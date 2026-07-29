Почему в античной мифологии богов-кузнецов всегда наделяли хромотой, и при чём здесь химия



Кузнецы в мифологии часто хромали. И не просто так. /Фото: ixbt.com, bestmif.ru Кузнецы в мифологии часто хромали. И не просто так. /Фото: ixbt.com, bestmif.ru

Хотя в мире существует множество примеров пантеонов Богов, те из божеств, что отвечают за одни явления или сферы, в разных верованиях все равно будут иметь общие черты. Покровители кузнецов в этом отношении исключением не являются. Хотя в мире существует множество примеров пантеонов Богов, те из божеств, что отвечают за одни явления или сферы, в разных верованиях все равно будут иметь общие черты. Покровители кузнецов в этом отношении исключением не являются.Однако в их случае среди общих черт есть одна довольно необычная - это хромота. Казалось бы, очень странно наделять такой характеристикой Богов, однако у этого есть реальное объяснение и, как ни странно, дала его химия.



Античный бог Гефест на древнегреческой амфоре. /Фото: en.wikipedia.org Античный бог Гефест на древнегреческой амфоре. /Фото: en.wikipedia.org

Чтобы проследить эту занятную тенденцию в отношении покровителей кузнецов, достаточно обратиться к нескольким пантеонам. Прежде всего, древнегреческому, где Гефест ни то имел врождённую хромоту, ни то она стала результатом его низвержения с Олимпа. Древние римляне, во много унаследовавшие пантеон греков, бога кузнецов Вулкана тоже наделили хромотой. Даже скандинавская мифология, имевшая персонажа Велунда, бога-кузнеца, тоже изображает его с повреждённым ногами, только таким образом король привязывает его к месту работы.



Скандинавский бог-кузнец Велунд, изображённый хромым и с костылём. /Фото: bestmif.ru Скандинавский бог-кузнец Велунд, изображённый хромым и с костылём. /Фото: bestmif.ru

С одной стороны, такая черта показывала отличие богов-кузнецов от других представителей пантеона, однако удивляет сама суть этой инаковости. Кроме того, божества, обладающие физическими несовершенствами встречаются довольно редко, так как их принято изображать идеализированными. К тому же, само по себе удивляет, что в мифологии из разных уголков Европы встречается этот конкретный недостаток.



Как и Гефест, древнеримский бог Вулкан тоже изображён сидящим, ведь был хромым. /Фото: icysedgwick.com Как и Гефест, древнеримский бог Вулкан тоже изображён сидящим, ведь был хромым. /Фото: icysedgwick.com

На самом деле, изображение вымышленных кузнецов является отражением реальных ремесленников, а в случае той же античной мифологии - тех, которые работали в основном с изделиями из бронзы. Дело в том, что этот материал обычно производили путём добавления в медь олова. Вот только химики давно выяснили, что самые ранние технологии промысла предполагали использование совсем другого ингредиента - мышьяка.



Археологическе памятки Бронзового века из мышьяковой бронзы. /Фото: historicmysteries.com Археологическе памятки Бронзового века из мышьяковой бронзы. /Фото: historicmysteries.com

Такая бронза в то время была очень популярна, потому что, по информации редакции novate.ru, она обладала большими показателями по прочности, но при этом отличалась простотой и удобством в обработке. Проблема в том, что, как и сейчас, тогда мышьяк оставался очень токсичным материалом, а особенно сильно от этого страдал именно кузнецы, которые плавили оксида мышьяка и постоянно дышали отравленными парами.



Кузнецы в мифологии были хромыми, потому что реальные мастера хромали из-за отравления мышьяком. /Фото: ixbt.com Кузнецы в мифологии были хромыми, потому что реальные мастера хромали из-за отравления мышьяком. /Фото: ixbt.com

Масштабнее всего при хронической интоксикации парами мышьяка страдала нервная система, но чаще всего эта патология выражалась в одном конкретном физическом недуге - у кузнецов и металлургов отказывали ноги. Процесс проходил постепенно, поэтому представители этой профессии продолжали ещё какое-то время работать и ходить, но ухудшение состояние приводило к хромоте или потере подвижности в разных вариациях. Именно поэтому древние боги-кузнецы обзавелись такой чертой, ведь она была присуща реальным ремесленникам.