Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

7 января 2016 года в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен умер один из создателей короткой юбки «мини» Андре Курреж (André Courrèges). Короткая юбка в 1960-ых вызвала революцию в мире моды, стала символом поколения и важной частью женского гардероба. Сегодня уже длина юбки может меняться в зависимости от трендов, но раньше дизайнерам приходилось несладко ― приходилось воевать за каждый сантиметр.

Пробираемся сквозь дебри модной истории и вспоминаем, как легендарный предмет одежды дошел до наших дней.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

5400-4700 до н.э.


Разумеется, женщины носили короткую одежду и до 1960-ых. Первые упоминания о мини-юбках появились еще в Египте ― в такой одежде женщины занимались спортом. В китайских летописях женщины изображались в коротких юбках, когда занимались домашними делами.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

1920-е


В начале прошлого века взгляды на женскую одежду оставались консервативными, и короткая юбка также предназначалась исключительно для занятий спортом и танцами. Однако, актрисы и танцовщицы всё чаще не только выступали в коротких платьях, но и появлялись в них на публике. Танцовщица Жозефин Беккер щеголяла откровенными нарядами, а ей старались подражать большинство модниц.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

1950-е


Поскольку ханжеское общество еще не было готово к женщинам в коротких юбках на улицах, короткие юбки перекочевали на большой экран. Костюмеры фильмов «Полет на Марс» и «Запретная планета» не боялись одеть героинь в футуристичные короткие наряды.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

Первая половина 1960-х


Этот период повлиял не только на историю моды, но и на историю защиты прав женщин. Андре Курреж и Мэри Куант открыли миру женские ноги и стали героями. Так свингующий и развязный Лондон стал родиной мини-юбки. Перед лондонским магазином Bazaar выстраивались длиннющие очереди, весь Лондон был ослеплен количеством голых женских ножек. Символом эпохи стала модель Твигги с короткой стрижкой и мальчишеской фигуркой.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

Вторая половина 1960-х


Ко второй половине 1960-ых уже даже бывшая первая леди, Джеки Кеннеди щеголяла в короткой юбке. Причем не где-нибудь, а на собстввенной свадьбе с Аристотелем Онассисом. Модная индустрия буквально взорвалась вариациями мини-юбки. Не было ни одно дизайнера, который бы не включил в свою коллекцию мини ― от Ив Сен-Лорана до Пако Раббана.

1970-е


Не будем забывать, что мода изменчива, как погода. Едва прошла истерия по мини-юбкам, пришли 1970-ые с их штанами-клеш, юбками средней длины и развевающимися платьями. Мини-юбки мигрировали на рок-сцену, где выглядели уместнее, чем на подиуме.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

1980-е


Кинематограф активно боролся за место в сердцах модниц. Каждый жанр обрастал конвенциями по части одежды: в слэшер были чирлидрши в коротенькой форме, в романтических комедиях героини так или иначе соблазняли свой предмет обожания мини-юбочкой. Кроме того, еще один оплот массовой культуры, музыкальная индустрия, перенял эстафету у кинематографа. В своих клипах Мадонна выбирала самые короткие юбки (или это был просто ремень?
), которые только были известны человечеству.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

1990-е


Но тут настали 1990-ые, и мини-юбка стала не просто популярным предметом одежды, а инструменты маркетинга. Вспомните фильм «Красотка» с Джулией Робертс и её ультра короткую юбку и ботфорты, после выхода фильма все пытались скопировать этот образ. Не забывайте про легендарный клип Бритни Спирс ― Бритни в короткой школьной юбочке в складку свела с ума общественность.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

XXI век


Сегодня едва ли можно придумать что-то новое для мини-юбки: на подиуме появляются новые вариации, мини-юбку можно надевать поверх штанов или даже платьев. Но неизменным осталось одно ― этот предмет гардероба продолжает помогать женщине оставаться неотразимой.

Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

источник

