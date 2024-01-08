Что делать, если на ноутбук попал кофе или другая жидкость: Первая техническая помощь

Может случиться с каждым. /Фото: remnoutbuk.ru.

Разборка

Ищем подсказки в интернете для своей модели. /Фото: remnoutbuk.ru.

Разборка - сложнейший этап. /Фото: remup.ru.

Шаг первый.

Шаг второй.

Шаг третий.

Шаг четвёртый.

Шаг пятый.

Очистка и сборка

Вода должна быть только такой. /Фото: ikirov.ru.

Делаем все очень нежно. /Фото: dvorcy2011.ru.