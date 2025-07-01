Кем были первые девушки резидентов Black Star

Это сейчас, в эпоху «Инстаграма» и «Твиттера», о личной жизни знаменитостей известно почти все. Но были и другие времена. Сейчас уже мало кто помнит, с чего там начались отношения Тимати и Алексы и кто такая Людмила Топольнык, с которой когда-то встречался Скруджи. Но мы все выяснили и готовы рассказать о первых серьезных отношениях бывших и нынешних резидентов Black Star.
Тимати и Алекса
Первыми отношениями лидера Black Star можно считать его роман с певицей Алексой. В 2004 году на телепроекте «Фабрика звезд — 4» началась их история любви. Роман продлился три года, и уже в 2007 году пара распалась. За три года отношений они успели не только провести множество совместных фотосессий, объездить с бывшими «фабрикантами» всю страну, но и записать хит «Когда ты рядом», который до сих пор переслушивают фанаты. Однако позже выяснилось, что никакой страсти между звездами не было. Несколько лет назад Алекса сделала громкое заявление, сказав, что отношения с Тимати были лишь удачным пиар-ходом.
Егор Крид и Мирослава Карпович
Первой девушкой теперь уже бывшего «блэкстаровца» Егора Крида была звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. По информации СМИ, молодых людей объединила песня «Старлетка». Во время съёмок клипа между Мирославой и Егором завязались отношения. Роман напоминал красивую пиар-историю: звезда полюбила молодого мальчика из провинции. Однако после завершения съемок Мирослава уехала обратно в столицу, а Егор остался в Пензе. Расстояние и плотный график звезды свели отношения на нет. Мирослава не стала ждать, пока Егор переедет в столицу, и вскоре бросила его.
L’One и Анна Горозия
Бывший артист лейбла Леван Горозия счастлив со своей женой уже 12 лет. Анна была его первой настоящей любовью, и рэпер недолго сомневался, прежде чем решился сделать ей предложение. Ребята познакомились ещё в студенческие годы. Аня тогда встречалась с другим парнем, а Леван всячески пытался добиться ее расположения. В одном из интервью девушка рассказывала, что в то время их отношения были похожи на «Санта-Барбару», однако вскоре они обрели гармонию в семейной жизни.
Скруджи и Людмила Топольнык
На одном из хип-хоп-съездов на родной Украине 18-летний Эдуард (настоящее имя артиста. — Прим. ред.) повстречал свою первую настоящую любовь. Людмиле Топольнык на тот момент было всего 15 лет. Скруджи побоялся проблем и решил немного подождать с ухаживаниями. Но вскоре чувства взяли вверх, и год спустя Люда и Эдуард начали встречаться. Незадолго до того, как Скруджи подписался на лейбл, отношения пары разладились. В итоге рэпер нашел замену возлюбленной.
Natan и Анастасия Швецова
Красавчик Natan всегда пользовался популярностью у девушек. Поговаривают, что в ранние годы у него было столько романов, что не сосчитать по пальцам обеих рук. В 2012 году он объявил о свадьбе со своей избранницей Анастасией. Девушка музыканта далека от шоу-бизнеса, она дизайнер. Настя редко появляется на публике. Она ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием двоих общих детей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии