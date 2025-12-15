Как сократить новогодние расходы

Декабрь – это пора, когда наши кошельки опустошаются в связи с главным праздником. Можно ли как-то этому воспротивиться? Материал даст пять советов, как сэкономить перед Новым годом, чтобы не затягивать поясок в январе.







1. Сделайте список подарков

2. Готовьте дома

3. Избегайте чрезмерных трат на алкоголь

4. Ограничьте количество украшений

5. «Тайный Санта»: бюджетная версия

Это действительно работает.Это звучит банально, но работает наилучшим образом.Когда мы отправляемся за новогодними подарками, у нас разбегаются глаза, потому что маркетологи уже очень сильно постарались, чтобы с нами произошло именно это. Витрины выглядят, как рога изобилия. Не поддавайтесь на это! Запишите всех тех, кому хотите сделать подарок, и определите стоимость каждого подарка, а затем что это должно быть. Так вы сможете распределить средства равномерно и ничего не забыть.Готовьте дома.Приготовленные самостоятельно блюда часто обходятся дешевле, чем готовые покупные закуски. Вы можете приготовить любимые блюда (мясные, салаты и пр.) своими руками. Себестоимость продуктов, которые приготовлены дома, обычно примерно в 6-7 раз ниже, чем если вы купите готовую кулинарную продукцию в супермаркете.Просто проконсультируйтесь с продавцом.Покупайте качественные, но доступные вина и крепкий алкоголь в разумных количествах. Можно также попробовать новые рецепты коктейлей с недорогими ингредиентами домашнего приготовления. Не следует бежать в дорогой винный магазин, чтобы порадовать гостей. Будет лучше зайти в дискаунтер и, выбрав вызывающего доверие продавца, поинтересоваться у него, какие напитки бюджетной линейки максимально достойны и получают хорошие отзывы.Норм украшений!Используйте старые новогодние игрушки и гирлянды, добавьте немного новых элементов, чтобы обновить интерьер. Главное — создать праздничную атмосферу, а не тратить много денег на декор. Привычка покупать новые украшения каждый год опустошает кошельки, потому что маркетологи будут делать всё, чтобы выкачать из вас денег. Украшения всегда лежат на самых близких полках, они сияют, манят, как красные труселя, и стоят неоправданно дорого. Не ведитесь на это!Тайный Санта.Можно договориться с друзьями, что каждый приносит небольшой символический подарок, а потом устроить лотерею или розыгрыш. Это сэкономит ваши финансы и сделает праздник веселее. Ведь на самом деле в праздник котируется чувство волшебства, а не попытка поразить своими финансовыми возможностями. «Просто поверьте, а поймёте потом» ©.