«Миротворец»: как появился и как пришел к успеху главный револьвер Дикого Запада

У револьвера «Кольт» образца 1873 года есть много названий: «Model P», «M1873», «Single Action Army», «SAA», «Colt .45», но, пожалуй, самым знаменитым и в некоторой степени издевательским является прозвище «Peacemaker», которое переводится на русский язык как «Миротворец». И несмотря на то, что на вооружении американской армии официально он простоял всего 20 лет, данный предмет оружия успел стать одной из самых ярких легенд Дикого Запада.
Кольт выпускал множество видов револьверов. |Фото: forum.guns.ru.
На сегодняшний день «Миротворец» является одним из самых старых и вместе с тем одним из самых известных револьверов на планете. А самое главное, что он стал первым револьвером «Кольт» под унитарный патрон. Что интересно, легенда была буквально выстрадана компанией-производителем. Создать подобный револьвер Самуэлю Кольту предлагал оружейник Рональд Уайт еще в 1852 году. Однако, промышленнику не понравилась относительно сомнительная и далекая на тот момент от идеала задумка сквозных камор. В итоге компания продолжила выпускать старые модели капсюльных револьверов.
Миротворец - самый популярный револьвер Кольта. |Фото: e-pard.com.
В 1862 году Самуэль Кольт скончался, и для его компании начались мрачные времена: предприятие влезло в долги, сгорел один из крупнейших заводов, а самое главное – закончилось действие множества патентов. Буквально от гибели предприятие спасла супруга знаменитого промышленника – Элизабет Кольт, которая получила знаменитое и порядочное, но вместе с тем крайне бедовое наследство от своего мужа. В 1860-е американский рынок активно захватывали новые виды револьверов под унитарный патрон, однако так как технология была новой и требующей доработки, она была далека от идеала.
История Миротворца началась со смерти промышленника. |Фото: slivkisineta.ru.
Вместе с тем, в первое десятилетие после смерти Кольта, Рональд Уайт совместно с S&W все-таки выпустил свой револьвер, благодаря патенту фактически монополизировал рынок на 10 лет. В том числе поэтому компания «Кольт» не могла начать производство револьверов по новой технологии. Однако, как только действие универсального патента S&W закончилось, в 1872 году был разработан знаменитый «Colt Single Action Army» - «Миротворец». Производство револьвера началось в 1873 году и продолжается до сих пор, правда сегодня делают их буквально штучно. За все время в США было выпущено 357 тысяч «M1873». Последним крупным вооруженным конфликтом, когда данный револьвер использовался массово, стала Вторая мировая война.
Револьвер делался для армии. |Фото: YouTube.
Конструкторами револьвера стали Уильям Мейсон и Чарльз Ричардс. И как это часто бывает, первый блин оказался комом. Во многом потому, что конструкторы пытались сохранить некоторую преемственность в технических решениях. Делалось это не ностальгии ради, а по причине того, что на заводах «Кольт» стояли преимущественно устаревшие станки, которые не слишком-то подходили для производства револьверов нового типа. Кроме того, первым боеприпасом «Миротворца» стал не знаменитый .45, а .44. Однако уже буквально через год после появления первой модели, ситуация изменилась кардинальным образом. Обновленная конструкция оказалась настолько удачной, что компании «Кольт» удалось добиться главного – именно «SAA» был принят на вооружение американской армией.
В первую очередь создавали оружие для кавалерии. |Фото: livejournal.com.
В сухом остатке «Миротворец» является одним из ярчайших револьверов своего времени, апофеоз конструкторской мысли на стыке поколений старых капсюльных револьверов с новых револьверов с замкнутой рамкой под унитарный патрон. Это крайне грозное оружие под действительно чудовищный патрон .45 калибра (11.43 мм) и при этом очень простое, надежное и в целом неприхотливое. Хотя револьвер создавался в первую очередь для армии Соединенных Штатов Америки, он смог приобрести огромную популярность и на гражданском рынке. В том числе среди перегонщиков скота – ковбоев Дикого Запада.
Популярность Миротворец обрел и на гражданском рынке. ¦Фото: popgun.ru.
