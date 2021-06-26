9 удачных изобретений в мире, которые появились благодаря счастливой случайности

Далеко не всегда появление какого-либо изобретения сопровождается долгими месяцами исследований и экспериментов. Иногда они возникают абсолютно случайно. Например, киевский торт, микроволновая печь и еще несколько вещей, о которых мы расскажем в этой статье. Возможно, они и появились из-за того, что у очередного ученого «не вышло» или «получилось не так, как надо было», зато без этих вещей уже сложно представить современный мир.
1. Слинки – шагающая пружинка
Второе название Слинки - «Радуга». / Фото: liveinternet.ru
Эта детская игрушка, которая не так давно по своей популярности превосходила даже Барби, в Европе и России называется по-разному. Наши соотечественники величают ее «Радуга», в то время, как иностранцы настаивают на названии «Слинки». Как бы там ни было, эта вещь появилась благодаря нелепой случайности. Инженер Ричард Джонс, который трудился в военно-морской сфере, как раз работал над изобретением регистратора уровня мощности. В ходе одного из экспериментов ему нужно было проверить натяжение пружин, однако одна из них упала во время работы. Какого же было удивление Ричарда, когда, оказавшись на полу, пружинка «поскакала»! Так и появилась всемирно известная игрушка «Слинки» или «Радуга».
2. Киевский торт
Киевский торт появился благодаря начальнику бисквитного цеха Константину Петренко. / Фото: alterhouz.com
Визитная карточка столицы Украины тоже не была плодом бессонных ночей и длительных экспериментов со вкусом. На самом деле, все получилось гораздо более прозаично. В один не очень прекрасный день кондитеры забыли положить в холодильник яичный белок, который был предназначен для приготовления бисквита. Обнаружив ошибку коллег, начальник бисквитного цеха Константин Петренко совместно с помощницей кондитера Надеждой Черногор решили пойти на эксперимент: они приготовили масляный крем, перемазали им сформировавшиеся белковые коржи, посыпали сверху пудрой и украсили цветами. Вот так и появился первый вариант Киевского торта, который через много лет стал главной изюминкой столицы.
Интересный факт: В 1976 году на фабрике имени Карла Маркса был приготовлен трехъярусный Киевский торт, который весил около 5 кг, и состоял из 70 кусочков. Этот шедевр кондитерского искусства создали специально на юбилей Леонида Брежнева – ему исполнялось 70 лет.
3. Микроволновая печь
Микроволновая печь появилась благодаря батончику. / Фото: eda-land.ru
Без этого изобретения многие люди сейчас не представляют свою жизнь. Но лишь единицы знают, что сказать сказать «Спасибо» за ее появление нужно...шоколадному батончику! Десерт вовремя оказался в кармане у инженера корпорации Raytheon Перси Спенсера. Заинтригованы? Тогда расскажем более подробно. Во время тестирования оборудования для радаров, Перси заметил, что СВЧ-излучение заставило растаять шоколадку, которая лежала в его кармане. Чтобы понять, правильные ли выводы он сделал, Спенсер включил магнетрон и положил на него попкорн. Не прошло и минуты, как тот начал разрываться. С этого момента и начался период изобретения микроволновок.
4. Пенициллин
Пенициллин открыл британский бактериолог Александр Флеминг. / Фото: authorea.com
Пенициллин, который спас очень много человеческих жизней, является своеобразной классикой «случайных изобретений». За его открытие нужно поблагодарить английского бактериолога Александра Флеминга. Ученый настолько был увлечен своими исследованиями, что буквально жил на работе. Обедал он тоже прямо за своим столом, а вот на уборку не хватало ни времени, ни сил, ни желания. Такое халатное отношение к чистоте привело к тому, что в лаборатории появилось много плесени. Возможно, ученый бы так и не обращал на нее внимание, если бы однажды один из образцов бактерий стафилококка, которые исследовал Флеминг, не был уничтожен спорами плесени. Александр решил понять, в чем причина данного феномена, и начал исследовать плесень. После ряда экспериментов ученый обнаружил, что в ней содержится пенициллин, который впоследствии стал настоящим прорывом в медицине.
5. Печенье с шоколадной крошкой
Печенье с шоколадной крошкой появилось из-за недостатка какао. / Фото: biektaw.ru
Киевский торт – это далеко не единственный всемирно известный десерт, который появился по счастливой случайности. Конкуренцию ему может составить печенье с шоколадной крошкой, которое впервые приготовила владелица гостиницы Toll House Inn Рут Уэйкфилд. Однажды, когда женщина готовила традиционное шоколадное печенье, она поняла, что закончился один из главных ингредиентов – какао. Чтобы не идти в магазин, вместо него Рут добавила в тесто кусочки шоколада, которые нашлись у нее в холодильнике. Они слиплись, но не растаяли. Вот так и появилось знаменитое лакомство – печенье с кусочками шоколада.
6. Картофельные чипсы
Приготовление картофельных чипсов - заслуга придирчивого клиента. / Фото: zdorov-today.ru
А вот картофельные чипсы появились благодаря шеф-повару нью-йоркского кафе Джорджу Краму, который пытался угодить особо придирчивому клиенту. Дело было так. Однажды в заведение пришел мужчина, который заказал официанту жареную картошку. К сожалению, готовое блюдо пришлось гостю не по вкусу, так как «совершенно не хрустело». Он попросил, чтобы шеф-повар приготовил новую порцию картофеля. Джордж был настолько взбешен капризами клиента, что в порыве эмоций нарезал картошку тонкими ломтиками, которые буквально светились, и обжаривал их на сковороде до того момента, пока они не стали очень-очень хрустящими. Попробовав «предка» картофельных чипсов, гость остался в восторге и попросил добавки.
7. Мороженое
Мороженое на палочке изобрел 11-летний подросток. / Фото: sous-chef.ru
Речь идет о мороженом под названием «Фруктовый лед», которое является одним из самых любимых среди детей и взрослых. Многие удивятся, узнав, что создателем этого лакомства стал 11-летний мальчишка, который просто высыпал порошок для изготовления напитков в воду, и забыл кружку на улице. Если бы это произошло летом, то никакого открытия не случилось бы. Но мальчик решил выпить вкусный напиток зимой, да еще и оставил в чашке палочку для помешивания. Паренек вспомнил о своей кружке лишь после того, как жидкость в ней замерзла. Попробовав получившийся продукт, ребенок остался доволен. Он продемонстрировал свое открытие друзьям, но после того, как восторженные отзывы поутихли, забыл об этом.
Про замороженный напиток мальчик вспомнил лишь тогда, когда ему исполнилось 29 лет. Так появилось мороженое Epsicles, которое впоследствии начали копировать другие производители. Сейчас существует множество разновидностей «Фруктового льда», из которых каждый человек может выбрать вариант по душе.
8. Бумага для заметок с липким слоем
Создатель бумаги для заметок с липким слоем - сотрудник лаборатории Спенсер Сильвер. / Фото: zen.yandex.ru
В XXI веке ученики, студенты и офисные сотрудники уже не представляют свою жизнь без этих разноцветных канцелярских принадлежностей. Создателем бумаги для заметок стал сотрудник лаборатории Спенсер Сильвер. В тот момент он как раз занимался изобретением сильного клейкого вещества. К его сожалению, и к нашему счастью, мужчина изобрел вещество с обратным эффектом – оно было достаточно сильным, чтобы приклеиваться к поверхностям, но при этом слишком слабым, чтобы его можно было без труда отклеить. Кто-то из коллег Спенсера решил нанести изобретение на листок бумаги, что и стало предпосылкой к появлению бумаги для заметок с клеящимися краями, которую сейчас используют люди со всего мира.
9. Шоколадная паста
Шоколадная паста появилась из-за того, что растаяли конфеты и получившуюся массу намазали на хлеб. / Фото: foodandmood.com.ua
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