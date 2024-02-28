Как быстро отстирать скатерть

Скатерть, салфетки и многие другие предметы столового белья могут прослужить вам всю жизнь, если правильно проводить их стирку.







Столовое белье так же важно для красивого вида сервированного стола, как и посуда, столовые приборы и выстроенные на нем цветочные композиции. При этом не такое весомое значение имеет повод, по которому накрыт стол: будь то день рождения или обыкновенный семейный обед, мероприятие будет значительно приятнее, если наблюдать перед собой чистую скатерть и свежие салфетки.



Ниже делимся советами экспертов по уходу за двумя самыми распространенными видами тканей скатертей: хлопком и льном.



Хлопок

Лен

Как избавиться от пятен

Очистить такую ткань проще всего: ее можно постирать даже с другим бельем, если оно тоже состоит из хлопка. Директор компании по производству элитного белья Колин Мистри объясняет, что отдельно стирать стоит только скатерть с кружевными нашивками, чтобы избежать затяжек. Использовать при стирке необходимо горячую воду и холодную для полоскания в обычном цикле. Что удобно, для стирки хлопковой скатерти подойдет универсальный порошок без дополнительных моющих средств.Сушить такое столовое белье имеет смысл почти до полного высыхания, чтобы избежать запаха сырости. Затем можно дополнительно просушить на свежем воздухе или с помощью утюга, пока оно еще едва влажное.Все, что потребуется, — это стирка в холодной воде в щадящем режиме, а после — холодное полоскание, чтобы ткань оставалась приятной на ощупь. Можно использовать только мягкое моющее средство и высушить таким же образом, как и хлопковое белье: почти полностью. После чего пройтись утюгом, чтобы разгладить возможные после стирки складки и придать льняной ткани красивый вид.Постирать столовое белье — далеко не все равно что избавить его от застарелых пятен. В этом случае даже недорогой пятновыводитель сыграет на руку обладателю как хлопковых (или хлопчатобумажных) тканей, так и льняных. Вместо того, чтобы бесполезно тереть столовое белье бумажным полотенцем, которое, вероятнее всего, скатается и оставит много беспорядка, лучше воспользоваться чистой губкой для мытья посуды. После обработки пятен губкой со специальным химическим средством столовое белье необходимо оставить на 15-20 минут, а затем — загрузить его в стиральную машину.На самом деле, настоящее чудо с пятнами на скатерти может сотворить обычная поваренная соль — особенно если убрать нужно свежее пятно, например, от красного вина. Достаточно смочить пораженный участок ткани водой и засыпать его солидной горкой соли, которую после можно просто смахнуть губкой. Вино быстро впитается в соль, поэтому от пятна не останется и следа, а ее мелкие крупицы смоются в стиральной машине под холодной водой.