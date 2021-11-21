Откуда на Руси появились скоморохи, чем запретным они занимались, и как их уничтожали

Скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы...
С языческих времен по русским селам и городам бродили веселые люди в ярких нарядах. Скоморохи смешили простой народ и знатных людей, пользовались их любовью, и вдруг исчезли, оставив после себя только пословицы и поговорки. А ведь эта категория людей имеет свои историю, традиции, тайны, которые и сегодня представляют огромный интерес.
Чем занимались скоморохи
Скоморохи развлекают честной люд./ Фото: litobozrenie.com
Скоморохи были первыми русскими актерами: певцами, плясунами, дрессировщиками - обычно они водили с собой медведей. Они же сами сочиняли большинство драматических, музыкальных и словесных произведений, демонстрирующихся публике. Скоморохи не просто веселили людей - часто их шутки и прибаутки вскрывали большие и малые проблемы своего времени, были разящей сатирой. Одинаково талантливо комедианты высмеивали слабости простого люда, сильных мира сего, духовенства. Веселые и меткие слова бродячих шутов запоминались и быстро разлетались по окрестностям.
Репертуар и костюмы скоморохов
Канатоходец на выступлении скоморохов./ Фото: lj-top.ru
Репертуар бродячих актеров включал фокусы, танцы, небольшие пьески (игрища), песенки, глум (социальную сатиру). Представления они давали обычно в масках под аккомпанемент бубнов, волынок, гудков, жалеек, домр. Инструменты бродячих музыкантов выдавали веселые зажигательные мелодии, заманивающие людей пуститься в задорный пляс. Однако при желании скоморохи могли исполнить и грустную балладу, заставляющую плакать недавно веселящуюся толпу.
Произведения скоморохов иногда носили фривольный характер, что, впрочем, не смущало публику. Такая вольность носила характер ритуальности, пришедшей из языческих обрядов. Почти всегда участие в представлениях принимал выдрессированный медведь - любимец зрителей. Рядом с лесным хищником находился развеселый артист в костюме козы, которая била в ложки, танцевала, вовлекая всех в пляску.
Скоромохи с медведем./ Фото: tarosofia.ru
Согласно некоторым сведениям, занимались скоморохи и ворожбой. Даже после крещения русский народ долгое время сохранял языческие традиции, доверяя ворожеям, поэтому скоморохи могли свободно творить различные ритуалы. Существует легенда о Замри-горе, расположенной в Московской области. Сюда в свое время собирались скоморохи изо всех уголков страны и творили языческие обряды.
На многие километры окрестностей разносились обрывки ритуальных песен, музыка, исчезавшие с рассветом. Скоморошьи наряды были необычайно красочными. Актеры носили яркие цветные рубахи и штаны, на голову обычно надевали смешные колпаки с бубенчиками. Выступая на площадях и улицах, скоморохи общались с публикой напрямую, вовлекая ее в представление.
Артели бродячих актеров и музыкальная мафия
Скоморохи на колядках./ Фото: lj-top.ru
В большие ватаги скоморохи начали объединяться с XVI века, и участников таких групп могло быть 60-100 человек. Такое внушительное количество людей давало возможность спокойно путешествовать по всем уголкам Руси в период, когда на артистов начались гонения со стороны царя, духовенства. Кроме того, это позволяло им промышлять время от времени разбоем. Однако в устном творчестве народа образ скомороха-разбойника, обижающего простых людей, отсутствует.
Появление скоморохов: тайны древней Руси
Всеобщее веселье./ Фото: litobozrenie.com
До сих пор доподлинно неизвестно, откуда появились бродячие комедианты. Однако существует первоначальная версия, что первыми скоморохами были участники языческих обрядов, оставшиеся без дел. На капищах в период язычества разыгрывались целые представления с участием ряженых.
Необычайный маскарад символизировал единение с духами, перевоплощение и в то же время закрывал ряженого от действия злых сил - они не могли узнать его под чужой личиной. Покровителем скоморохов считался славянский бог Троян, всячески помогавший комедиантам.
Уничтожение скоморошества
Пора и честь знать./ Фото: tarosofia.ru
Сразу же после крещения священнослужители начали активную борьбу с бродячими актерами, которых приравнивали к языческим жрецам. Выступления комедиантов церковь считала бесовскими игрищами, противоречащими церковному уставу. В 1648 году архиепископ Никон усердными стараниями добился указа царя о полнейшем запрете скоморошества. После этого и других царских указов начались гонения на бродячих комедиантов и их слушателей.
Скоморохов били батогами, бросали в тюрьмы, инвентарь уничтожали. Причина гонений крылась в нетерпимости церковных деятелей к народным увеселениям, центром которых были скоморохи. В поучениях повторялись пришедшие из Византии запрещения плясок, музыки, переодеваний, других видов увеселений, которые, по мнению византийцев, были связаны с языческими культами и преданиями.
Скоморошьи пляски./ Фото: lj-top.ru
Византийские взгляды почти полностью были перенесены церковниками в русскую действительность. Досаду у властей и церкви вызывали также сатирические выступления актеров, выставляющие духовную и светскую власти в нелицеприятном виде. Скоморохи со временем превратились в кукольников, балаганщиков, медвежатников, ярмарочных увеселителей.
Феномен скоморошества отражает развитие русского народа от родовых общин до современного государства. Это часть самобытной культуры, рожденной народом, обеспечивающая потребность человека в самовыражении. Скоморошество - народное явление, элемент естественного развития творческой природы народа.
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Скоморохи.../ Фото: pinterest.fr
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