3 рецепта салатов без майонеза, от которых прибавится счастья, а не сантиметров на талии

Летом хочется максимально облегчить свой рацион, поэтому всевозможные салаты в этот период становятся особенно актуальными. Novate.ru предлагает отказаться от тяжелых блюд с майонезом, и вместо них включать в меню салаты с заправками на основе лимонного сока, оливкового масла и других ингредиентов.
1. Цезарь
Классический Цезарь с курицей и помидорами черри. / Фото: pigmine.ru
Этот легкий, сытный и невероятно вкусный салат уже стал классикой. Простые ингредиенты и быстрый процесс приготовления позволяют готовить его не только по праздникам, но также в будние дни, когда просто хочется себя порадовать вкусным ужином.
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты: пять листьев салата айсберг, половина багета, половина лимона, 70 граммов пармезана, 400 граммов куриного филе, 100 граммов помидоров черри, два куриных яйца, 100 миллилитров оливкового масла, три зубчика чеснока, две чайных ложки дижонской горчицы, соль и вустерский соус по вкусу.
Для начала займемся заправкой. Нужно поставить на плиту небольшую кастрюлю с водой, дождаться, пока она закипит, и положить два яйца. По истечении восьми минут, достаньте их из сотейника, остудите под проточной водой и очистите от скорлупы. Далее отделить желтки – именно они станут основой соуса.
Положите в чашу блендера желтки, два измельченных зубчика чеснока и горчицу, добавьте лимонный сок, оливковое масло и несколько капель вустерского соуса (ориентируйтесь на свой вкус). Хорошо взбейте продукты, чтобы на выходе получилась масса, напоминающая по консистенции густой кефир.
Заправка на желтках для салата Цезарь. / Фото: kvashenaya-kapusta.ru
Куриную грудку слегка отбейте, чтобы она стала чуть мягче, замаринуйте в любимых специях, а затем положите на хорошо разогретую сковороду-гриль. Обжарьте с двух сторон, чтобы получилась румяная корочка.
Следующий шаг – это крутоны. Их можно приготовить в духовке или на сковороде. Мы предлагаем второй вариант. Поставьте на плиту сковороду, смажьте ее оливковым маслом и слегка обжарьте мелко нарезанный зубчик чеснока. Когда появится чесночный аромат, уберите чеснок и положите в сковороду мякиш багета, нарезанный кубиками. Обжаривайте багет до появления золотистой корочки, а затем отставьте в сторону, чтобы сухарики остыли.
Последний этап – сборка салата. Порвите руками салатные листья – ни в коем случае не режьте, иначе они завянут быстрее, чем вы донесете салат до стола. Кроме того, нарезанный айсберг оставляет все эфирные масла на доске, а в блюдо попадает уже безвкусным. Полейте листья небольшим количеством соусом, после чего выложите на них куриную грудку, предварительно нарезанную поперек волокон, и половинки помидоров черри. Полейте еще несколькими ложками салатной заправки, посыпьте пармезаном и подавайте. Ингредиенты можно не смешивать, а оставить в «разобранном» виде – ориентируйтесь на свой вкус.
2. Салат с тунцом
Салат с тунцом и зеленой стручковой фасолью. / Фото: lady-society.ru
Так же, как в нашей стране любят Оливье, в Соединенных Штатах Америки обожают салаты с тунцом. Существует огромное количество самых разнообразных вариаций блюда, поэтому все могут найти вариант по душе. Удивительно, но салаты с тунцом едят даже те люди, которые прохладно относятся к рыбе. Наверное, причина в отсутствии характерного рыбного вкуса и запаха.
Для приготовления салата по нашему рецепту вам понадобится два яйца, 180 граммов консервированного тунца, 120 граммов стручковой фасоли, восемь-десять помидоров черри, 30 граммов руколы, двенадцать черных оливок, две чайных ложки белого винного уксуса, половина чайной ложки коричневого сахара, четыре столовых ложки оливкового масла, морская соль и черный перец по вкусу.
Поставьте на плиту кастрюлю с водой и дождитесь, пока она закипит. Положите в емкость зеленую фасоль и отваривайте около пяти минут. Когда она будет готова, слейте воду с помощью дуршлага и несколько раз обдайте фасоль ледяной водой, чтобы она сохранила свой яркий и насыщенный цвет.
Яйца варите в кипящей воде восемь-десять минут, после чего охладите проточной водой и очистите от скорлупы. Откройте банку с тунцом, выложите содержимое емкости на сито, чтобы стекла жидкость, а затем разделите рыбу на кусочки. Руколу вымойте и оставьте на столе, чтобы она высохла (можно ускорить процесс с помощью бумажного полотенца). Черри вымойте и разрежьте на четвертинки (если хотите покрупнее, можно на половинки).
Черри можно нарезать на половинки. / Фото: vkusnaja-zhisn.ru
Следующее, что нужно сделать – приготовить заправку для салата. Возьмите небольшую пиалу и смешайте в ней коричневый сахар и белый винный уксус. Когда сахар полностью растворится, потихоньку добавляйте к ингредиентам оливковое масло, взбивая массу венчиком. Положите соль и перец по вкусу. Половину заправки влейте в готовую стручковую фасоль.
Яйца разрежьте на восемь долек (каждое). Возьмите две порционные тарелки и разложите поровну все ингредиенты: руколу, сверху помидоры, оливки и фасоль, заправленную соусом. Сверху распределите тунец, яйца и полейте заправкой, которая осталась.
3. Греческий салат
Греческий салат из сезонных овощей. / Фото: syl.ru
У знаменитого Греческого салата на самом деле другое название. На родине его именуют Деревенским или Хорьятики. Классический рецепт блюда включает в себя огурцы, помидоры, фету, красный лук и маслины, а заправляют салат оливковым маслом с орегано и базиликом. Некоторые рецепты предполагают добавление болгарского перца, также встречаются варианты с каперсами и анчоусами. Мы же предлагаем приготовить нестандартный салат с творожным сыром.
Перед тем, как приступать к приготовлению салата, подготовьте следующие ингредиенты: 250 граммов творожного сыра, один пучок базилика, один пучок петрушки, соль, 400 граммов коктейльных помидоров на ветке, четыре средних огурца, один желтый перец, двенадцать маслин, четыре столовых ложки оливкового масла, 20 миллилитров бальзамического или красного уксуса, молотый черный перец, соль и сухой орегано по вкусу.
Для начала следует крем для будущих кнелей – они заменят в этом рецепте фету. Итак, положите в чашу блендера измельченные базилик и петрушку, залейте 30 миллилитрами оливкового масла и взбейте массу до состояния пюре. Затем однородную смесь положите в миску с творожным сыром и хорошо перемешайте, чтобы он приобрел красивый зеленый оттенок. Поставьте в холодильник, чтобы крем немного застыл.
Из зелени и масла должно получится пюре. / Фото: ogorodexpert.ru
Томаты разрежьте на четвертинки, огурцы – крупными кусочками. Перец очистите от семян перегородок и плодоножек, чтобы они не горчили в салате, а затем нарежьте кусочками среднего размера. Возьмите салатник и положите в него все овощи. Добавьте 50 миллилитров оливкового масла, уксус, соль и перец. Разложите продукты по тарелкам, а затем в каждое блюдо добавьте сырный крем в виде кнелей. Украсьте салат маслинами, присыпьте небольшим количеством сухого орегано и подавайте на стол.
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