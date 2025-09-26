Почему в СССР люди вешали ковры на стены

В Советском Союзе практически в каждой квартире и доме можно было увидеть ковры на стенах. В некоторых семьях эта интерьерная традиция осталась и по сей день. Однако мало кто знает, что ковры вешали на стены не только в целях украшения своего жилища, но и в других целях.
1. Когда появились ковры
Многие ошибочно полагают, что коврами в нашей стране начали пользоваться в советскую эпоху. На самом деле данный предмет интерьера появился намного раньше – еще в царской России. Убедиться в этом можно, ознакомившись с картинами русских художников и прочитав произведения русской классической литературы, в которых описывается дворянский быт. Уже в то время люди украшали стены коврами.
2. В целях звукоизоляции
Шерстяные ковры довольно плотные,потому их использовали для шумоизоляции на стенах/Фото:asspect.ru
Люди советской эпохи были практичными, дальновидными и умными. Они понимали, что ковры не просто придают уют дому или квартире. Их можно с успехом использовать для того чтобы звуки и голоса не доносились в соседнюю квартиру через тонкие стены советских многоэтажек. Это сегодня в строительных магазинах предлагаются современные шумоизоляционные материалы. А в СССР их функции выполняли ковры на стенах.
3. Для теплоизоляции
Ковры на стенах удерживали тепло в квартире или доме/Фото:storyfox.ru
Ковры вешались на стены и в целях удержания тепла в квартире. Стоит отметить, что советские граждане довольно правильно мыслили в этом отношении. Известно, что через стены теряется меньше тепла, если на них висят толстые ковры.
Помимо всего прочего, это улучшало удобство в быту. Согласитесь, сидеть на кровати гораздо значительно комфортнее, если прислониться спиной к теплому ковру, нежели к холодной стене.
4. Подчеркнуть уровень благосостояния семьи
Ковры считались роскошью и признаком материального благополучия семьи/Фото:mynet.com
Украшать стены квартиры или дома коврами в СССР считалось престижно. Конечно, далеко не каждый мог позволить себе дорогой товар хорошего качества. Но те граждане, которые жили небогато, все же старались украсить стены хотя бы дешевыми коврами. Люди стремились приобрести хотя бы один ковер, чтобы повесить его на стену в зале (в гостиной).
Цены на ковры в те времена зависели от способа их изготовления. Так, в продаже имелись изделия машинной и ручной вязки. Однако стоит признать, что и те и другие модели были роскошью, которую могли позволить себе далеко не все советские граждане. Понимая престижность наличия в доме данного предмета интерьера, многие старались откладывать часть зарплаты для приобретения заветного товара. Так, купить шерстяной ковер высокого качества можно было по цене от 200 до 800 рублей. При этом многие граждане имели ежемесячную зарплату, равную 120-150 рублям.
Но проблема была не только в высокой стоимости данных изделий. Как известно, в СССР трудно было достать товары хорошего качества. Ковры в этом отношении были не исключением. Это был настолько дефицитный товар, достать который считалось большой удачей. При поступлении очередной партии ковров в магазинах появлялись очереди из желающих купить их. А некоторые люди и вовсе уезжали в другие города для покупки данного товара.
5. Для зонирования жилого помещения
С помощью ковра на стене советские люди отделяли функциональные зоны в комнате/Фото:stature-rb.ru
В наши дни нет недостатка в интерьерных приемах, эффективных для разделения помещения на функциональные зоны. Достаточно открыть браузер, вбить в поисковую строку фразу «зонирование комнаты» - и вот они перед вами, самые разнообразные варианты решения данной задачи! Но в Советском Союзе не было интернета и всех тех возможностей, которые имеются у нас. Пространство разделяли на зоны с помощью ковра на стене. Так, в спальне этот предмет интерьера вешали над кроватью, и таким образом отделяли зону для сна. А вот в зале (гостиной) ковер, как правило, размещали над диваном или креслами. Так определялась зоны отдыха в доме.
6. Обеспечение уюта в доме или квартире
Голые стены делали комнату скучной и некрасивой, а ковры, напротив, придавали уют/Фото:musthaveforyou.mediasole.ru
Всем известно, что интерьеры советской эпохи были большею частью довольно скучными и однообразными. Побеленные стены выглядели уныло, а способов их украшения в те времена было немного. Но советские семьи быстро поняли, что цветные ковры с красивым орнаментом делают интерьер жилища в целом и стены в частности более уютными и привлекательными. К тому же в магазинах можно было подобрать такой ковер, который сочетался бы по цвету с остальными предметами обстановки в комнате.
7. В целях экономии
Ковер скрывал загрязнения на стенах/Фото:totalbest.ru
Не секрет, что побеленные стены быстро пачкаются от многочисленных прикосновений к ним жильцов. А если на них поклеены обои, то последние быстро протираются. При возникновении таких обстоятельств развешивание ковров на стенах позволяла «замаскировать» пятна и потертости до того момента, когда семья будет иметь возможность заняться ремонтом квартиры (побелкой, поклейкой обоев и т.д.). Кстати, преимущество ковровых полотен над обоями заключается в том, что они не протираются, а при возникших загрязнениях легко чистятся. В Советском Союзе было выгоднее один раз приобрести ковер для стены, нежели через каждые пару-тройку лет покупать новые обои. Не забываем, что в ту эпоху не было моющихся обоев – в продаже имелись лишь бумажные.
8. Ковры снова в моде?
Сегодня вновь модно придавать уют интерьеру с помощью ковров, стеля их на пол или вешая на стены/Фото:sense-life.com
Советский интерьер трудно представить без ковров, так же как без сервантов, шифоньеров, лампового телевизора или посуды из хрусталя. Многие россияне считают их пережитком минувшей эпохи и давно выбросили оставшиеся в наследство от старшего поколения ковры. Но тенденция к украшению жилых помещений этим предметом интерьера возвращается. Их даже вновь начали вешать на стены, как в советские времена. Почему?
Использование советских ковров в современном интерьере, несомненно, требует грамотного подхода. Признаться, даже дизайнеры нечасто рискуют вносить в обстановку данный предмет. Однако интерьерное искусство нередко делает даже устаревший ковер украшением комнаты в том случае, если он красиво сочетается с остальными предметами и мебелью.
Что касается ассортимента и цен, то тут мы разбалованы донельзя. Советскому человеку и не снилось такое разнообразие моделей по ценам от доступных до баснословно высоких, какое предлагают современные магазины. Если в СССР люди сами искали ковры, то сегодня мы видим эти товары в изобилии. Да и дизайн современных изделий существенно отличается от советских моделей.
особую популярность приобрели в последние годы ковры, изготовленные в марокканском стиле/фото:rsttur.ru
Сегодня популярны ковры, изготовленные в марокканском или индийском стиле. Для интерьеров, оформленных в духе модерна или минимализма, производители предлагают изделия в строгом стиле, имеющие геометрические рисунки. Барокко, авангард, этника, английский стиль, прованс, неоклассика, хай-тек – для любого интерьерного направления сегодня можно без труда найти «свой» ковер.
Однако эти изделия в интерьере воспринимаются современным обществом неоднозначно. Имеются как сторонники использования данного предмета, так и ярые противники. Аргументы последних обусловлены, в частности, способностью ковров накапливать пыль, что очень вредно для организма человека, а особенно – для здоровья маленьких детей. А еще многим не нравятся ковры, поскольку они считают их использование в интерьере безвкусным подходом к украшению жилища.
Так или иначе, но следует признать, что развешивание данного предмета на стенах советскими людьми было решением обдуманным, практичным и рациональным.
