10 гениальных советов по использованию меда не по прямому назначению

«Мед если есть, то его сразу нет» — тайну его стремительного исчезновения не смог разгадать даже самый главный сладкоежка Винни-Пух, но мы догадываемся, куда так бесследно испаряется это вкуснейшее лакомство. Неудивительно, что все так любят мед, включая медведей, ведь он такой вкусный и полезный. Конечно, лучше всего поедать эту сладость с хлебом и блинчиками или просто есть ложкой прямо из банки (мы слышали, что так вкуснее), но, помимо прямого назначения, этот ценнейший продукт можно использовать и в бытовых и косметических целях. Как? Читайте далее!











Для лечения перхоти

Для лечения похмелья

Для очищения кожи

Для заживления шрамов и растяжек

Для лечения угрей

Для увлажнения кожи

Для смягчения кутикулы

Для лечения ожогов

Для лечения аллергии

Для лечения кашля и смягчения горла