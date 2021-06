10 пивоварен, которые должен посетить каждый любитель пива

Пиво пьют во всем мире. И почти каждая страна варит свое собственное пиво, а в некоторых странах этот напиток и вовсе стал визитной карточкой. Вот несколько самых интересных и живописных пивоваренных заводов в мире, которые должен посетить каждый любитель пенного напитка.







The Church Brew Works – ресторан-пивоварня и бывшая римско-католическая церковь построенная в 1902 году и ставшая пивоварней в 1993.







Вы когда-нибудь хотели принять пивную ванну? На австрийской пивоварне Starkenberger вам предоставляется такая возможность. Пивоваренный завод находится в прекрасном замке, а глубоко в его недрах расположена турецкая баня и спа-центр в котором установлены огромные пивные ванны.







The Pelican Pub and Brewery в штате Орегон – это паб и пивоварня на берегу океана. Можно наслаждаться пенным напитком с видом на море.







Давос в Швейцарии является самым высоким городом в Европе, а значит и завод BierVision Monstein Brewery в этом городе является самой высокой пивоварней. Заводик расположен на высоте 1560 метров и окружен швейцарскими Альпами.







Основанная в 1040 году пивоварня Вайенштефан, расположенная за пределами Мюнхена в Германии, является самой старой пивоварней в мире.







LeVeL33 названа так потому, что является самой высокой пивоварней в черте города.

Это супер-современная шикарная пивоварня-ресторан находится в финансовом центре в Сингапуре.Пивоварня Westvleteren в аббатстве Бельгии Сент-Сикста варит лучшее пиво в мире. Когда сайт RateBeer.com включил их темное в рейтинг лучшего пива в мире, отбоя от посетителей не было конца.Любой уважающий себя любитель пива должен совершить паломничество в старейшую пивоварню Америки Pottsville, штат Пенсильвания.Вот уже два года подряд завод Hill Farmstead Brewery в США называют лучшим в мире. Семь сортов пива этой пивоварни вошли в сотню лучших сортов пива в мире.Silver Gulch Brewing & Bottling Co – самый северный пивоваренный завод , расположенный на Аляске.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)