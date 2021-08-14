14 необычных способов применения марганцовки в саду, огороде и цветнике

Марганцовка всем знакома со школьных уроков химии. Некоторым пришлось и лично испробовать это средство, например, для полоскания горла. А еще с помощью марганцовки можно успешно проводить разнообразные дачные работы!



Марганцовка, известная так же, как перманганат калия и марганцовокислый калий, представляет собой темно-фиолетовые кристаллы, которые окрашивают воду в розовый цвет. Наши мамы и бабушки не обходились без этого простого и бюджетного средства. А все потому, что оно является прекрасным антисептиком, убивающим вредные микробы и бактерии.







Обработка ран, полоскание горла, смазывание ожогов, промывание желудка, спринцевание – лишь небольшой перечень возможностей марганцовки. Многие молодые мамы по-прежнему купают новорожденных в слабом растворе марганцовки, чтобы быстрее зажила пуповина. Также средству находили применение и в быту, например, для мытья полов и дезинфицирования питьевой воды.

Несмотря на пользу марганцовки, если применять ее неправильно, можно нанести вред здоровью. Кристаллы вещества способны оставить на коже ощутимый ожог, и, если плохо размешать раствор, то он становится опасным. Часто дети из баловства пробуют темные крупинки и получают серьезные травмы. Кроме того, в соединении с некоторыми веществами марганцовка способна взорваться.

Как развести марганцовку для обработки в медицинских целях

Как разводить марганцовку для обработки растений

1. Дезинфекция марганцовкой посадочных емкостей

2. Протравливание марганцовкой грунта для рассады

3. Предпосевная обработка семян марганцовкой

4. Обработка марганцовкой клубней и луковиц

5. Дезинфекция погреба и подвала при помощи марганцовки

6. Обеззараживание марганцовкой теплиц и парников

7. Дезинфекция марганцовкой садового инвентаря

8. Протравливание почвы на грядках при помощи марганцовки

9. Подкормка растений марганцовкой

10. Применение марганцовки при размножении растений

11. Марганцовка против черной ножки на рассаде

12. Марганцовка против серой гнили

13. Марганцовка против мучнистой росы

14. Марганцовка и чеснок против фитофтороза

Нашли ей применение и производители кустарных наркотиков.Так выглядит перманганат калия при большом увеличенииПо этим причинам марганцовка теперь продается в аптеках строго по рецепту, а в некоторых населенных пунктах ее и там нелегко найти. Но есть несколько мест, где вы наверняка сможете купить это бюджетное антимикробное средство:магазины товаров для сада и огорода – перманганат калия безопасен для урожая, поэтому незаменим на даче;ветеринарные аптеки – животным тоже помогает раствор марганцовки при отравлениях и повреждениях;специализированные аптеки в роддомах, детских поликлиниках – здесь марганцовку реализуют для купания новорожденных;интернет-магазины медицинских и садовых товаров.У многих людей сохранились запасы марганцовки с советских времен, так что можете обратиться к кому-либо из своих родственников. А вот по частным объявлениям перманганат калия лучше не покупать, чтобы не возникло проблем с органами правопорядка.Главное правило – соблюдать четкие пропорции во время приготовления раствора, иначе марганцовка станет опасным раздражителем для кожи и слизистых. Для обработки чаще всего применяют 0,1-0,5%-ный раствор. Самый слабый раствор марганцовки используют для полосканий рта и горла. Наружные гнойные раны, ожоги допустимо смазывать 2%-ным составом.Для приготовления слабого раствора на 1 л воды добавьте 2-3, более крепкого – 3-4 крупинки вещества. Чтобы они быстрее растворились, можно использовать теплую воду.Раствор марганцовки для любых процедур всегда должен быть свежимВо время приготовления раствора обязательно соблюдайте следующие правила безопасности:не трогайте руками крупинки марганцовки, а берите их ложкой, спичкой или зубочисткой;тщательно размешивайте раствор до полного растворения крупинок, чтобы не получить ожог;не храните готовый раствор;используйте индивидуальные средства защиты во время работы с препаратом.Храните перманганат калия в недоступных для детей и животных местах. Не оставляйте вещество на солнце.Полезные свойства перманганата калия успешно применяют дачники и владельцы комнатных цветов. Для растений растворы готовят несколько иначе, количество марганцовки измеряют в граммах и разводят в большом объеме воды. Если у вас нет весов, возьмите для измерений чайную ложку. Для приготовления раствора лучше всего использовать прозрачную стеклянную посуду.В 1 ч.л. без горки содержится около 6 г марганцовки.А теперь рассмотрим 14 популярных способов применения марганцовки в саду, огороде и цветнике.Перманганат калия отлично справится с обеззараживанием посадочных контейнеров, цветочных горшков и поддонов. Для процедуры приготовьте такой раствор: в 10 л воды разведите до 3 ч.л. марганцовки. Полученным составом обмойте пластиковые емкости, а деревянные ненадолго замочите, чтобы они пропитались веществом. Затем все тщательно просушите и приступайте к посадке.Обработайте также раствором марганцовки торфяные емкости и таблетки, чтобы на них не появлялась плесень.После того как посадочная емкость готова, пора заняться грунтом. И в первую очередь его нужно продезинфицировать, или протравить. Неважно, какую почву вы используете. Даже если она куплена в магазине или привезена с дачного участка, а не собрана в ближайшем лесу, лучше подстраховаться и воспользоваться марганцовкой. Разведите 5 г перманганата калия в 1 л воды, тщательно перемешайте и обильно полейте грунт. Теперь вы будете уверены, что защитили будущие всходы от болезней и вредителей!Чтобы усилить действие смеси, воду предварительно подогрейте до 70°С. Высаживать семена после процедуры можно только в остывший и немного подсохший грунт.Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, не поленитесь замочить семена в марганцовке. Эта простая процедура не даст шанса болезнетворным бактериям погубить ваши растения. Кроме того, замачивание позволяет ускорить процесс прорастания всходов.Протравить семена можно с помощью такого рецепта: 1 г марганцовки растворите в 1 л воды до образования светло-розового оттенка. Опустите их в полученный раствор на 15-20 минут (дольше держать не рекомендуется, чтобы семена не получили ожоги), затем промойте и просушите.На предпосевную обработку хорошо отзовутся семена любых растений, поэтому стоит включить эту процедуру в список садовых работВ марганцовке замачивают семена не только перед посевом, но и для последующего хранения. После обработки они дольше сохраняют жизнеспособность.Клубни и луковицы растений уязвимы перед различными заболеваниями, поэтому не лишним будет обработать их раствором марганцовки. Процедура эта достаточно кропотливая, но эффективная. Опытные дачники проводят ее каждую весну.Особенно хорошо зарекомендовала себя обработка лука перед посадкой марганцовкой. Такая процедура обеззараживает луковицы и одновременно ускоряет развитие корневой системы.Лук в марганцовке перед посадкой можно замочить, например, таким способом: в 1 л воды растворите 3 г вещества и поместите луковицы в раствор на 1 час. Если на посадочном материале заметны признаки заражения, готовят более мощное средство. В 1 л воды добавляют 20 г вещества и замачивают луковицы на 20 минут.Картофельные клубни замачивают на 20-30 минут в обеззараживающем растворе. Для его приготовления разведите в 10 л воды 10 г марганцовки. Чтобы усилить защитное действие, добавьте в раствор 2 г медного купороса. Также эффективно проводить опрыскивание препаратом.Можно замачивать в растворе марганцовки луковицы тюльпанов, нарциссов, гладиолусов, крокусов и других луковичных и клубнелуковичных растений. При этом жидкость должна полностью покрывать луковицы.Перед закладкой урожая стоит навести порядок в погребах и подвалах и обработать помещения антисептиком. Отличный вариант – насыщенный раствор перманганата калия, который убивает микробы и плесень. Протереть и опрыскать следует не только места, где будет храниться урожай, но и стены. Перед работой заранее уберите мусор и паутину. Деревянные полки лучше замочить в растворе, а потом высушить на солнце.Длительное вдыхание паров марганцовки в закрытом помещении может привести к отравлению, поэтому обязательно наденьте респиратор и резиновые перчатки.Если в прошлом году растения болели, обязательно обработайте теплицы и парники раствором марганцовки. Не лишним будет сделать это и для профилактики заболеваний. Раствор можно сделать насыщенно розовым, а в качестве инструмента взять мягкую ткань или губку. Для работы обязательно наденьте резиновые перчатки и респиратор.Обработка теплицы и парника марганцовкой проходит в несколько этапов:уберите растительный мусор, сгнившие веревки и т.д.;очистите каркас и стенки от грязи;промойте все элементы построек раствором марганцовки (2-3 ч.л. на 10 л воды);тщательно вымойте дверь и порог;протрите постройку снаружи.После обработки проветрите теплицу и парник, оставив их открытыми на несколько дней.На садовых инструментах часто скапливаются возбудители заболеваний. Например, если вы обрезали секатором ветки больных деревьев, а потом сразу взялись за розы, последние могут серьезно заболеть. Поэтому можно мыть раствором марганцовки мелкий садовый инвентарь перед каждой процедурой. Для дезинфекции используют концентрированный раствор (не менее 1 ч.л. на 1 л воды).Крупные инструменты – вилы, лопаты, грабли и т.д. – моют обычно в конце сезона. Для этого подготовьте таз с водой, добавьте в него несколько ложек перманганата калия, пока раствор не приобретет насыщенный малиновый цвет, и аккуратно вымойте весь инвентарь с помощью губки или тряпки. Лучше это делать в перчатках. Затем инструменты просушите и сложите на хранение.Как известно, марганцовка прекрасно обеззараживает, поэтому ее полезно использовать для почвы на грядках. Протравливать грунт нужно слабым раствором. В 10 л теплой воды добавьте 5 г перманганата калия и подождите, пока все кристаллы растворятся. Готовый раствор поместите в лейку и равномерно полейте грядки.Перманганат калия окисляет почву, поэтому лучше использовать его на нейтральной и щелочной земле либо после обработки обязательно внести известь. При этом не стоит одновременно использовать азотные удобрения – они также делают грунт кислым.Полив марганцовкой действует только на поверхностный слой почвы и не убивает всех почвенных возбудителей бактерий. Поэтому обязательно дополняйте этот способ другими, например, проводите обеззараживание с помощью инсектицидов и фунгицидов.В составе вещества есть марганец и калий, которые необходимы растениям для правильного развития и фотосинтеза. Такое бюджетное средство, как марганцовка, станет отличным дополнением к обычным подкормкам, оно повысит сопротивляемость растений болезням и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.Иногда у дачников возникают сомнения, можно ли поливать марганцовкой растения, не навредит ли им это. Здесь важна концентрация раствора. Ведь и самым лучшим удобрением можно загубить урожай.Капусту, свеклу, морковь, картофель, горох марганцовкой подкармливают в середине лета. Для этого готовят раствор из 3 г вещества и 10 л воды, которого хватает на 3-4 кв.м посадок. Поливать марганцовкой в качестве удобрения можно также крыжовник, малину и смородину. Лучше сделать это весной, чтобы ускорить завязывание ягод.Цветоводы часто используют раствор марганцовки для обработки срезов корневищ, луковиц, клубнелуковиц. Процедуру можно проводить не только при делении и омоложении старых растений, но и для лечения поврежденных экземпляров. Раствор перманганата калия защищает цветы от болезней и вредителей, укрепляет иммунитет и предохраняет от потери влаги.После омоложения бегоний, деления гладиолусов, георгинов или гиппеаструмов приготовьте насыщенный раствор перманганата калия и аккуратно смажьте все поверхности срезов куском ваты. Затем просушите влажные участки, присыпьте древесным углем и высаживайте растения в грунт.Погружать луковицы и корневища в раствор не рекомендуется, чтобы оголенные части не получили ожог.Черная ножка способна погубить всю рассаду. Пораженные всходы редко удается спасти, непросто остановить и заражение соседних растений. Лучшей профилактикой этой грибковой болезни станет марганцовка, для обработки рассады ее применяют таким образом: 3-5 г вещества растворяют в 10 л воды. Должен получиться розовый раствор, которым всходы аккуратно поливают под корень. Если вы решили полить рассаду марганцовкой, главное слишком не увлекаться этим средством, и когда растения окрепнут, продолжить уходовые мероприятия.Полив марганцовкой дополнительно подпитает рассаду, она будет расти выносливой и крепкойНачинающие огородники часто сомневаются, можно ли поливать марганцовкой рассаду. Не сомневайтесь, эта процедура при правильном выполнении безопасна для растений и принесет им только пользу!Чтобы малина и садовая земляника не страдали от серой гнили, приготовьте такой раствор: 1,5-2 ч.л. марганцовки разведите в 10 л воды. Затем тщательно опрыскайте сами растения и почву под ними. Процедуру нужно провести перед цветением, когда листья только начнут отрастать. Летом, во время завязывания ягод, проведите повторную обработку препаратом более концентрированного состава в расчете 2-2,5 ч.л. на 10 л воды.Для защиты винограда от серой гнили опрыскайте растения раствором из 5-7 г марганцовки на 10 л воды.Серой гнилью могут также заболевать огурцы, баклажаны и томаты, поэтому не забудьте обработать марганцовкой и их.На огурцах, свекле или кабачках появилась мучнистая роса? Срочно приготовьте раствор марганцовки, который эффективен в начале заболевания: 3 г вещества разведите в 10 л воды и опрыскайте все растения, а также почву около них и, если необходимо, стены теплицы. Процедуру следует проводить каждые 2-3 дня не менее 3 раз за сезон. Если мучнистая роса «напала» на смородину, крыжовник, яблоню или садовую землянику, добавьте к выше описанной смеси 50 г калийной селитры, чтобы усилить подкормку растений и укрепить их иммунитет.Такое опасное заболевание, как фитофтороз, позволяют сдержать марганцовка и чеснок. Для приготовления средства 100 г чеснока вместе со стрелами и листьями мелко измельчите (лучше с помощью мясорубки), залейте стаканом теплой воды и дайте настояться. На следующий день настой процедите и добавьте в него 1 г марганцовки. Полученный концентрированный настой разбавьте в 10 л воды и перелейте в опрыскиватель. Затем каждые 10-15 дней обрабатывайте растения, уделяя особое внимание пораженным участкам.С помощью марганцовки можно бороться с заболеванием лишь на ранней стадии. Если начать обработку вовремя, то можно спасти значительную часть урожая картофеля и томатов.Перманганат калия – недорогое, эффективное и экономичное средство, которое поможет вам защитить любимые растения от болезней и подкормит их. Марганцовка в домашних условиях очень проста в применении. Попробуйте один или несколько из описанных примеров ее использования, а потом поделитесь своими впечатлениями. Знаете новые способы применения перманганата калия на даче и дома? Пишите в комментариях!