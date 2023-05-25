В жару не будет сильного потооделения, а даже если и пробьёт пот, то никакого неприятного запаха не появится! Приготовьте натуральный тоник от повышенной потливости.







Возьмите горсть лавровых листьев, залейте 1 л горячей воды (не кипятка). Настаивайте сутки.







Затем, для приготовления лосьона, отлейте 100 мл настоя, добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока. Перелейте в бутылочку с пульверизатором. Наносите натуральный тоник на чистую кожу тела. Такой защиты хватит минимум на 5 часов! Никакого запаха пота не будет.







Подробнее о том, как приготовить натуральный тоник от повышенной потливости и запаха пота, смотрите в видео ниже:



