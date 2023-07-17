11 величайших розыгрышей всех времен, которые многих людей ввели в заблуждение

Статую с острова Пасхи прибило к берегу в Нидерландах

1. BBC сообщила, что Биг-Бен обзаведется цифровым дисплеем

Цифровой дисплей на Биг-Бене.

2. Айсберг в Сиднейской гавани

Айсберг в Сиднейской гавани.

3. Taco Bell покупает Колокол Свободы

Колокол Свободы

4. В британских новостях зрителям показали, что спагетти растут на деревьях

5. Студенты из Висконсина перевезли Статую Свободы на озеро Мендота

Студенты из Висконсина перевезли Статую Свободы на озеро Мендота.

6. Студенты Массачусетского технологического института создали гигантский тетрис

7. Болельщики регби Caltech

Болельщики регби Caltech.

8. Никсон снова собрался в президенты

Никсон снова собрался в президенты

9. Шведский новостной канал убедил зрителей, что с помощью чулок можно превратить черно-белый телевизор в цветной

Из чёрно-белого в цветной.

10. Статую с острова Пасхи прибило к берегу в Нидерландах

Статую с острова Пасхи прибило к берегу в Нидерландах

11. В Алабаме изменили значение числа Пи

Значение числа Пи.