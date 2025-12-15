С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...
  • Алиса Майская
    Кристаллизованный бред лечится психиатрами.Почему нельзя при...
  • Лариса Шемисова
    Тушёнка конечно вкусная была, но свежее мясо лучше, поэтому была всегда, разве что летом в магазинах быстро заканчива...ТОП 5 советского ...

Как сократить новогодние расходы

Декабрь – это пора, когда наши кошельки опустошаются в связи с главным праздником. Можно ли как-то этому воспротивиться? Материал даст пять советов, как сэкономить перед Новым годом, чтобы не затягивать поясок в январе.

Как сократить новогодние расходы

1. Сделайте список подарковКак сократить новогодние расходы

Это действительно работает.

Это звучит банально, но работает наилучшим образом.
Когда мы отправляемся за новогодними подарками, у нас разбегаются глаза, потому что маркетологи уже очень сильно постарались, чтобы с нами произошло именно это. Витрины выглядят, как рога изобилия. Не поддавайтесь на это! Запишите всех тех, кому хотите сделать подарок, и определите стоимость каждого подарка, а затем что это должно быть. Так вы сможете распределить средства равномерно и ничего не забыть.

2. Готовьте дома

Как сократить новогодние расходы
Готовьте дома.

Приготовленные самостоятельно блюда часто обходятся дешевле, чем готовые покупные закуски. Вы можете приготовить любимые блюда (мясные, салаты и пр.) своими руками. Себестоимость продуктов, которые приготовлены дома, обычно примерно в 6-7 раз ниже, чем если вы купите готовую кулинарную продукцию в супермаркете.

3. Избегайте чрезмерных трат на алкоголь

Как сократить новогодние расходы
Просто проконсультируйтесь с продавцом.

Покупайте качественные, но доступные вина и крепкий алкоголь в разумных количествах. Можно также попробовать новые рецепты коктейлей с недорогими ингредиентами домашнего приготовления. Не следует бежать в дорогой винный магазин, чтобы порадовать гостей. Будет лучше зайти в дискаунтер и, выбрав вызывающего доверие продавца, поинтересоваться у него, какие напитки бюджетной линейки максимально достойны и получают хорошие отзывы.

4. Ограничьте количество украшений

Как сократить новогодние расходы
Норм украшений!

Используйте старые новогодние игрушки и гирлянды, добавьте немного новых элементов, чтобы обновить интерьер. Главное — создать праздничную атмосферу, а не тратить много денег на декор. Привычка покупать новые украшения каждый год опустошает кошельки, потому что маркетологи будут делать всё, чтобы выкачать из вас денег. Украшения всегда лежат на самых близких полках, они сияют, манят, как красные труселя, и стоят неоправданно дорого. Не ведитесь на это!

5. «Тайный Санта»: бюджетная версия

Как сократить новогодние расходы
Тайный Санта.

Можно договориться с друзьями, что каждый приносит небольшой символический подарок, а потом устроить лотерею или розыгрыш. Это сэкономит ваши финансы и сделает праздник веселее. Ведь на самом деле в праздник котируется чувство волшебства, а не попытка поразить своими финансовыми возможностями. «Просто поверьте, а поймёте потом» ©.
Ссылка на первоисточник
наверх