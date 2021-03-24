Нестандартный мачо: Как Рогов из «Убойной силы» разбивал сердца иностранкам и с кем нашел счастье

Андрей Федорцов в детстве | Фото: kino-teatr.ru, starhit.ru

ru Андрей с родителями и сестрой | Фото: starhit.ru

Андрей Федорцов во время учебы в мореходном училище | Фото: showbiz.mediasole.ru

Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: showbiz.mediasole.ru

Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: kino-teatr.ru

Андрей Федорцов в фильме *Брат*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru

Андрей Федорцов в роли Васи Рогова , 2000 | Фото: kino-teatr.ru

Андрей Федорцов и Константин Хабенский в сериале *Убойная сила* | Фото: kino-teatr.ru

Андрей Федорцов в роли Васи Рогова, 2001 | Фото: kino-teatr.ru

Герои *Убойной силы* | Фото: m.infox.ru

Андрей Федорцов и Константин Хабенский в сериале *Убойная сила* | Фото: stuki-druki.com

Кадр из фильма *Бог печали и радости*, 2007 | Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: showbiz.mediasole.ru

Кадр из сериала *Команда*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru

Андрей Федорцов с англичанкой Келли | Фото: starhit.ru

Актер с дочерью Варей и ее матерью Екатериной | Фото: starhit.ru, stuki-druki.com

Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист РФ Андрей Федорцов | Фото: showbiz.mediasole.ru