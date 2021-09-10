10 идей оформления клумбы

Если у вас свой дом, значит, вы уже давно думаете об оформлении участка. Сегодня мы расскажем вам интересные идеи, которые позволят красиво и стильно дополнить свой сад живой клумбой.



1. Вокруг дерева

2. Вдоль дорожки

3. Вдоль забора

4. Возле крыльца

5. В углу забора

6. Возле беседки

7. Возле дома

8. Внутри пня

9. Вдоль теплицы

10. Посреди газона

На участке есть дерево? Это отлично. Тогда вы сможете его красиво украсить. Для этого оформите вокруг него землю и посадите туда разные растения. Можно придумать креативное изображение из цветов.Дорожки на участке также стоит украсить разными цветами. Лучше всего выбирать низкорослые и не слишком прихотливые цветы, чтобы они не мешали во время ходьбы.Самый унылый и даже старый забор может заиграть новыми красками. Для этого посадите вдоль забора растения, которые имеют свойство разрастаться в длину. Желательно, чтобы они также выпускали симпатичные бутоны.Крыльцо возле дома – это визитная карточка хозяина. Кроме отделки самого крыльца, также стоит продумать вариант насаждения разнообразных клумб. Пусть это будут мелкие цветочки, но в большом количестве.Оформить клумбу можно в любом месте своего участка. К примеру, в одном из углов сделайте своеобразное ограждение при помощи кирпичей, а внутрь посадите красивые растения.Беседка в своем саду – это уже плюс к общему настроению всех обитателей дома. Чтобы она выделялась на фоне остальных, рассадите по ее периметру разные сорта растений: многолетники или однолетники.Можно еще добавить красивые кустарники.Возле дома можно посадить не только растения, но и небольшие деревья. Благодаря такому украшению, ваш дом будет самым заметным и стильным во всем районе.Некоторые пни строго запрещено убирать с участка, так как они могут повредить своими корнями фундамент дома. Чтобы убрать этот некрасивый обрубок, стоит внутри него сделать небольшую клумбу, а сам пень покрасить краской или покрыть лаком.Теплицы необходимы для выращивания полезных овощей и фруктов. Если вас смущает их внешний вид, можно воспользоваться идеей и украсить их насаждениями. Сделайте вдоль каждой теплицы своеобразные клумбы, тогда сам вид теплицы не будет бросаться в глаза.Некоторые люди избавляются от любого вида насаждений и полностью покрывают свой участок газоном. С одной стороны, это очень удобно, с другой – слишком скучно и однообразно. Поэтому выделите совсем немного места на участке и посадите туда самые яркие и сочные растения.Красивый сад создается своими руками. Клумбы можно размещать в любом месте своего сада, главное – это не забывать ухаживать за цветами, которые будут радовать вас все лето.