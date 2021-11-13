20 мифов, опровергнутых «Разрушителями легенд»

1. Акулы — машины для убийства на пике эволюционного развития.

«Разрушители легенд» проверили огромное количество связанных с акулами мифов. Например, что они могут перевернуть лодку и проделать брешь в дне судна (не подтвердилось), что они могут учуять одну каплю крови в целом бассейне (справедливо только если речь идёт о рыбе, не о человеке), что если притвориться мёртвым, акула не станет нападать (иногда срабатывает), и что акулы достигли вершины эволюционного развития и остаются неизменными уже 400 миллионов лет (на самом деле, около 100 миллионов лет).