Кем были первые девушки резидентов Black Star

Это сейчас, в эпоху «Инстаграма» и «Твиттера», о личной жизни знаменитостей известно почти все. Но были и другие времена. Сейчас уже мало кто помнит, с чего там начались отношения Тимати и Алексы и кто такая Людмила Топольнык, с которой когда-то встречался Скруджи. Но мы все выяснили и готовы рассказать о первых серьезных отношениях бывших и нынешних резидентов Black Star.

Тимати и Алекса

Егор Крид и Мирослава Карпович

L’One и Анна Горозия

Скруджи и Людмила Топольнык

Natan и Анастасия Швецова