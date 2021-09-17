5 «новейших» технологий, которые придумали давным-давно: смартфон, беспилотники, система «умный дом»

Селфи до того, как это стало мейнстримом (1926 г.)
Технический прогресс не стоит на месте. Технологии и тренды меняются буквально каждый день. Гнаться за ними становится все сложнее, да и средств на это вряд ли хватит. А знали ли вы, что многие современные изобретения были созданы уже давно? Беспилотные автомобили, технологии «умного дома», смартфоны, электронные сигареты — всё это были придумано задолго до того, как получило широкое распространение.
1. Электронные сигареты
Сигаретки на любой вкус.
Только за последние два года число активных курильщиков электронных сигарет по сравнению с 2011 годом возросло с 5 до 45 млн. человек. И это только официальная статистика. Тем не менее, принято считать, что электронные сигареты — это относительно новое изобретение. Во многих источниках вы найдете информацию, что первые электронные сигареты были созданы в начале 2004 года в Китае. Но, на самом деле, идея генерировать пар вместо дыма с помощью нагревательного элемента — не нова. Первый патент электронной сигареты был предложен Джозефом Робинсоном в 1930-е годы. Разработка так и осталась на бумаге, не было создано ни одного устройства на его основе.
Патент электронной сигареты, датируемый 1958 г.
Второй, более реальной попыткой создать электронную сигарету, стало запатентованное в 1958 году в США изделие Герберта А. Гилберта. Стоит отметить, что внешний вид и состав устройства имеет явные сходства с современными е-сигаретами. И снова патент потерпел неудачу. Ни одна компания не согласилась заняться разработкой электронной сигареты по причине нерентабельности бизнеса.
2. Беспилотные автомобили
Кадр из фильма "Вспомнить все"
Даже сегодня, автомобиль, который самостоятельно передвигается по дорогам скорее будущее, чем настоящее. Машина без водителя выглядит как такси из фантастического фильма «Вспомнить все». Сейчас практически все мировые автоконцерны ведут разработку беспилотных автомобилей. Но как вам факт, что первый прототип самоуправляемого транспортного средства датируется 1961 годом?
Стэндфордская тележка, 1961 г.
Речь идет о самоуправляемой тележке, более известной, как «Стэндфордская тележка». Устройство было разработано студентом Стэндфордского университета в рамках его выпускной научной работы. Тележка имела многие технологии, присущие современным беспилотным автомобилям: техническое зрение, простейшую технологию искусственного интеллекта, трехмерную картографическую систему ориентирования и др., и все это в середине XX века.
3. Социальные сети
Социальная сеть Classmates.com, 1995 г.
Социальные сети тесно вошли в нашу жизнь. Это отличный способ поделиться своими эмоциями, моментами из жизни и творчеством с миллионами людьми. Впрочем, многие ошибочно полагают, что первой социальной сетью был Facebook или ICQ. В действительности первая социальная сеть появилась еще в 1995 году в США. Интернет-портал Classmates.com наподобие российских «Одноклассников» создавался с целью поиска бывших одноклассников и однокурсников. Социальная сеть существует и по сей день.
4. Смартфон
Один из первых смартфонов IBM Simon в сравнении с iPhone 4S
Все помнят известную презентацию первого iPhone в 2007 году. Тогда Стив Джобс сказал, что Apple создала первый в мире смартфон, вот только он забыл уточнить, что первые прототипы многофункциональных мобильных телефонов разрабатывались с начала 1990-х годов. Конечно, тогда мобильные телефоны еще не назывались смартфонами и выглядели они по-другому, но факт остается фактом. Одной из первых таких разработок стал телефон Simon, созданный компанией IBM в 1992 году. Помимо возможности звонить, аппарат имел функции факса, органайзера, позволял работать с электронной почтой и многое другое.
5. «Умный дом»
Проект умного дома СФИНКС, 1987 г.
Сегодня концепция «умного дома» набирает всю большую популярность у людей со всего мира. Ведь ее преимущества очевидны. Автоматизация бытовых приборов с помощью современных беспроводных технологий намного удобней и совершенней. Но, чтобы получить то, что мы имеем сегодня, был проделан огромный путь разработок и инноваций.
Первым прототипом «умного дома» принято считать проект «СФИНКС», разработанный в Советском Союзе в 1987 году. В центре «умного» дома находился центральный процессор, отвечающий за управление системами дома. Также в составе технологии имелось три вида модуля управления: переносной, модуль для автомобиля и для бытовых приборов. Кроме того, для управления системами «умного» дома могли использоваться голосовые команды.
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