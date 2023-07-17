11 величайших розыгрышей всех времен, которые многих людей ввели в заблуждение

Статую с острова Пасхи прибило к берегу в Нидерландах
Тем, кто думает, что розыгрыш друга в общежитии на 1 апреля является чем-то впечатляющим, явно есть к чему стремиться. В истории случались действительно грандиозные розыгрыши, организаторам которых удалось ввести в заблуждение весь мир.
1. BBC сообщила, что Биг-Бен обзаведется цифровым дисплеем
Цифровой дисплей на Биг-Бене.
В 1980 году BBC World Service сообщило, что знаменитый лондонский Биг-Бен будет оснащен цифровым дисплеем, а стрелки его старых часов будут переданы первым четырем людям, позвонившим в студию. Большинство слушателей начало звонить с гневными протестами относительно таких изменений, а один японский моряк связался со студией прямо из корабля посреди океана, чтобы получить стрелку.
2. Айсберг в Сиднейской гавани
Айсберг в Сиднейской гавани.
1 апреля 1978 года жители австралийского Сиднея с удивлением обнаружили гигантский айсберг, плавающий прямо в городской гавани. За несколько дней до розыгрыша местный предприниматель Дик Смит объявил, что айсберг был доставлен прямо из Антарктиды. Публика была взбудоражен, а представители австралийского военно-морского флота даже запросили Смита, не нужна ли помощь в швартовке. Шумиха продолжалась до тех пор, пока не пошел дождь и не смыл пожарную пену с листов из белого пластика, из которых на самом деле состоял айсберг.
3. Taco Bell покупает Колокол Свободы
Колокол Свободы
1 апреля 1996 году американская компания фаст-фуда Taco Bell ошарашила американцев необычной рекламой. В крупнейших новостных издания страны появилось сообщение о том, что компания купила одни из символов независимости Америки – Колокол Свободы (Liberty Bell), который будет выставлен в штаб-квартире Taco Bell в Ирвине, Калифорния.
Несмотря на шквал возмущенных звонков (в том числе от помощников двух американских сенаторов), компания добилась своего банальным розыгрышем – ее продажи существенно выросли.
4. В британских новостях зрителям показали, что спагетти растут на деревьях
5. Студенты из Висконсина перевезли Статую Свободы на озеро Мендота
Студенты из Висконсина перевезли Статую Свободы на озеро Мендота.
Студенты Леон Варьян и Джим Маллон из Университета Висконсин сделали смелое предвыборное обещание для того, чтобы победить на выборах в Висконсинскую студенческую ассоциацию в 1978 году. Они пообещали перевезти Статую Свободы в местное озеро Мендота. Двое студентов победили на выборах, и в феврале 1979 года выполнили свое обещание, построив за 3 дня из фанеры, проволочной сетки, папье-маше и ткани копию верхней части Статуи Свободы на замерзшем озере.
6. Студенты Массачусетского технологического института создали гигантский тетрис
7. Болельщики регби Caltech
Болельщики регби Caltech.
Во время проведения межвузовского чемпионата по регби в 1961 году студенты Калифорнийского технологического института (в США его принято сокращенно называть Caltech) подменили карточки-инструкции болельщиков команды из Вашингтона. В результате, вместо того, чтобы поддержать свой вуз, вашингтонцы выложили над своими головами на трибунах огромное слово Caltech.
8. Никсон снова собрался в президенты
Никсон снова собрался в президенты
В 1992 году National Public Radio сообщило, что Ричард Никсон, который ушел в отставку в 1974 году после Уотергейтского скандала, снова выдвинул свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии. Для подтверждения своей истории, радио даже прокрутило (как оказалось, смонтированную) речь Никсона, в которой тот заявлял «Я никогда не делал ничего плохого».
9. Шведский новостной канал убедил зрителей, что с помощью чулок можно превратить черно-белый телевизор в цветной
Из чёрно-белого в цветной.
1 апреля 1962 года шведский телеканал СВТ разыграл зрителей. «Технический эксперт» Кьелл Стенссон объяснил с помощью научных терминов, что если протянуть пару нейлоновых чулок над телевизором, свет будет фильтроваться таким образом, что позволит зрителям увидеть трансляцию в цвете. Чтобы «цветопередача была лучше», Стенссон рекомендовал зрителям также двигать головой из стороны в сторону при просмотре ТВ.
10. Статую с острова Пасхи прибило к берегу в Нидерландах
Статую с острова Пасхи прибило к берегу в Нидерландах
29 марта 1962 года на пляже возле Зандвоорта, Нидерланды была найдена статуя с острова Пасхи. Через несколько дней, 1 апреля, из Норвегии прилетел эксперт, чтобы осмотреть фигуру, который заявил, что она действительно подлинный артефакт из южной части Тихого океана. Статуя была выставлена на всеобщий просмотр в центре города.
К концу дня нашелся создатель скульптуры, голландский художник Эдо ван Теттероде, который признался в том, что это он создал «артефакт» на пляже.
11. В Алабаме изменили значение числа Пи
Значение числа Пи.
Законодательное собрание штата Алабама «навсегда изменило математику, науку и мир», заявив в 1998 году, что математическая константа пи теперь будет равняться 3,0 вместо обычных 3.14159. По крайней мере, так утверждалось в первоапрельской прессе. Законодатели из Алабамы не знали о розыгрыше до тех пор, пока не начали получать сотни звонков с протестами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии