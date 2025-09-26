Почему в СССР люди вешали ковры на стены

1. Когда появились ковры

Стены украшали коврами еще в эпоху царской власти/фото:visit-petersburg.ru

2. В целях звукоизоляции

Шерстяные ковры довольно плотные,потому их использовали для шумоизоляции на стенах/Фото:asspect.ru

3. Для теплоизоляции

Ковры на стенах удерживали тепло в квартире или доме/Фото:storyfox.ru

4. Подчеркнуть уровень благосостояния семьи

Ковры считались роскошью и признаком материального благополучия семьи/Фото:mynet.com

5. Для зонирования жилого помещения

С помощью ковра на стене советские люди отделяли функциональные зоны в комнате/Фото:stature-rb.ru

6. Обеспечение уюта в доме или квартире

Голые стены делали комнату скучной и некрасивой, а ковры, напротив, придавали уют/Фото:musthaveforyou.mediasole.ru

7. В целях экономии

Ковер скрывал загрязнения на стенах/Фото:totalbest.ru

8. Ковры снова в моде?

Сегодня вновь модно придавать уют интерьеру с помощью ковров, стеля их на пол или вешая на стены/Фото:sense-life.com

особую популярность приобрели в последние годы ковры, изготовленные в марокканском стиле/фото:rsttur.ru