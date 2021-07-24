Ситуации, которые вряд ли попадут в копилку лучших воспоминаний

Ужасные ситуации, которые точно не попадут в перечень счастливых моментов жизни.

1. «Кажется, в материальном положении моей семьи образовались дыры!»

Вот что бывает, когда пресс денег попадает под газонокосилку. | Фото: FOBOXS.com.

2. «Оу, мы горим! Напомните, что делать в таких ситуациях?»

Novate.ru рекомендует перестать фотографировать и бежать за огнетушителем! | Фото: justpo.st.

3. «Этот диван столько всего пережил, но потом появилась собака, друг человека, и дивану пришел конец!»

«Ууу, пахнет наказанием и покупкой нового дивана !»| Фото: MADE IN CCCP.

4. Так-так, похоже какая-то девушка забыла тут свою ДНК

Оставила свой след в автобусе. | Фото: Цветик-семицветик.

5. «Такая аппетитная, так и хочется откусить кусочек!»

Охота на человека! | Фото: Подборка прикольных картинок - Zefirka.

6. «Такой эмоционально счастливый момент и тут на тебе, судьба-злодейка подножку подставила!»

Первое разочарование. | Фото: homad.ru.

7. «Эй, я хотел покормить голубей, но не ожидал, что они захотят съесть меня! »

Дивный случай единения человека и птиц на Novate.ru. | Фото: Zaxid Media.

8. «Я слышал, что собаки спасают людей из воды, но чтобы топили, в первый раз!»

Первый случай утопления человека собакой. | Фото: Reddit.

9. Кажется, пришел момент, когда нужно скинуть балласт!

По-моему, кое-кто катапультируется! | Фото: Vuntu Co.

10. Говорите в вашем офисе у вас был плохой день?

Вот что значит адская работа! | Фото: Fizzl.

11. Интересно, есть смысл мыть машину или лучше выбросить?

Слегка грязно. | Фото: magSpace.ru.

12. «А ведь я хотела мороженое без наполнителя...»

Неприятный сюрприз. | Фото: instahu.com.

13. Только загляните в глаза этой собаки, в них же вся вселенская боль!

Что такое боль. | Фото: BreakBird.

14. А что, лучшего места для того, чтобы расписать ручку не нашлось?

Проба пера в неподходящем месте. | Фото: Интересно.

15. «Вы только посмотрите что это там? Да это же мой телефон последней модели!»

Так моя старая стиральная машинка «убила» мой новый телефон! | Фото: The Peverett Phile.

16. «Простите, мисс, я там немного у вас во дворе похозяйничал...»

Явка с повинной. | Фото: bugaga.ru

17. «Хорошая новость: я избавился от старого рояля! Плохая новость: я избавился и от машины!»

Когда понял, что музыка - это не твое! | Фото: Pinterest.

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