5 «новейших» технологий, которые придумали давным-давно: смартфон, беспилотники, система «умный дом»

Селфи до того, как это стало мейнстримом (1926 г.)

1. Электронные сигареты

Сигаретки на любой вкус.

Патент электронной сигареты, датируемый 1958 г.

2. Беспилотные автомобили

Кадр из фильма "Вспомнить все"

Стэндфордская тележка, 1961 г.

3. Социальные сети

Социальная сеть Classmates.com, 1995 г.

4. Смартфон

Один из первых смартфонов IBM Simon в сравнении с iPhone 4S

5. «Умный дом»

Проект умного дома СФИНКС, 1987 г.