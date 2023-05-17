Вертикальный горизонт

Это проект фотографа Romain Jacquet-Lagreze, который оправился в путешествие между высотными зданиями Гонконга. Необычный взгляд на одну из самых густонаселённых стран мира.











Название «Гонконг» буквально означает «благоухающая гавань» и происходит от названия местности в современном районе Абердин на острове Гонконг. Здесь когда-то торговали изделиями из ароматной древесины и благовониями.







Гонконг состоит из острова Гонконг, острова Ланьтау, полуострова Коулун, Новых Территорий, а также около 260 малых островов.







Большая часть Гонконга по-прежнему остаётся неосвоенной, поскольку на ней преобладают холмы и горы с крутыми склонами.







Несмотря на обилие зелени и воды в Гонконге, экологические проблемы города вызывают всё большую тревогу, а по качеству воздуха город занимает одно из последних мест.



Как уже говорилось, Гонконг — одна из самых густонаселённых стран (зависимых территорий) в мире, где плотность населения составляет более 6 200 человек на кв.км.







С другой стороны, среднее число рождений на одну женщину составляет 0.95. Это один из самых низких показателей в мире, намного ниже 2.1 — уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения.







До XIX века здания высотой более шести этажей строились редко. Это было связано с неудобством поднятия по лестницам на большую высоту.







Хотя в предыдущей истории человечества также строились многоэтажные здания и даже целые города из них (например, Шибам в Йемене), первым небоскрёбом принято считать построенное в 1885 году в Чикаго здание Страховой компании (The Home Insurance Building), просуществовавшее до 1931 года. Первоначально оно имело всего 10 этажей и высоту 42 метра.







Ещё одним архитектурным элементом, без которого невозможно представить себе современный небоскрёб, является использование лифта. Впервые лифты в офисном здании появились в 1870 году в Эквитабл Лайф Билдинг (англ.)русск. в Нью-Йорке.







В наши дни минимальная высота здания-небоскрёба является спорной. В США и Европе небоскрёбами принято считать здания высотой не менее 150 метров.







На конец марта 2013 года в мире насчитывалось 2 774 небоскреба (высотой более 150 м), из них 70 — сверхвысоких и 760 выше 200 м.







Более века с момента появления небоскрёбостроения обладателем самого высокого небоскрёба и безусловным мировым лидером по их числу были США, но с конца XX века самыми высокими стали небоскрёбы в других странах. Китай стал в начале XXI века новым лидером как по общему количеству, так и по числу сверхвысоких небоскрёбов.







На ноябрь 2016 года в мире насчитывалось 3 720 небоскрёбов. Больше всего небоскрёбов (высотой более 150 м) в Китае (вместе с Гонконгом и Макао) — 1392, в США — 706, в Японии — 227 и в Южной Корее — 198, в Объединённых Арабских Эмиратах — 197, в Австралии — 91, в Сингапуре — 78. В России построено 38 небоскрёбов (15-е место в общемировом рейтинге), ещё 16 находятся в стадии строительства.







А мы смотрим фотографии высотного Гонконга из проекта «Вертикальный горизонт».











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