10 гениальных советов по использованию меда не по прямому назначению

«Мед если есть, то его сразу нет» — тайну его стремительного исчезновения не смог разгадать даже самый главный сладкоежка Винни-Пух, но мы догадываемся, куда так бесследно испаряется это вкуснейшее лакомство. Неудивительно, что все так любят мед, включая медведей, ведь он такой вкусный и полезный. Конечно, лучше всего поедать эту сладость с хлебом и блинчиками или просто есть ложкой прямо из банки (мы слышали, что так вкуснее), но, помимо прямого назначения, этот ценнейший продукт можно использовать и в бытовых и косметических целях. Как? Читайте далее!
Для лечения перхоти
Мед славится противогрибковым действием. Добавьте его в шампунь или регулярно втирайте в кожу головы и навсегда забудьте о «белой пыли» на плечах и неприятном зуде.
Как использовать: разведите 1 столовую ложку меда с чайной ложкой воды и втирайте эту смесь в кожу головы в течение 2 минут. Оставьте на 2 часа, затем смойте теплой водой. Повторяйте 1 раз в 2 дня.
Для лечения похмелья
Намечается крупная вечеринка, а утром вам обязательно нужно быть в форме? Утром после праздника первым делом заварите себе целебный чай с медом и имбирем, который буквально вдохнет в вас жизнь. Фруктоза меда помогает ускорить метаболизм алкоголя, а имбирь успокаивает раздражение органов пищеварения и снимает тошноту.
Как использовать: залейте кипятком небольшой кусочек имбиря и дайте ему настояться 10-15 минут. В слегка остывший чай добавьте 1-2 чайных ложки меда и выпейте натощак.
Для очищения кожи
Домашний медовый скраб — нестареющий секрет красоты, доставшийся нам еще от прабабушек. Абразивные компоненты могут меняться (начиная от молотого кофе и заканчивая содой), однако мед всегда составляет густую, питательную основу большинства рецептов. Такие скрабы замечательно отшелушивают кожу, удаляя омертвевшие клетки и спасая при тусклом цвете лица.
Как использовать: смешайте 2 столовые ложки меда с 1 чайной ложкой соды. Слегка сбрызните кожу водой и круговыми движениями нежно протрите скрабом. Тщательно смойте теплой водой.
Для заживления шрамов и растяжек
Мед поможет заживить и осветлить красные рубцы, оставшиеся на коже. А его противовоспалительные и антибактериальные соединения ускоряют регенерацию кожи, способствуя скорейшему заживлению и рассасыванию рубца.
Как использовать: смешайте 1 чайную ложку меда с 1 чайной ложкой кокосового или оливкового масла. Нанесите на проблемную зону и круговыми движениями кончиками пальцев помассируйте в течение 1-2 минут. Наложите поверх горячее полотенце и оставьте до остывания.
Для лечения угрей
Надоели непрекращающиеся прыщи? Оставьте эту проблему для меда, ведь его бактерицидные и увлажняющие компоненты идеально подходят для лечения угрей. А противовоспалительные соединения успокоят раздражения и снимут покраснение.
Как использовать: нанесите мед локально на проблемные места, оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Аналогичным образом медом можно смягчать и увлажнять пересушенные участки кожи, возникающие после использования агрессивных средств против акне.
Для увлажнения кожи
Мед — это замечательное увлажняющее средство, дарованное нам природой. Он усиливает проникновение влаги и воздуха в кожу и сохраняет их в глубоких слоях дермы. Именно это мы ощущаем, когда говорим о том, что наша кожа «напитана влагой».
Как использовать: нанесите 1 чайную ложку меда на лицо, оставьте на 15-20 минут, смойте теплой водой. Попробуйте маску с медом и авокадо против морщин: смешайте 1 чайную ложку меда с мякотью половины спелого авокадо, нанесите на кожу лица, оставьте на 15-20 минут, затем смойте.
Для смягчения кутикулы
Потрескавшаяся, пересохшая кутикула не только неопрятно выглядит, но и представляет опасность для здоровья, увеличивая шанс занести грибковую или бактериальную инфекцию. Натуральный мед богат питательными веществами и ферментами, хорошо увлажняет и смягчает грубую кожу — ваши ногти скажут вам спасибо.
Как использовать: смешайте 1 чайную ложку меда с 1 чайной ложкой натурального яблочного уксуса и кокосового масла. Втирайте в кутикулу каждый день, оставляйте на 10 минут и смывайте.
Для лечения ожогов
Оказывается, по всему миру используют мед в качестве эффективного средства для заживления ожогов. Он не только успокаивает и ускоряет регенерацию тканей, но и оказывает бактерицидный эффект, предотвращая возникновение инфекций.
Как использовать: смажьте тонким слоем меда бытовой или солнечный ожог и обновляйте по мере впитывания.
Для лечения аллергии
Хотя этот способ не до конца изучен, многие люди положительно отзываются о таком способе лечения сезонной аллергии. Считается, что небольшая доза пыльцы, содержащаяся в меде, помогает стимулировать иммунитет, уменьшая аллергическую реакцию. Убедитесь, что вы используете мед, собранный в вашей местности, так как именно в нем будет содержаться пыльца-аллерген.
Как использовать: ешьте по 2-3 чайных ложки меда каждый день и внимательно следите за самочувствием.
Для лечения кашля и смягчения горла
Бактерицидные, жаропонижающие и противовоспалительные свойства меда не оставят ни одного шанса раздраженному горлу, кашлю или первым признакам простуды. Такое домашнее лекарство стоит копейки, абсолютно безопасно для детей и проверено поколениями по всему свету.
Как использовать: смешайте 1-2 столовые ложки меда с соком одного лимона и выпейте, подержав немного во рту.
