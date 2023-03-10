Две привычки мужчин, которые гораздо вреднее курения и алкоголя

Ни для кого не секрет, что курение и употребление алкоголя входят в перечень вредных привычек. Но вопреки распространенному мнению не они оказывают молниеносное отрицательное воздействие на организм мужчины. Есть две привычки, при совмещении которых мужской организм страдает намного сильнее, чем от уже перечисленных.
1. Лежать и получать удовольствие от «ничегонеделания»
Редко встретишь мужчину, который не любил бы после работы полежать на диване с пивом и чипсами / Фото: poembook.ru
Кто из нас не мечтает после работы или в свой законный выходной просто поваляться на диване перед телевизором с банкой пива в одной руке и чипсами в другой? Заманчивая картина. Вот бы так еще и каждый день, а можно и целыми днями. Но тут есть один отрицательный момент и это далеко не пиво или чипсы, пусть даже и в ежедневном формате.
Лежание на диване не менее вредно для мужчины, чем злоупотребление алкоголем / Фото: technewslog.com
Никто не говорит, что алкоголь полезен. Он без сомнения наносит организму вред, но далеко не так быстро, как может показаться на первый взгляд. То же самое, кстати, можно сказать и о сигаретах. А вот с лежанием несколько другая история. Так уж созданы представители сильной половины человечества, что подобная регулярная практика для них губительна.
Мужчины от природы сильнее, им требуется повышенная физическая активность / Фото: cortaporlosano.com
Физически мужчины сильнее от природы. Следовательно, им требуется повышенная активность. В противном случае организм перестраивается и становится сходен с женским, а надежными помощниками ему в этом становятся пиво с диваном. Что происходит в итоге? Сначала появляется так называемый «пивной живот», постепенно увеличиваются грудные железы (по женскому типу), понижается уровень тестостерона и, как следствие, снижается либидо. А вот женский гормон эстроген, наоборот, повышается.
Дело в том, что отсутствие физических нагрузок, упражнений, хотя бы элементарной зарядки, функция выработки тестостерона «впадает в спячку». Отсюда и перечисленные последствия. Вывод напрашивается следующий: все должно быть в меру, в том числе и пиво с диванным отдыхом.
2. Постоянное поглощение пищи
Чрезмерное употребление пищи приведет рано или поздно к ожирению / Фото: healthnutnews.com
Если взять двух мужчин, любителя алкоголя и любителя поесть, проблемы со здоровьем начнутся быстрее у того, кто много, вкусно, а главное постоянно ест. Алкоголь убивает нас постепенно (при употреблении его в чрезмерных количествах), а вот лишние килограммы действуют негативно практически сразу, к тому же на состояние всех органов и систем в нашем организме. И тут лежание играет свою роль – обильное употребление пищи (плотный завтрак, обед и ужин с многочисленными перекусами) и отсутствие активности в результате приведет к ожирению.
Выбор всегда за мужчиной: вести здоровый образ жизни или к сорока годам приобрести букет болезней / Фото: kak-nakachat.ru
К сорока годам, когда вся жизнь еще впереди, при таком раскладе нас ждут проблемы с сердцем, сосудами, желудком и кишечником. Список можно продолжать и дальше, но нужно ли до такого доводить ситуацию? Уж лучше вести нормальный образ жизни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии