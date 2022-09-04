Идеи для обустройства загородного дома и участка

Помните расхожее выражение о том, что ремонт невозможно закончить, а можно только прекратить? То же, в хорошем смысле этого слова, касается и обустройства дачного участка.



Начав благоустраивать пространство, остановиться уже невозможно. К тому же бюджетного материала вокруг хоть отбавляй. В ход идут: остатки шлакоблока и газобетона, паллеты, имеющиеся в наличии доски, ящики. На выходе же получаются: продуманные до мелочей высокие грядки, клумбы, парники и многое другое. При минимуме затрат появляются не только обустроенные террасы и зоны барбекю, но даже удобная и комфортная мебель, при том не только во дворе, но и внутри дома. Посмотрите на уже реализованные удачные идеи, возможно какую-то из них вам захочется повторить, а может даже усовершенствовать.



























































































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