Это знают только мудрые хозяйки

Иногда для решения бытовых задач не нужна бытовая химия или какие-то дорогие приборы. Достаточно подключить смекалку и устранить проблему с помощью подручных средств. Герой сегодняшнего дня – рис.



Стиральная машина служит нам годами, а иногда даже десятилетиями. Неудивительно, что со временем в ней появляется неприятный запах сырости.

Почему появляется запах сырости?

Как использовать рис?

Как предотвратить появление запаха?

Почему хозяйкам нравится этот метод?

Его можно было бы игнорировать, если бы не одно «но» – он остается на вещах после стирки. Многие хозяйки покупают специальную бытовую химию, чтобы вывести этот аромат, но решение проблемы находится гораздо ближе, чем вы думаете.Вам понадобится обычный рис. Да-да, вы все правильно поняли. Он является прекрасным абсорбентом и отлично впитывает лишнюю влагу, которая часто становится причиной появления неприятного запаха. О том, как правильно использовать рис в случае со стиральной машиной, читайте ниже.Часто – причина в плесени.Главная причина появления запаха – чрезмерная влажность, которая провоцирует образование плесени. Если вы не даете стиральной машине просохнуть после стирки и не проводите регулярную чистку, чтобы избавиться от остатков моющих средств, создается идеальная среда для бактерий. Именно поэтому опытные хозяйки всегда оставляют дверцу машинки открытой после стирки. Это позволяет влаге испаряться намного быстрее и плесень не успевает обосноваться в барабане. Но если вы не чистили прибор месяцами, одного проветривания будет недостаточно.Вы можете брать любой рис.На самом деле, все предельно просто. Вам нужно взять мешок для стирки белья, насыпать в него три-четыре столовые ложки крупы, хорошо завязать и положить внутрь барабана.Закройте плотно дверцу и идите заниматься своими делами. Если вы не планируете сегодня стирать, можете оставить рис в машинке на весь день.Пока крупа будет лежать в барабане, она будет впитывать влагу и забирать на себя часть неприятный запахов. Когда вы откроете дверцу, аромат будет уже не таким интенсивным. Кстати, если вы хотите эффекта «кондиционера», можете капнуть в мешочек с рисом 10-15 капель любимого эфирного масла. Получится своеобразный аромадиффузор.Налейте уксус в отсек для порошкаКак говорится, проблему легче предотвратить, чем потом искать пути решения. Поэтому стиральную машинку регулярно нужно чистить. Если вы хотите убить все бактерии, воспользуйтесь помощью уксуса. Он отлично справляется с разного рода загрязнениями и неприятными запахами, которые не получается вывести более деликатными средствами.Уксус нужно налить в отсек для порошка и запустить стиральную машину на любом режиме с температурой 90 градусов. Если такого цикла нет, выбирайте 60 градусов. Важно, чтобы барабан был пустым. Горячая вода с добавлением уксуса отлично справляется с налетом и микробами. Насчет специфического запаха не переживайте – он выветрится уже через час. Главное – оставить дверцу стиральной машины открытой. Проводите такую процедуру раз в пару месяцев, и тогда вы забудете о запахе сырости.Постиранные вещи больше не воняют сыростью.Мы часто откладываем решение бытовых задач на потом, потому что под рукой нет нужных инструментов. Чистка стиральной машины – не исключение. Мы смотрим на свои запасы химии, понимаем, что нужного средства под рукой нет, и решаем, что не судьба, почистим потом.Но рис всегда есть на нашей кухне, поэтому вероятность того, что мы разберемся с плесенью именно сегодня возрастает в разы. К тому же, не приходится тратить деньги на дорогую химии или еще какие-то приспособления – только крупа, мешок для стирки и несколько часов. Попробуйте, и вы поймете, насколько это просто и эффективно.