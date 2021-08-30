12 способов переделать старые джинсы в полезные мелочи для дома

Если однажды в любимых джинсах обнаружится дырка, не стоит расстраиваться и спешить к мусорному ведру.

Стоит посмотреть эти замечательные примеры и попробовать сделать что-то полезное из такой прочной ткани, как деним.

1. Подушки

Самобытный декор для любой из комнат дома.

Один из самых простых способов переделать старые джинсы — сделать из них подушки. Можно просто использовать ненужную джинсовую ткань в качестве наволочки или придумать оригинальный фасон, соединяя между собой кусочки от нескольких джинсовых вещей с разным оттенком синего цвета. Самодельный декор выглядят очень стильно и самобытно, особенно если дополнить им домашнюю кожаную мебель. Если использовать полученную поделку просто в качестве декоративной подушки, а не для того чтобы на ней лежать, можно дополнительно украсить ее поясом в качестве оригинального акцента.

2. Украшение для любой комнаты

Неожиданное изделие из остатков старой джинсовой одежды.

При переделке старых джинсовых вещей использовать можно не только саму джинсовую ткань, но и ненужные швы. Скрутив и проклеив их, нужно сделать несколько кругов одинакового или разного диаметра, а потом соединить их вместе в элегантную и необычную корзину. Она отлично подойдет для хранения всяческих мелочей, например, ключей или очков, а также может стать стильным акцентом на кухне для хранения фруктов или конфет.

3. Стильная упаковка

Оставив несколько кругов в одинарном варианте, их можно использовать в качестве подставки под горячие кружки.

Джинсовая сумочка для вина выглядит очень мило и непосредственно.

Если нужно преподнести кому-то бутылку вина в подарок, то почему бы не сделать это максимально необычно или эффектно? Можно сделать из ненужных джинсов отличную винную сумочку с парой кармашков, в которые можно положить штопор и другие полезные мелочи. Такой аксессуар позволит красиво преподать подарок, а также будет весьма полезен для отдыха на природе.

4. Джинсовые игрушки

Джинсовый кит — простая в создании, но очень интереснаяtyisho.com игрушка или предмет декора.

Большинство людей никогда не задумываются об использовании ненужных джинсов для изготовления игрушек в виде животных. Тем не менее, стоит попробовать! Этот джинсовый кит выглядит так здорово, что сможет привести в восторг не только любого ребенка, но и покорить взрослого. Все что нужно: использовать немного джинсовой ткани, мягкий наполнитель и маленький кусочек светло-голубой ткани для глаз. Выкройка для пошива очень простая, так что справится даже любитель.

5. Сумочка

Немного потраченного времени стоят такого полезного приобретения.

Джинсовая ткань очень прочная и долговечная, поэтому как нельзя лучше подходит для создания стильного аксессуара в виде сумочки. Можно пошить спортивную сумку, необычный рюкзачок, чемоданчик для домашнего хранения вещей или повседневный вариант, с которым будет удобно ходить в магазин за продуктами — все, на что хватит желания и фантазии. Особые навыки, чтобы сделать это, не понадобятся, просто базовые знания в области шитья и умение отмерять джинсовую ткань. В качестве ручки для сумки можно использовать старый ремень.

6. Необычное дополнение для приборов

Джинсовая ткань пригодится везде, даже на кухне.

Джинсовые салфетки — отличное дополнение к любому обеду на свежем воздухе. Они выглядят оригинально, как на столе для пикника, так и в домашних условиях. Сделав в них различные отсеки и кармашки, можно положить салфетки и столовые приборы — отличное практичное и долговечное решение для любой кухни.

7. Джинсовые органайзеры

Джинсовые «ведерки», которые можно наполнить всякой полезной всячиной.

Эти небольшие джинсовые сумочки очень просто сделать. Они будут органично смотреться на полке или письменном столе, их даже можно использовать чтобы оформить горшочки с цветами. Но особенно удобно там хранить небольшие предметы, например, украшения или косметику.

8. Детские слюнявчики

Если нет времени постирать немедленно, можно просто вывернуть наизнанку.

Такой джинсовый слюнявчик довольно оригинален и практичен, поэтому будет отличным подарком для любого ребенка. Его могут носить как девочки, так и мальчики. Джинсовая ткань стерпит все — и упавшую еду, и краски, и любые другие загрязнения. Она достаточно прочная и хорошо отстирывается, поэтому будет очень удобна.

9. Сумки для обеда

На работе все обязательно поинтересуются, где вы взяли такой необычный аксессуар.

Из джинсовой ткани можно сделать множество практичных и необычных разновидностей сумок. Один из таких вариантов — стильные сумочки для ланча. Их можно брать с собой на работу для перекуса во время обеденного перерыва или же использовать для приятного отдыха на природе. Чтобы сумочку было удобно использовать, можно застегивать ее на кнопку.

10. Необычные закладки

Понадобится немного фантазии и свободного времени, чтобы сделать чтение еще приятнее.

Закладки из джинсовой ткани идеально подходят для людей, которые любят читать. Они практически не изнашиваются и приятны на ощупь, так что прослужат долго и позволят стильно оформить любую книгу. Можно сделать закладку в виде обычного вкладыша или передвижного элемента с резинкой, которая будет фиксировать страницы в углу.

11. Органайзер

Старые джинсы могут послужить полезному делу.

Этот джинсовый органайзер можно разместить в любом месте комнаты. Особенно он полезен для ребенка — будет, куда сложить многочисленные карандаши, ручки и предметы для творчества. Или в него можно положить аксессуары, заколки или очки. А еще такое творение выглядит необычно, поэтому придется по вкусу творческим личностям. Сделать джинсовый органайзер не составит труда, да и джинсовой ткани на него уйдет не так уж много.

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