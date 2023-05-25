С нами не соскучишься!

8 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    дебил-о мертвых либо ни чего ЛИБО ТОЛЬКО ПРАВДУ! УЧИ МАТЧАСТЬ!Почему мать Терез...
  • Россиянин
    О мертвых говорят или хорошо, или ничего автор. Это ведь всеравно говорить о людях за глаза.Почему мать Терез...
  • Александр Самбур
    тут из АКТЁРОВ только Джони14 актёров и актр...

Натуральный тоник от повышенной потливости

В жару не будет сильного потооделения, а даже если и пробьёт пот, то никакого неприятного запаха не появится! Приготовьте натуральный тоник от повышенной потливости.

Натуральный тоник от повышенной потливости

Возьмите горсть лавровых листьев, залейте 1 л горячей воды (не кипятка). Настаивайте сутки.

Натуральный тоник от повышенной потливости

Затем, для приготовления лосьона, отлейте 100 мл настоя, добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока. Перелейте в бутылочку с пульверизатором. Наносите натуральный тоник на чистую кожу тела. Такой защиты хватит минимум на 5 часов! Никакого запаха пота не будет.

Натуральный тоник от повышенной потливости

Подробнее о том, как приготовить натуральный тоник от повышенной потливости и запаха пота, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советылавровый лист

Картина дня

наверх