромную важность не только для США, но и для всего мира. Однако посадка могла не состояться, если бы не гениальность Маргарет Гамильтон, которая разработала бортовое программное обеспечение для программы Apollo.
Margaret Hamilton и написанный ею программный код для проекта Apollo. | Фото: mymodernmet.com.
На этой фотографии ведущий программист космической программы «Аполлон» Маргарет Гамильтон (Margaret Hamilton) запечатлена с распечаткой кода, который использовали для осуществления полета на Луну в 1969 году:
«На этой фотографии я стою рядом с исходниками кода, на котором работал Apollo Guidance Computer (AGC). Уточню, что в этой стопке только код — там нет отчётов по устранению багов и логов».
Маргарет Гамильтон и ее коллега перед прототипом компьютера XD-1 AN/FSQ-7 SAGE. | Фото: nebeep.com.
Все коды писались, а потом печатались вручную, затем объединяясь в программы. Этот вид памяти назвали «LOL memory». Дословно его можно перевести как «память маленьких старых леди» («little old lаdies»). Ведь печатали коды в основном женщины.
Как вспоминала потом Маргарет Гамильтон: «Это не значит, что менеджеры прошлого больше уважали женщин, чем сегодня. Им просто казалось, что программирование — лёгкая работа. Оно выглядело как простое печатание, поэтому отдел софта никогда не был настолько важным, как отдел «железа». Так что женщины писали код, программировали и даже давали советы своим коллегам-мужчинам из «железного» отдела, как улучшить их изделия».
Гамильтон во время её пребывания в качестве ведущего разработчика ПО для Аполлона. | Фото: mymodernmet.com.
Когда Нил Армстронг и Эдвин Олдрин были уже почти у Луны, система внезапно дала сбой. Радар, который никаким образом не был задействован в процессе посадки модуля, вдруг начал посылать огромный объем информации компьютеру, что привело к его перегрузке. «Аполлон 11» ждала неминуемая гибель, если бы Маргарет не предусмотрела подобный сценарий. Специалисты осуществили максимально быструю перезагрузку, и бортовой компьютер выбрал приоритетные данные по посадке корабля на Луну. Посадка состоялась.
Маргарет Гамильтон. Официальное фото НАСА, 1989 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Сегодня Маргарет Гамильтон 81 год. Она возглавляет компания Hamilton Technologies.
Маргарет Гамильтон и бывший американский президент Барак Обама. | Фото: april-knows.ru.
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