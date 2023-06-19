Как сериалы влияют на жизнь, моду и увлечения людей: Эффект Netflix

Влияние фильмов и сериалов на нашу жизни трудно переоценить. Сегодня они стали не только развлечением, но ещё и способом познания мира, возможностью изучить историю (если, конечно, сериал документальный) или познакомиться с новыми веяниями моды. Однако аналитики утверждают: кинопроекты уже и сами оказывают очень действенное влияние на моду, заставляя зрителя обращать внимание на определённые вещи, увлечения и проблемы. Данное явление даже получило название «эффекта Netflix», по имени поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.
Мода на шахматы
Кадр из сериала «Ход Королевы». / Фото: www.kinopoisk.ru
После премьеры сериала «Ход королевы» о девочке, мечтающей стать великой шахматисткой, внезапно увеличился спрос на шахматы и учебники по этой игре. Даже на площадках, занимающихся продажей дорогих шахматных наборов, стремительно вырос покупательский спрос.
Кадр из сериала «Ход Королевы». / Фото: www.kinopoisk.ru
Цифровой релиз сериала вышел 23 октября 2020 года. Уже в первый месяц после этого продажи шахмат на популярных площадках выросли на 100% и больше, а продажи учебников по шахматам возросли более чем на 800%. Играть в шахматы стало невероятно модным, а потому стремительно увеличилось число подписчиков на каналы известных шахматистов, стали проводиться виртуальные турниры по шахматам.
«Ход королевы» повлиял и на продажи часов бренда Bulova, фигурировавших на руке главной героини Бет Хармон.
Тигры, зоопарки и анималистичные принты
Кадр из сериала «Король тигров: убийство, хаос и безумие». / Фото: www.kinopoisk.ru
Новый виток дискуссий среди сторонников и противников зоопарков вызвал документальный сериал Netflix «Король тигров: убийство, хаос и безумие». Лента об эксцентричном владельце частного зоопарка всколыхнула защитников животных, а простых зрителей заставила обратить внимание на этичность зоопарков и на содержание диких кошек в частных владениях.
Фигурировавший в сериале зоопарк под давлением благотворительной организации по защите прав животных Peta был закрыт летом 2020 года. Владелец зоопарка G.W. Zoo в Оклахоме Джефф Лоу объявил о решении в своем посте в Facebook.
Кадр из сериала «Король тигров: убийство, хаос и безумие». / Фото: www.filmpro.ru
Столкнулась с проблемами после выхода на экраны сериала и Кэрол Баскин, зоозащитница и генеральный директор заповедника Big Cat Rescue во Флориде. В фильме речь идёт о вражде между двумя зоопарками, а в жизни Кэрол Баскин утверждает, будто многие факты, озвученные в «Короле тигров», далеки от истины.
В честности, в сериале речь шла о причастности Кэрол к исчезновению её супруга Дона Льюиса в 1997 году. После выхода сериала семья Дона Льюиса обратилась в суд с требованием проверить факты о давнем исчезновении мужа директора заповедника и о присвоении Кэрол Баскин состояния в 4,5 миллиона фунтов стерлингов.
Продажи свитшота Kenzo с тигром выросли в два раза. / Фото: www.glazur.in.ua
«Король тигров: убийство, хаос и безумие» ввёл в моду стиль Джо Экзотика: стрижка, анималистичные принты, элементы одежды ковбоев. Сам Джо Экзотик смог значительно поправить своё финансовое положение продажей оригинальных товаров с фирменной символикой под брендом Odaingerous, которые были распроданы буквально за несколько часов после поступления в продажу. Другие бренды тоже отметили увеличившийся спрос на одежду с изображением диких кошек.
Британская монархия
Кадр из сериала «Корона». / Фото: www.kinopoisk.ru
Сериал «Корона» заставил зрителей вновь заинтересоваться британской монархией и вспомнить не только о принцессе Диане, но и о других членах семьи. После третьего сезона значительно возрос интерес к личности принцессы Анны, о ней сразу заговорили в модных изданиях и стали анализировать её стиль. Впрочем, запросы на покупку товаров с упоминанием членов британской королевской семьи (книги, журналы, вещи, сувениры и т.д) возросли почти на 100%.
Не остались без внимания и образы героинь сериала. Стиль принцессы Анны и Маргарет Тэтчер заинтересовал модниц, а потому продажи вещей, похожих на их одежду и обувь, тоже увеличились.
Мода нового поколения
Кадр из сериала «Эйфория». / Фото: www.designersfromrussia.ru
На калифорнийском фестивале Coachella, а позже и на Нью-Йоркской неделе моды в 2019-м, оказался в тренде макияж со стразами на глазах, глиттером в виде слёз и прочими яркими и необычными акцентами. Виной тому стал подростковый сериал «Эйфория», героини которого появлялись в кадре именно в таком виде.
Кадр из сериала «Эмили в Париже». / Фото: www.kinopoisk.ru
Сериал «Эмили в Париже» поспособствовал тому, что увеличился спрос на панамы Kangol, красные береты и сумки разных брендов, похожих на экранную модель Aldo. Впрочем, весь фильм наполнен красивыми вещами и после его просмотра появляется желание приобрести платья и юбки, блузы и украшения, как у его героинь.
Кадр из сериала «Последний танец». / Фото: www.kinopoisk.ru
Мини-сериал «Последний танец» о баскетбольном клубе Lakers вызвал новый всплеск моды на модели Nike Jordan. «Нормальные люди» заставили зрителей искать серебряную цепочку, как у персонажа Пола Мескала. Даже появился аккаунт в Instagram со 176-тысячной армией подписчиков.
Кадр из сериала «Нормальные люди». / Фото: www.instagram.com
Стоит отметить, что Netflix часто использует в кадре известные бренды, при этом сразу после выхода фильма на экраны их продажи возрастают. По непроверенной информации, производители платят Netflix от 50 тысяч до полумиллиона долларов, чтобы их товар появился в одном эпизоде.
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