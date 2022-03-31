Необычные идеи оформления входа на участок

Мы подскажем несколько любопытных идей, которые помогут превратить вход на участок в самостоятельный элемент садового дизайна. Ведь калитка – это лицо любого дома. И пусть она будет неповторимой!

Прошли те времена, когда калитка нужна была лишь для того, чтобы запереть приватную территорию.

Теперь она является одним из главных элементов всей ландшафтной композиции, архитектурной деталью, с которой начинается восприятие всего участка. И надо постараться, чтобы сделать ее запоминающейся и яркой.



1. Практичное совершенство

2. Резные ворота

3. Декоративные вставки

4. Романтика в чистом виде

5. Нестареющие сочетания

6. Мантия из зелени

7. Сохраняя перспективу

8. Старомодно – не значит плохо

9. Прикосновение востока

10. Смело и неординарно

11. Правила гостеприимства

12. Плавные линии

13. Яркая деталь

14. Нетронутая природа

15. В стиле кантри

16. Резная работа

Красивые цветущие растения украсят любой вход, придавая ему классический и нарядный вид. Даже если калитка на ваш участок совсем простая, обрамление из цветов в горшочках или в подвесных кашпо преобразит ее до неузнаваемости.Используйте старую мебель, которая уже отслужила свой век. Некоторые ее декоративные элементы еще могут послужить. Например, из старинных деревянных спинок в изголовье кровати могут получиться резные ворота на участок. Присмотритесь, сразу и не догадаешься, что раньше эта вещь была чем-то другим.Металлические вставки в мощных и тяжелых деревянных дверях позволят несколько «облегчить» их, в то же время не лишая солидности.Кроме того, через такие вставки вы можете видеть, кто идет к вам в гости.Плетистые розы, возвышающиеся над классической невысокой калиткой – это настоящая романтика. Наличие изогнутых линий добавляет этому пейзажу шарма. Обратите внимание на форму калитки на фото – ее полукруг зеркально отражает форму перголы, придавая композиции завершенность. Так и хочется заглянуть через эту арку в уютный дворик.Есть такие комбинации материалов, которые всегда будут в моде. Например, белая калитка из штакетника великолепно смотрится на фоне забора из замшелых камней. Вместе они создают органичное сочетание прочности и элегантности.Старые металлические ворота не самый привлекательный вход на участок. Но общее впечатление можно изменить, если высадить рядом с ними вьющиеся растения. За пышной зеленью лиан едва ли можно рассмотреть старую арку или калитку. А вход в сад становится похож на вход в царство нетронутой природы.Использование простых геометрических приемов расширяет обзор, позволяет видеть дальние уголки участка, что визуально его увеличивает. Помогут в этом аккуратные ряды насаждений, прямые дорожки и арки над ними.Калитка классического образца может получиться, если украсить ее нежным цветочным венком. Он как бы намекает, что за этой дверью вас ждет немного старомодный, но очень изящный сад.Деревянная перекладина на вертикальных столбах над главным входом напоминает стиль японских крыш. Чтобы конструкция не выглядела слишком громоздкой, калитку нужно делать легкой и «прозрачной».Не стоит бояться ярких цветов. Необычный эффект, который производит синяя с красной окантовкой калитка, будет сглаживать соломенного цвета забор. А если сделать главный вход круглым – весь участок может стать целой сказочной историей.Не многие знают, что ананас является символом гостеприимства. Почему бы не рассказать об этом своим соседям и друзьям? Тогда, проходя мимо ваших ворот, они непременно будут знать, что к вам всегда можно зайти на чашечку чая.Завитки и изгибы кованого забора отсылают нас к Викторианской эпохе. Такие ворота очень легкие и довольно изысканные. Даже ржавчина их не испортит, а, наоборот, придаст благородный шарм.Хотя дерево и металл считаются довольно тяжелыми материалами, из них можно сделать вполне «воздушные» сооружения, в том числе и двери в сад. Но чтобы такой эффект был достигнут, забором должна служить живая изгородь или «стены» из пышных и высоких растений. Тогда любое сооружение будет выглядеть не слишком громоздко.Дуга в верхней части ворот повторяет изгиб линии стены, смягчая общую картину. Высокие растения с раскидистыми ветками частично закрывают собой кирпич, из-за чего кажется, что за каликой нас ждет старый, но величественный замок. Не меньше.Широкие доски, которые используются при изготовлении такой калитки, как и весь забор, придают ограждению кантри-стиль. Просто и со вкусом.Сложный резной рисунок, который крепится к деревянной двери, существенно меняет ее облик. Теперь ворота похожи на вход в замок или старинную церковь.Помните, что стиль оформления калиток, решеток, ворот и заборов должен гармонировать с внутренним убранством участка, задавать тон. А как выглядит ваш вход на приусадебную территорию?