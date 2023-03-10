Две привычки мужчин, которые гораздо вреднее курения и алкоголя

1. Лежать и получать удовольствие от «ничегонеделания»

Редко встретишь мужчину, который не любил бы после работы полежать на диване с пивом и чипсами / Фото: poembook.ru

Лежание на диване не менее вредно для мужчины, чем злоупотребление алкоголем / Фото: technewslog.com

Мужчины от природы сильнее, им требуется повышенная физическая активность / Фото: cortaporlosano.com

2. Постоянное поглощение пищи

Чрезмерное употребление пищи приведет рано или поздно к ожирению / Фото: healthnutnews.com

Выбор всегда за мужчиной: вести здоровый образ жизни или к сорока годам приобрести букет болезней / Фото: kak-nakachat.ru