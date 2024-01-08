Что делать, если на ноутбук попал кофе или другая жидкость: Первая техническая помощь

Ноутбуки постоянно «встречаются» с жидкостями. Опрокинутая бутылка с напитком, разлитое пиво, чай, кофе, даже молоко. Сложно будет найти жидкость, которая никогда не падала на клавиши портативного компьютера. Большинство людей вообще не представляет, что вообще следует делать в подобной ситуации. Что ж, самое время исправить это, рассказав о «первой технической помощи».
Может случиться с каждым. /Фото: remnoutbuk.ru.
ВНИМАНИЕ: данная статья является рекомендательной. В случае ЧП с ноутбуком все подобные операции пользователь выполняет на свой страх и риск. Данный материал не является руководством. Если вы не уверены в своих силах – обращайтесь к квалифицированным специалистам за помощью. Редакция Novate.ru ответственности за сломанную технику не несет.
Для работы нужен смартфон с камерой и доступом в интернет, салфетки, большой стол, спирт, дистиллированная вода, зубочистки, очиститель контактов, зубная щетка (мягкая), две емкости для жидкости.
Разборка
Ищем подсказки в интернете для своей модели. /Фото: remnoutbuk.ru.
В первую очередь нужно осуществить разборку. Здесь поможет интернет, так как многие ноутбуки имеют достаточно специфические крепежи. Находим в сети подсказки, вооружаемся соответствующей отверткой и начинаем откручивать болты. Помните о том, что если что-то не разбирается, то где-то остался не снятый крепеж. Действия по разборке следует выполнять только в бодром состоянии и без какой-либо спешки.
Важно: отключаем ноутбук от сети и батареи, убираем из ноутбука подключения всех аксессуаров (мышек, флешек и тому подобного).
Разборка - сложнейший этап. /Фото: remup.ru.
Шаг первый. Осматриваем корпус и ищем крепежи. Чаще всего начинать нужно с днища.
Шаг второй. Снимаем крышку и аккуратно извлекаем все съёмные модули. В интернете ищем видео-руководства о том, как снимается правильно тот или иной модуль.
Шаг третий. После откручивания винтов движением к себе снимаем клавиатуру (иногда она сидит на защелках). Смотрим нет ли рядом каких-нибудь коннекторов. Если есть, отключаем сразу и их.
Шаг четвёртый. Откручиваем все винты, которые только найдем. После этого нужно осуществить достаточно сложную процедуру по отделению половины корпуса. Делается это при помощи специальной лопатки или обычной отвертки. Находим в сети видео-руководство для конкретной модели.
Шаг пятый. Добравшись до материнской платы, отсоединяем все шлейфы, снимаем все доступные компоненты. Помните о том, что многие элементы отсоединяются достаточно туго. После этого остается открутить все петли и крышки, снять рамку вокруг дисплея.
Очистка и сборка
Вода должна быть только такой. /Фото: ikirov.ru.
Внимательно изучаем плату с обеих сторон. В первую очередь высматриваем капли и разводы, а также белесый налет. Проверяем на наличие подобного каждый разъем. Рекомендуется светить фонариком. Так следы воды будут еще заметнее.
Если повреждения незначительные, то достаточно использовать для устранения перечисленного тряпки обильно пропитанной спиртом. Места со сложным рельефом очищаем при помощи мягкой зубной щетки полощенной в спирте. Мелкие съемные платы можно вообще полностью опустить в спирт для удаления жидкости.
Делаем все очень нежно. /Фото: dvorcy2011.ru.
Если повреждения серьезные, то сначала все элементы ноутбука следует промыть при помощи дистиллированной воды (вода должна быть именно такой, вопрос безопасности!). После этого обрабатывает все места еще раз спиртом, как описано выше.
Клавиатуру следует замочить в спирте полностью, хотя в 90% случаев это ей уже не поможет. Придется менять.
Важно: при работе с материнской платой ничего не ковыряем и усиленно не трем. Все делаем максимально аккуратно и нежно.
Просушить все элементы можно при помощи фена, однако, только без использования режима нагрева. Когда все высохнет от спирта, следует медленно осуществить сборку. Для того, чтобы было проще, во время разборки рекомендуется делать заметки и фотоснимки каждого этапа.
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