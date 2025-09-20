Вся история мини-юбки: от китайских летописей до Мадонны и Бритни Спирс

7 января 2016 года в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен умер один из создателей короткой юбки «мини» Андре Курреж (André Courrèges). Короткая юбка в 1960-ых вызвала революцию в мире моды, стала символом поколения и важной частью женского гардероба. Сегодня уже длина юбки может меняться в зависимости от трендов, но раньше дизайнерам приходилось несладко ― приходилось воевать за каждый сантиметр.



Пробираемся сквозь дебри модной истории и вспоминаем, как легендарный предмет одежды дошел до наших дней.









5400-4700 до н.э.

1920-е

1950-е

Первая половина 1960-х

Вторая половина 1960-х

1970-е

1980-е

1990-е

XXI век