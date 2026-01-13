Последний настоящий Кадиллак: Eldorado ’84

Что такое американская мечта? Идеал свободы и возможностей. Успех в делах, собственный двухэтажный домик, посудомоечная машина, автомобиль. И не какой-нибудь, а настоящий, такой, как этот Cadillac Eldorado 1984 года.











Говорят, что у Элвиса Пресли было 200 «Кадиллаков», которые Король дарил друзьям и родственникам.

Сам он также всегда ездил на моделях этой марки, вплоть до своей трагической смерти в 1977 году.Герой сегодняшней публикации — пожалуй, последний настоящий Cadillac , созданный под музыку Элвиса. Это автомобиль 1984 года, относящийся к восьмому поколению модели Eldorado, некогда наиболее культовой серии американской марки. Серийной производство этой модели началось в 1979 году, и закончилось в 1985 году. На смену пришло девятое поколение, уже не имеющее ничего общего с духом семидесятых. Идеалы американской мечты растворились в воздухе свободы…В отличие от большинства классических американских авто, с 1967 года все Cadillac Eldorado были… переднеприводными! Не исключение — и этот «кэдди». Кузов длиной 5190 миллиметров водружен на мощную раму. По тем временам, это был очень современный автомобиль — компактный, хорошо управляемый, благодаря независимым подвескам и вентилируемым дисковым тормозам по кругу. Задняя подвеска была дополнена пневмоэлементами, давление в которых регулировалось исходя из данных с датчика положения кузова. Цель системы состояла в выравнивании кузова при загрузке.Под капотом этого Eldorado стоит двигатель HT-4100 (от High Technology). Это бензиновый V8 объемом 4.1 литра мощностью 135 л.с./260 НМ Двигатель имеет алюминиевый блок и стальные ГБЦ, и оборудован электронной системой центрального впрыска топлива.Коробка передач — конечно, же автомат! Четырехступенчатая КПП Turbo-Hydramatic 325-4L и сейчас переключает передачи плавно и незаметно, как будто не прошло более 30 лет с момента выпуска этого авто.Eldorado всегда считался одним из самых роскошных американских авто, поэтому в салоне чувствуешь себя настоящим успешным гангстером. Не хватает только трех блондинок!Оборудование салона поражает — тут и электрический доводчик багажника, и полный электропакет , и сиденья с электроприводом, и даже полностью электронный автоматический климат-контроль. Но и это еще не все…Использование электронной системы управления двигателем позволило реализовать цифровой спидометр, тахометр, а также многофункциональный бортовой компьютер, показывающий текущий и средний расход топлива, плюс запас хода до заправки.Блок контрольных лам, пульт управления светом и режимами стеклоомывателя.Дверная карта.Фонари в задних стойках.Под надписью Cadillac на плафоне — небольшой тайничок для метки от ворот гаража.Этот автомобиль приехал к моим друзьям в студию Elsheep Team на частичную перешивку салона. Так как ребята специализируются на профессиональном автозвуке, разобрали двери, чтобы посмотреть, какая музыка стоит на Cadillac 1984 года.Результат просто шокировал, в хорошем смысле слова. Мало того, что в каждой двери обнаружился отдельный усилитель, так еще и колонки оказались производства Bose — с гигантскими магнитами и бумажными диффузорами. Это то, что называется «идеальным динамиком»! Головной устройство оказалось также марки Bose, поэтому рекомендация владельцу звучала так: родной звук не трогать! Честно говоря, я первый раз слышу такое от ребят, которые «переколбашивают» до неузнаваемости любые автомобили, первым делом выкидывая в мусорный контейнер любую родную музыку, будь это BMW, Mercedes или даже Ferrari…На ходу Кадиллак Эльдорадо необычайно мягок. Езда на современных авто отучает от такой плавности, и ощущение, словно не едешь вовсе — плывешь!При разгоне автомобиль слегка приседает на задние колеса, еще больше усиливая морские ассоциации.Сквозь городской поток Eldorado идет, как океанский лайнер, случайно оказавшийся где-нибудь в Папуа. Аборигены на утлых лодочках машут руками, привлекают внимание — я же делаю серьезное лицо, на худой конец улыбаюсь или отвечаю коротким кивком. Мы с ними и разного пространства и из разного времени. Внутри салона Eldorado — всегда Америка и всегда восьмидесятые, даже если за окном — Москва и 2015 год.«Got no sleigh with reindeer, no sack on my backYou're gonna see me comin' in a big black Cadillac»