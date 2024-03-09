Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица Нефертити

История любви египетской царицы Нефертити и фараона Аменхотепа, которой более трех тысячелетий, жива в памяти потомков и поныне. И она, как всякая любовь, была преисполнена безудержной страсти и трепетности. Были в ней также и любовный треугольник, и хладнокровное предательство, и сладкая месть.
Тайна происхождения Нефертити
Одна из легенд, дошедших до наших дней, о необычайной красоте, мудрости и предприимчивости египетской царицы Нефертити, жены фараона Аменхотепа IV, гласит, что родилась она в Месопотамии в семье царя Ташрута. Приблизительной датой рождения будущей правительницы Египта считается 1370 год до н.э. Вполне вероятно, что настоящее имя Нефертити – Тадухепа. Девочка от самого рождения отличалась поистине неземной красотой, и в 13-летнем возрасте была отправлена в Египет в качестве подарка фараону Аменхотепу III, с целью укрепления династических связей.
Нефертити.
По другой же легенде вполне вероятно, что настоящим отцом Нефертити был сам Аменхотеп III, а матерью девушки – наложница его гарема, в котором подросшая красавица позже оказалась и сама. Существует еще несколько второстепенных версий, но, увы, ни одна из всех не имеет под собой достаточного количества исторических доказательств.
В большинстве случаев, хотя и условно, но все же считается, что первым супругом молодой красавицы стал престарелый фараон Аменхотеп III. С тринадцати лет Нефертити жила наложницей в его гареме. А когда правитель скончался, всех его жен ожидала гибель, так как по законам многовековых традиций Египта наложниц фараона хоронили вместе с почившим.
Нефертити любимая жена фараона
Аменхотепом IV и Нефертити.
Юную Нефертити спасает случай: судьбоносное знакомство с сыном правителя Аменхотепом IV (позже он будет известен под именем Эхнатон), которое в корне изменило судьбу девушки. Плененный необычайной красотой и грацией наложницы своего отца, он женился на Нефертити. И вместо мучительной смерти, которой подверглись все обитательницы гарема почившего владыки, она неожиданно становится «главной женой» нового правителя Египта Аменхотепа IV. Девушка действительно была умопомрачительно прекрасна, и не зря считалась дочерью самой богини красоты.
Эхнатон-Аменхотеп IV.
Вскоре между фараоном и «главной супругой» разгорелись сильные чувства. Невзирая на то, что правитель Египта обладал тщедушным телосложением, непривлекательным лицом, а также несносным характером, в котором главными чертами были вспыльчивость, капризность, злопамятность, Нефертити полюбила его всей душой. И нужно отметить, что эта любовь, безусловно, была взаимной. Вскоре Аменхотеп отказался от многочисленных жен и возвеличил единственную и неповторимую, объявив ее «великой царской женой».
Об их большой любви можно судить по многочисленным фрескам, скульптурам и барельефам. Везде молодая женщина и ее муж изображены озаренные счастьем: в саду, на троне, молящиеся новому единому богу Солнца – Ра, который по приказу Аменхотепа сменил всех прежних египетских богов.
Эхнатон целует старшую дочь Меритатон, её сестра Макетатон сидит на коленях Нефертити, а младшая Анхесенпаатон играет с серьгами матери.
Новая религия Египта
Молодая 16 летняя супруга с первого дня приняла здравое решение - не перечить амбициям супруга, а поддерживать его. Пришедший на престол Аменхотеп IV провозгласил эру новой религии, по которой на смену множеству богов пришел Атон – единственный бог, олицетворяющий солнце. Спустя время уже Эхнатон и Нефертити, создав культ бога Атона, сами стали считать себя богами на земле. Имя "Нефертити" трактовалось как "пришла прекрасная женщина". Она олицетворяла женский элемент творения, а Эхнатон - мужской элемент бытия, вместе они считались очень важными составляющими для культа бога Солнца. Фараон провозгласил себя сыном Атона и велел называть себя Эхнатоном, чем подчеркивал свое божественное происхождение.
Царица Нефертити.
Во всех начинаниях повелителя поддерживала юная жена, что принесло для Нефертити немалые привилегии – фараон объявил супругу соправительницей. Получив власть, жена владыки Египта не стала второй фигурой в державе. Она не сидела в покоях дворца, в вместе с мужем принимала послов и великих особ других государств, выезжала с ним на различные церемонии и лично проводила мероприятия, прославляющие нового бога.
Царские дочери. Нефернефрура и её старшая сестра Нефернефруатон-ташерит на стене дворца Ахетатона.
По прошествии 12 лет совместного правления фараон Эхнатон имел огромную власть, его империя стала, как никогда, могущественной. Одно омрачало счастливый союз Эхнатона и Нефертити - супруга, исправно рождая фараону детей, произвела на свет шестеро дочерей, но никак не могла подарить фараону наследника престола.
Предательство
А после смерти матери правителя и троих его дочерей, Эхнатон охладел к Нефертити. Смерть детей фараона однозначно расценивалась как плохой знак, и культ Атона был под угрозой. Теперь правитель буквально начал бредить сыном, которого не смогла родить ему жена. Эхнатон отвернулся от собственного семейства и обратил свой взор на красавиц гарема.
Раскопки древнего Ахетатона— города Солнца. / Барельеф. Поклонение солнцу.
И, когда новая столица Ахетатон, была наконец-то возведена, он перебирается туда один, оставив супругу в древних Фивах. Постройку этого сказочного города царствующая чета задумала, только поженившись. Немногим более чем за десятилетие город был возведен. На "раскаленных песках возвышались роскошные дворцы с мозаичными полами, бассейны с чистой водой, пальмовые рощи, просторные мостовые". Задумали вместе, а переселился в новую столицу фараон один. Невыносимая обида выжигала душу царице Нефертити, но ничего поделать было нельзя, пришлось смириться.
Статуя царицы Нефертити.
Вторая жена фараона
Среди наложниц гарема особой красотой выделялась Кийя – девушка царского рода. На ней и остановил свой выбор изрядно постаревший фараон. Кийя в скором времени наконец-то родила ему долгожданного сына, и счастью правителя не было меры. Он буквально осыпал новую жену подарками и почестями. Однако объявить Кийю «великой женой» при живой Нефертити, он не посмел. Но и тут хитроумный фараон придумал выход, он даровал новой любимой титул «младшего фараона», возвел ее на трон и надел на ее голову венец высшей власти – тиару с изображением священной змеи.
Кийа
Однако, не успев насладиться царской властью, юная Кийя по неизвестным причинам вскоре умерла. Фараон не особо сокрушался по поводу ее кончины, так как к тому времени он уже начал охладевать к ней. Вторая жена оказалась далеко не такой преданной и верной его помощницей в государственных делах, какой была Нефертити. Именно ее все чаще и чаще стал вспоминать фараон, которому было одиноко в новой столице. В конце концов, не выдержав, он послал за ней эскорт. Однако покинутая царица отказалась даже видеть предателя-мужа! Она так и не смогла простить ему измены…
Месть дочери за поруганную честь матери
Меритатон - дочь и третья жена фараона Эхнатона.
Титул «великой царской жены» вскоре Нефертити передала своей дочери Меритатон, которую сама и обучила всем изысканным ласкам, нравившимся ее мужу... Не удивляйтесь, близкородственные браки в то время были в порядке вещей, а вовсе не исключением. И фараон взял в жены собственную старшую дочь, которая родила ему и внучку, и дочку в одном лице. Такие браки, как известно, в конце концов и привели к вырождению царской династии Египта.
А Меритатон, будучи третьей женой фараона, по полной отомстила за поруганные чувства своей матери, велев стереть имя Кийи со всего того, что могло пережить века: каменных стел, барельефов, стен дворцов. И сейчас доподлинно известно, что на семнадцатом году правления фараона Эхнатона имя второй жены Кийи уже нигде не фигурировало рядом с его именем.
Это было намного больше, чем месть, ибо утеря имени для древнего египтянина было самым страшным наказанием. Без него невозможна была вечная загробная жизнь, и поэтому считалось, что потеряв его, человек канул в небытие.
Тутанхамон
Тутанхамон.
После ухода в мир иной Эхнатона и Нефертити, культ бога солнца Атона окончательно потерял свою актуальность. После смерти старшей дочери и третьей жены фараона Меритатон, правление перешло к единственному сыну Эхнатона – Тутункатону. Невзирая на юный возраст, он взойдет на трон, а в историю войдет под именем - Тутанхамон. Со временем новый царь вернет религию Египта к прежним канонам – вновь будут открыты храмы для поклонения другим богам, а своего отца - Эхнатона-Аменхотепа IV он объявит еретиком. Таким образом, выстраданный сын фараона, обесчестил имя своего отца, возомнившего себя божеством.
Эхнатон и Нефертити.
Неизвестное захоронение египетской царицы
Но, что интересно, настоящее место захоронения влиятельной царицы, в отличие от ее мужа, до сих пор не найдено. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий ученые-археологи время от времени делают громкие заявления, что гробница первой жены фараона обнаружена. Однако тщательная экспертиза и анализ находок не подтверждают достоверность этих фактов.
Почти пять лет тому назад египтолог Карл Николас Ривз с уверенностью заявил, что саркофаг с останками Нефертити находится в тайной комнате, которая расположена в гробнице Тутанхамона. Но далее дискуссионных споров о том, разбирать ли стену, скрывающую возможную гробницу Нефертити, дело не продвинулось.
Бюст царицы Египта Нефертити. Новый музей. Берлин.
А вот об облике прекрасной правительницы Египта Нефертити потомки вот уже более трех тысячелетий судят по сохранившемуся бюсту, который обнаружен при археологических раскопках древнеегипетского города Ахетатона. Сейчас бюст царицы хранится в стенах Нового музея в Берлине.
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