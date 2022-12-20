Посмотрите, как взрывается ваша еда

Чтобы увидеть реальные взрывы, отправляться на полигон совсем не обязательно. Достаточно взглянуть на продукты, которые мы употребляем ежедневно. Буквально у нас под носом происходит масса увлекательных взрывов: взрывается попкорн, жевательная резинка, и многое другое.







Эммануэль Виро и Александр Пономаренко изначально занимались исследованием погодных катаклизмов, но неожиданно поняли, что их оборудование может дать ответ на другой, не менее интересный вопрос: почему попкорн лопается? Результатом их работы стала серия красивых замедленных роликов, в которых кукуруза нагревается до тех пор, пока не взорвётся.







Как объясняют в BBC News, в ходе экспериментов выяснилось, что 180°С — это, кажется, критическая температура для кукурузы. Механика процесса была весьма загадочной, но если присмотреться внимательно, на следующем видео можно заметить, что в точке взрыва из ядра вначале выходят крошечные «ножки», которые отталкиваются от поверхности, подбрасывая кукурузу вверх.







Фактически, накопление и последующее высвобождение энергии в виде «ног», отталкивающихся от поверхности, удивительно похоже на сальто гимнастки, утверждают Виро и Пономаренко.



Звук возникает из-за выходящего наружу водяного пара, резонирующего в полости внутри ядра. По той же самой причины вулканы начинают рычать, а бутылка шампанского хлопает, когда вы её откупориваете.







Это лишь один из множества примеров, демонстрирующих, насколько яркими могут быть бытовые взрывы, если рассмотреть их в замедленном темпе. Посмотрите на этот ролик, в котором жевательная резинка лопается перед лицом девушки:







Это совсем не похоже на то, как лопается обычный воздушный шарик. Ниже вы можете увидеть что-то вроде «призрачного скелета», который возникает, когда воздух, рвущийся наружу, создаёт разрывы в резинке:







И даже такая обыденная вещь, как спагетти, может стать настоящим спектаклем, разлетевшись на сотни обломков:







Мир вокруг нас постоянно «взрывается», всё, что нужно сделать, чтобы пронаблюдать это — замедлиться.



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