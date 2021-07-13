Интересные поделки из дерева

Сегодня я вам покажу идеи для поделок. Основной материал – дерево. Одно время пластмассовые игрушки вытеснили деревянные, поэтому многие нынешние дети даже не знают, как с таким материалом работать. В любом случае, если вы решитесь делать поделки с ребенком — это будет полезное занятие.



Работа с детьми

Найти идеи поделок из дерева для детей достаточно сложно. Без папиной помощи здесь не обойтись. Дело в том, что во время процесса изготовления потребуются разные технические операции, например, выжигание, вырезание и т.д. Техника безопасности с такими инструментами должна быть на высоком уровне.

Но если вы все же решили ознакамливать свое чадо с таким материалом, то я вам дам несколько идей:

1. Самые простые изделия базируются на технике «декупаж». Работа заключается в том, что нужно приложить какой-то рисунок к фанере, его обвести карандашом, а потом выпилить при помощи лобзика. Картинка клеится обратно и вот вам поделка. Если взять рисунок самолета и в готовое изделие вставить крючок, то получится отличная вешалка.

2. Очень увлекает детей строительство кормушки или домика для птиц. Ребенок может рисовать метки, вскрывать лаком дерево или красить его краской.

Кроме ознакомления с материалом и привлечения к работе, вы покажите еще, что нужно заботиться об окружающей среде.

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