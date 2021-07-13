Зачем спартанцу на шлеме нужен был яркий «петушиный» гребень

Каждый еще с детства прекрасно знает, как выглядит самый известный шлем античных воинов Греции. Речь, конечно же, идет о шлемах коринфского типа, которые носили воины-граждане – гоплиты, составлявшие боевую фалангу. Отличительным элементом данного шлема является наличие внушительного гребня, прямо по середине. Зачем же он был нужен?
Шлем с гребнем - один из символом античности. |Фото: setwalls.ru.
На самом деле делать гребни на шлемах гоплитов вдохновили вовсе не петухи. Все потому, что коринфские шлемы еще в VI веке до нашей эры, а куры в Греции появились только к концу V столетия. Кстати, завезли в Грецию кур – персы, те самые, с которыми эллины так ожесточенно воевали не один десяток лет. Как несложно догадаться, рассматриваемый шлем получил свое название по месту многочисленных находок. Есть основания полагать, что массовое производство таких касок было налажено именно в Коринфе, а потому именно его воины, а также воины соседней Спарты.
На самом деле строй был куда плотнее, чем на рисунках. |Фото: yandex.ru.
Эксперты убеждены в том, что шлемы производились из цельной металлической заготовки при помощи расплющивания. Самые дорогие шлемы украшались многочисленными гравировками с изображениями сцен битв и охоты. При этом шлем был весьма простым и представлял глухую защиту головы с открытым лицом. Лицо прикрывал массивный наносник и нащечники. Главным недостатком коринфского шлема было отсутствие боковых прорезей для глаз. По всей видимости это и не требовалось. Фаланга была очень плотным построением и (скорее всего) смотреть, что происходит по сторонам от большинства гоплитов не требовалось.
Строй реконструкторов выглядит правдоподобнее. |Фото: mpfilmcraft.com.
Интересный факт: бытует популярная теория о том, что спартанские мужчины специально отращивали длинные волосы, чтобы обеспечивать лучшую амортизацию шлема. Впрочем, что такое подшлемник (маленькая мягкая шапочка), древние греки знали еще до появления коринфских шлемов.
Вспоминаем, где Коринф, Спарта и Афины. |Фото: kob-alt.ru.
Но вернемся к нашим гребням, ведь именно они, будучи таким ярким и характерным элементом превратили коринфский шлем в символ не только архаичной эпохи древней Греции, но и в один из символов всей античности! Ирония в том, что никто достоверно не скажет зачем на шлеме спартанского гоплита (и не только) гребень. Современные исследователи и реконструкторы могут лишь строить теории основываясь на более поздний опыт военного дела, а также на свой собственный.
Интересный факт: гребни на гоплитских шлемах делались из конского волоса и окрашивались в разные цвета, в том числе в несколько цветов попеременно.
Подобные шлемы скорее всего носили стратеги - командиры. |Фото: russian.alibaba.com.
Совершенно очевидно, что разукрашенный гребень использовался в качестве системы свой-чужой. Это не очень нужно в плотном строю, однако абсолютно незаменимо, если строй вдруг был сломан. Существует также мнение о том, что «спартанский» гребень выполнял защитную функцию. Мол, конский волос способен отвести удар мечом. Правда, металлическая каска без всякого гребня прекрасно справится с этой задачей. Более того, в 9 из 10 ситуаций в бою использовались в то время копья и пики, а не мечи. Не исключено, что могли использоваться в качестве деморализующего средства, та как создавали иллюзию того, что воин немного выше, чем он есть на самом деле.
Реконструкция шлема. ¦Фото: lawranceordnance.com.
Споры об утилитарной составляющей гребней на шлемах будут идти еще долго. Однако, не стоит относиться с пренебрежением к тому факту, что это просто красиво. Что в период античности, что в период Средневековья воинская прослойка общества как правило представляла достаточно специфическую группу людей (особенно относительно совершенного человека). Для древнего воина поход на войну является если не единственным смыслом его жизни, то по крайней мере высшим ее проявлением. А потому отправляться к Аиду нужно красиво, особенно, если ты спартанец!
Украшение снаряжения это не просто бравада, но еще и религиозный ритуал. Древний человек по природе своей был вовсе не глупее теперешнего, однако имел религиозно-фаталистическую форму мышления. От сюда и проистекало желание украсить себя перед врагами, товарищами и богами.
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