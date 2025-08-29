С нами не соску...
5 занятных фактов о чае - самом популярном горячем напитке в мире



Чай не просто так является вторым по популярности напитком на планете, который обогнала только вода - его действительно любят во всех уголках мира. А кроме того, он может похвастаться ещё и долгой, но весьма любопытной историей. Вот только при всех своих заслугах, об этом напитке обывателю не так уж и много известно.
Вашему вниманию пятёрка занятных фактов о чае - самом популярном горячем напитке в мире.

1. О категориях чая


Чай имеет богатую классификацию. /Фото: organict.ru

Чай имеет богатую классификацию. /Фото: organict.ru

 

В мире насчитывается множество категорий чая: обычно эта классификация состоит из черного, зеленого, белого, улуна, пуэра и других типов. Причём большинство людей считают, что их дифференциация зависит от того, с какого именно растения они собраны. А вот в реальности всё не совсем так: целый ряд этих категорий нередко создают из листочков одного-единственного куста, известного в науке как Camellia sinensis, но отличие им придаст технология изготовления.

2. О самом дорогом чае


Напиток, который стоит целое состояние. /Фото: about-tea.ru

Напиток, который стоит целое состояние. /Фото: about-tea.ru


Есть свой рекордсмен у чая по стоимости. Так, уже на протяжении многих лет это почётное звание удерживает китайский напиток «Большой красный халат», также известный как Да Хун Пао. И цена его действительно поражает: по информации редакции Novate.ru, в отдельных магазинах его можно купить более чем за миллион американских долларов за килограмм. Таким образом, обыкновенный чай оказывается дороже золота.

3. О содержании кофеина в чае


В готовом кофе всё-таки больше кофеина, чем в чае. /Фото: coffeeynya.ua

В готовом кофе всё-таки больше кофеина, чем в чае. /Фото: coffeeynya.
ua

 

Давно существует мнение, что в чае содержится больше кофеина, чем в кофе. Вот только это не значит, что если заварить листья, а не молотые зёрна, бодрости будет больше. На самом деле это в чистом виде чайные листья действительно содержат больше кофеина. Однако когда речь идёт о правильном заваривании напитка, то в нём используется знаяительно меньше заварки, чем кофе в стандартных порциях. Вот и получается, что в готовом напитке чая кофеина будет меньше, приблизительно втрое, чем в аналогичном по объёму кофе.

4. О чайных традициях в мире


Чайные церемонии на самом деле разные бывают. /Фото: ojapan.ru

Чайные церемонии на самом деле разные бывают. /Фото: ojapan.ru

 

Чай оказался настолько универсальным напитком, что в разных уголках планеты его пьют совершенно по-разному. Причём порой эти традиции, мягко говоря странные. Ярким примером этому послужит Тибет: там его очень крепко заваривают, а потом обязательно разбавлют топлёным сливочным маслом яка и солью. Но и это не всё - получившуюся смесь, пока она ещё горячая, взбивают, чтобы получить однородный густый напиток.

5. О применении чая в кулинарии


Чай, оказывается, отлично готовится не только в виде напитка. /Фото: daily.afisha.ru

Чай, оказывается, отлично готовится не только в виде напитка. /Фото: daily.afisha.ru

 

Традиционная история, когда один ингредиент используется и в качестве напитка, и как ингредиент для блюда (например, вино). на первый взгляд с чаем не сработала. А на самом деле в странах Азии эту оплошность исправили: там чайные листья вовсю используются в кулинарии. Например, его частенько перетирают до состояния порошка, которые потом добавляют в виде специи в блюда. А местная кухня Бирмы и вовсе знает салаты со свежими чайными листьями.

