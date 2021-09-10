10 идей оформления клумбы

Если у вас свой дом, значит, вы уже давно думаете об оформлении участка. Сегодня мы расскажем вам интересные идеи, которые позволят красиво и стильно дополнить свой сад живой клумбой.
1. Вокруг дерева
На участке есть дерево? Это отлично. Тогда вы сможете его красиво украсить. Для этого оформите вокруг него землю и посадите туда разные растения. Можно придумать креативное изображение из цветов.
2. Вдоль дорожки
Дорожки на участке также стоит украсить разными цветами. Лучше всего выбирать низкорослые и не слишком прихотливые цветы, чтобы они не мешали во время ходьбы.
3. Вдоль забора
Самый унылый и даже старый забор может заиграть новыми красками. Для этого посадите вдоль забора растения, которые имеют свойство разрастаться в длину. Желательно, чтобы они также выпускали симпатичные бутоны.
4. Возле крыльца
Крыльцо возле дома – это визитная карточка хозяина. Кроме отделки самого крыльца, также стоит продумать вариант насаждения разнообразных клумб. Пусть это будут мелкие цветочки, но в большом количестве.
5. В углу забора
Оформить клумбу можно в любом месте своего участка. К примеру, в одном из углов сделайте своеобразное ограждение при помощи кирпичей, а внутрь посадите красивые растения.
6. Возле беседки
Беседка в своем саду – это уже плюс к общему настроению всех обитателей дома. Чтобы она выделялась на фоне остальных, рассадите по ее периметру разные сорта растений: многолетники или однолетники. Можно еще добавить красивые кустарники.
7. Возле дома
Возле дома можно посадить не только растения, но и небольшие деревья. Благодаря такому украшению, ваш дом будет самым заметным и стильным во всем районе.
8. Внутри пня
Некоторые пни строго запрещено убирать с участка, так как они могут повредить своими корнями фундамент дома. Чтобы убрать этот некрасивый обрубок, стоит внутри него сделать небольшую клумбу, а сам пень покрасить краской или покрыть лаком.
9. Вдоль теплицы
Теплицы необходимы для выращивания полезных овощей и фруктов. Если вас смущает их внешний вид, можно воспользоваться идеей и украсить их насаждениями. Сделайте вдоль каждой теплицы своеобразные клумбы, тогда сам вид теплицы не будет бросаться в глаза.
10. Посреди газона
Некоторые люди избавляются от любого вида насаждений и полностью покрывают свой участок газоном. С одной стороны, это очень удобно, с другой – слишком скучно и однообразно. Поэтому выделите совсем немного места на участке и посадите туда самые яркие и сочные растения.
Красивый сад создается своими руками. Клумбы можно размещать в любом месте своего сада, главное – это не забывать ухаживать за цветами, которые будут радовать вас все лето.
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