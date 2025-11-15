Почему в квартире появляется затхлый запах

Даже если в квартире свежий ремонт и вы регулярно проводите уборку с использованием бытовой химии, нет никакой гарантии, что однажды прямо на входе вас не встретит затхлый запах. Сегодня мы расскажем о причинах его появления и методах устранения, чтобы вы могли наслаждаться микроклиматом в своей квартире, а не думать, куда прятаться от спертого воздуха.

Причины появления затхлости

Как избавиться от неприятного запаха?

Плесень – одна из причин затхлого запахаТакой запах может появиться в любой квартире, но самое ужасное, что не всегда получается понять, где его источник. Причин появления затхлости очень много, начиная проблемами с вентиляцией, и заканчивая пролитым на ковер соком, о котором вы забыли. Для начала следует понять, в каком месте спертый воздух ощущается особенно сильно. Возможно, больше всего он вас напрягает в спальне возле шкафа, в ванной или в коридоре.Пожалуй, самая простая и частая причина появления затхлого запаха – это банальный застой воздуха. Он возникает из-за того, что вы редко проветриваете квартиру или не следите за уровнем влажности. Также корнем проблемы может стать плохая вентиляция. Чаще всего неприятный запах возникает на кухне, в санузле, помещениях без окон, например, в кладовке. Понять, что это именно застой, очень просто – откройте двери и окна в квартире, чтобы образовался сквозняк, а через несколько минут оцените результат. Если вонь исчезнет после того, как вы «обновили» воздух, проблему определили правильно.Эта гостья часто посещает квартиры, но не всегда оказывается на виду.Если вы не видите характерных следов на стенах и потолке, это не значит, что плесени в доме нет – вполне возможно, что она скрылась в труднодоступном месте. Осмотрите углы, участки за мебелью, батареями или под ковром. Также плесень можно найти за обоями, но здесь важно аккуратно осмотреть их, чтобы не повредить. Еще один вариант – сливной шланг стиральной машины. Обратите внимание, что если в квартире повышенный уровень влажности, риск появления плесени возрастает в несколько раз.Если вы заехали в старую хрущевку, в которой еще советский ремонт, вполне возможно, что причиной появления затхлого запаха являются старая мебель и текстиль. Чаще всего виновниками являются шторы, диван или кресло, но иногда это может быть и шкаф. В первом случае страдать от затхлости будет вся квартира, а во втором – только ваша одежда, поэтому делайте выводы.Обычно, когда дело доходит до уборки, мы вытираем пыль исключительно на видных местах: столах, полках, комодах и пр. А ведь она скапливается еще и в невидимых взгляду зонах, в частности, фильтрах воздухоочистителей, пылесборнике пылесоса, вытяжке и пр. Понять, «откуда ветер дует» очень просто: как только вы включите грязный прибор, сразу появится затхлый запах.Хорошо пропылесосьте ковры и полыСамый очевидный вариант – сделать генеральную уборку. Только провести пипидастром по самым видным поверхностям будет недостаточно – нужно заглянуть в самые дальние уголки и труднодоступные места. Кто знает, что вы обнаружите под ковром, на котором стоит диван? Вооружитесь тряпками, пылесосом, шваброй, ведром с водой, бытовой химией, и отправляйтесь на войну с пылью и мусором.Пропылесосьте и помойте полы, замените фильтры во всех приборах, помойте решетку вытяжки, пройдитесь узкой шваброй за диваном, кроватью, радиаторами, проверьте, не осталось ли кусочков еды под мойкой на кухне и кошачьего наполнителя за унитазом, отмойте мусорные ведра. В общем, сделайте все то, на что при обычной уборке у вас не хватает времени. Вполне возможно, что этого окажется достаточно для того, чтобы все неприятные запахи исчезли.Также стоит провести ревизию старых вещей. Если дома много еще советской мебели, то нужно либо провести тотальную химчистку, либо заменить ее новой. То же самое касается книг, журналов и газет двадцатилетней давности, одежды, которая годами висит в шкафу без дела.Плесень часто появляется в ванной комнатеЕсли вы обнаружили в квартире плесень, значит, в первую очередь избавиться нужно именно от нее. Предупреждаем сразу, что стандартная процедура мытья здесь не поможет – нужно будет воспользоваться специальными средствами. Можно применить бытовую химию, которая предназначена для борьбы с плесенью, а можно обратиться за помощью к народным средствам, например, уксусу, перекиси водорода, соде и пр.Вот пример эффективного чистящего средства, которое поможет избавиться от грибка и прочих вредных микроорганизмов. Возьмите губку, смочите ее столовым уксусом и протрите пораженную поверхность, уделяя особое внимание швам и углам. Оставьте на пару часов, а затем смойте водой и откройте дверь/окно, чтобы комната проветрилась – все-таки, у уксуса очень резкий запах. Обратите внимание, что он подходит для борьбы с плесенью на кафеле, кухонных и ванных поверхностях, но для обработки деревянных и окрашенных поверхностей его использовать нельзя – есть риск повредить структуру материала.Не менее эффективно с плесенью справляется горячий пар, поэтому если в вашем домашнем арсенале есть отпариватель, смело используйте его для решения проблемы. Обработайте им все зараженные места и оцените результат – от грибка не останется даже следа. Но имейте в виду, что если не устранить благоприятные условия для появления плесени (например, высокую влажность), через некоторое время она возникнет вновь.Мягкую мебель удобно чистить моющим пылесосомПарадокс затхлого запаха заключается в том, что он может появиться из-за какой-то мелочи, например, занавески на кухне, старого кресла в углу или грязного ковра. Если вы выяснили, что причина кроется именно в текстиле или мебели, не торопитесь их выбрасывать – для начала попробуйте почистить. Шторы постирайте, ковры отправьте в химчистку, а на мягкой мебели замените обивку и наполнитель.• Вооружитесь моющим пылесосом и пройдитесь по мебельной обивке. Обязательно используйте специальный шампунь – обычная вода не справиться с загрязнениями и запахами.• Посыпьте ковры и обивку содой, оставьте на несколько часов (а лучше на ночь) и по истечении времени пропылесосьте, чтобы убрать остатки.• Возьмите отпариватель и обработайте им мягкую мебель, матрасы, шторы и пр. Так вы не только избавитесь от затхлого запаха, но также улучшите микроклимат в квартире, ведь пар уничтожает большинство вредных микроорганизмов.Что касается шкафов и прочей корпусной мебели, пар на них плохо влияет, поэтому лучше провести чистку при помощи слабого раствора уксуса или лимонной кислоты. Шторы, занавески, скатерти, салфетки нужно постирать в стиральной машине на максимально возможной температуре. Если на ярлыке указано, что для текстиля подходит только деликатная стирка при 30 градусах, нужно будет предварительно замочить его в воде с содой либо уксусом.