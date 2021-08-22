Что означают символы на этикетках и упаковке косметики

Значки на упаковке косметических средств — настоящий ребус, разгадка которого поможет вам узнать все о составе, правилах хранения и производстве вашего нового средства. Изучаем их и учимся получать важную информацию без слов.







Пара, которая на волоске от исключения из королевской семьи (и это не Гарри и Меган)8 795Ежедневно мы пользуемся большим количеством уходовых средств, но не всегда понимаем, что значат знаки и символы на наших любимых «банках». Если вы никогда не замечали опознавательные значки, то посмотрите на этикетку товара внимательнее, а если замечали, но не придавали значения — попробуйте их расшифровать. Маркировка любого косметического продукта важна и полезна: неприметные с первого взгляда символы смогут рассказать о товаре покупателю даже больше, чем продавец-консультант.



Знак PAO (Period After Opening)

Песочные часы BBE (Best Before End of)

E-mark

Огонь

Рука с открытой книгой

Зеленая точка (Green Dot)

Петля Мебиуса

Печать USDA Organic Seal

Прыгающий кролик

Изображение открытой баночки покажет, сколько месяцев или лет средство будет пригодно для использования после вскрытия. Чаще всего этот период исчисляется в месяцах, поэтому рядом с цифрой вы увидите букву «М» — months. PAO обязательно должен быть указан на продуктах, срок годности которых превышает 30 месяцев.Если срок хранения продуктаменьше, чем 30 месяцев, то на этикетке вы увидите значок песочных часов.Этот символ может сопровождаться датой или словосочетанием «Лучше использовать до..», аббревиатура — «BBE» или «Exp.». Но не забывайте, что храниться продукт сможет не больше 30 месяцев вне зависимости от даты вскрытия упаковки. Бьюти-средства, продающиеся на территории Европы, должны содержать значок PAO или BBE на товаре, что не обязательно для США. Закон Соединенных Штатов не предусматривает обязательное требование от производителей косметики печатать на этикетках срок годности и хранения.В Европейском Союзе буква «е» на этикетке — обозначение количества чистого продукта на момент его помещения в упаковку. Для косметики в твердом виде он указывается в граммах (г), в жидком — в миллилитрах (мл). Без этой отметки могут обойтись продукты, количество которых меньше, чем 5 г или мл в чистом виде.Знак открытого огня предупреждает покупателя: бьюти-средство следует держать в безопасном месте, избегать соприкосновения с огнем или высокими температурами, так как продукт легковоспламеняющийся. Чаще всего это относится к лаку для волос, дезодоранту, лаку для ногтей (читайте также: «Существуют ли безвредные лаки для ногтей?») или средствам для его снятия (обусловлено содержанием спирта и горючего газа в составе).Если ваше бьюти-средство достаточно маленького размера, то, скорее всего, на нем вы встретите этот символ. Рука, указывающая на книгу, означает, что в упаковке есть листовка с информацией, которая не была указана на этикетке. Это может быть состав, инструкция по использованию или предупреждения.Круг со стрелками означает, что компания, которая произвела продукт, платит организации по утилизации и переработке деньги для контроля экологически ответственного обращения с отходами упаковки. Все компании в Европе и Великобритании юридически обязаны перерабатывать и утилизировать отходы от производимых упаковок.Слева — зеленая точка, справа — петля МебиусаТреугольник со стрелками, больше известный как петля Мебиуса, означает, что упаковка от товара может быть переработана. Если треугольник находится внутри круга или рядом с ним, это означает, что упаковка на какой-то процент состоит из переработанного материала (иногда прописывается и точное количество процентов переработанных материалов).Органическая печать Министерства сельского хозяйства США обозначает, что как минимум 95% состава является органическими. При этом не все ингредиенты, используемые в косметических средствах, могут носить органический статус в соответствии с правилами Министерства хозяйства. Поэтому существует еще и печать NSF (Национального санитарного фонда США), которая означает, что бьюти-продукт состоит по меньшей мере на 70% из органических ингредиентов.Во всем мире значок прыгающего кролика на упаковке означает, что при создании и тестировании средств не проводилось никаких испытаний на животных.— некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными». Символ PETA — подтверждение того, что во время изготовления бьюти-продукта тестирования на животных не были произведены. Также существует и веганский вариант логотипа, который означает, что производитель использует веганские ингредиенты в продуктах.Этот символ — часть неправительственной программы сертификации, которая оценивает органическое содержание продуктов. Если на упаковке есть этикетка «Ecocert Organic», то, значит, средство содержит не менее 95% натуральных, растительных ингредиентов, полученных из сельского хозяйства, и не менее 10% органических. Если на продукте появляется знак «Ecocert Natural», то не менее 50% его ингредиентов имеют растительную основу и не менее 5% органическую.Логотип «Cosmetique Charte Cosmebio» означает, что продукт прошел сертификацию французской организации COSMEBIO. Если на бьюти-средстве надпись «BIO», то оно содержит не менее 95% натуральных ингредиентов и не менее, чем 10% ингредиентов имеют органическое происхождение.