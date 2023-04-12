Малиновый звон: может ли звук иметь цвет?

Фраза вошла в обиход в XVIII веке и прочно закрепилась в лексике. Считается, что выражение «малиновый звон» придумал Пётр I. Некоторые убеждены, что за словом «малиновый» стоит реальный цвет. Неужели император был одним из тех, кто «видел» звук?
«Малиновые» колокола и чёрно-белые клавиши
Самая распространённая легенда о малиновом звоне гласит, что выражение придумал Пётр I в 1717 году. Во время визита в голландский город Мелехен император услышал колокола. Звон настолько поразил его, что он назвал звук в честь города. Но почему звон называется не мелехеновым? Второе имя города — Малин. Так его называли на французский манер. Русскому уху привычнее и приятнее. Пётр I решил увековечить имя поселения — настолько «бархатный» звук ему понравился. Император хотел заказать колокола в Россию, но был поражён, узнав, какой именно инструмент издаёт звон. Помимо колоколов в нём были клавиши. И все элементы соединялись с помощью проволоки в сложную систему.
Карильон — уникальный европейский инструмент. Звук в нём издают колокола, но в действие их приводят клавиши. Язычки и подвижные системы клавиш соединяются с помощью проволоки. Каждый колокол «настроен» на определённую тональность. В результате получается ряд, звуки в котором плавно меняются, словно ноты в октаве. В состав карильона входит не менее 23 колоколов.
Музыку, как правило, пишут для инструмента специально. Однако на карильоне можно исполнять произведения для органа. Конструкция инструмента не ограничивает фантазию композитора. Из карильонов часто лилась музыка в стиле барокко и романтизма, даже современные произведения можно адаптировать для инструмента. Именно такой инструмент услышал Пётр в XVIII веке. Неудивительно, что произошло это в Мелехе. Город прославился как столица колокольного литья. Карильон в Мелехе и сегодня самый крупный в мире. В городе даже работает специальная школа звонарей. Карильон из Голландии есть и в России. После возвращения в Россию Пётр приказал купить точно такой же инструмент, как в Мелехене. Карильон установили в Петропавловском соборе. Интересно, что в 2003 году Бельгия и Россия выпустили специальные марки. При совмещении двух разных марок получалось изображение карильона. Только на одной был изображён инструмент в Мелехе, а на второй — карильон Петербурга.
Малиновый звон — русская метафора
Следует отметить, что не все историки согласны с голландскими корнями выражения. Согласно словарю Ожегова, малиновый звон — это звук, приятный по тембру. Ожегов добавлял в приписке, что определение относится к колоколам, бубенчикам и шпорам. В 1978 году в своей работе Николай Сергеев выступил в защиту русского происхождения выражения. Языковед настаивал, что слово «малиновый» образовалось в процессе ассоциативной замены. Таким образом, предки называли малиновым всё, что было красивым или приятным.
В конце XX века русское происхождение выражения отстаивал историк Николай Ярешко. По его мнению, на Руси существовала каноничная типизация колокольного звона. Так, главными видами считали перезвон, трезвон и проводной звон. Последний делился на несколько подвидов. Проводные звоны бывали будничными и праздничными, встречными, целодневными, свадебными, красными и малиновыми. В трактовке Ярешко малиновый звон — общее название для колокольных звуков определённой тональности. Малиновый оттенок, как символ бархатного звучания — явно славянское изобретение. Европейские народы этот цвет воспринимали иначе. Например, англичане традиционно связывали малиновый с насилием: цвет чем-то напоминал кровь. В Древнем Перу малиновая нить была символом монархии. На этих нитках завязывали узлы правления. Каждый узелок равнялся одному году.
Музыкальная синестезия, в том числе «малиновый» звон, — главная идея повести Владимира Короленко «Слепой музыкант». Однако писатель понимает подобное цветовосприятие не как физиологическое отклонение. По его мнению, умение видеть цвета ближе к соощущению и обострённому восприятию. Совмещение невозможного у Короленко происходит как раз на примере малинового звона. Автор оригинально описывает восприятие звука слепым музыкантом. По его словам, красный звон слышен во всех русских городах. Невысокие ноты составляют глубокий тёмный фон. На нём колеблются и прыгают ноты повыше и поярче, насыщенного малинового цвета.
Синестезия — цветной слух, который сделал звон малиновым
Цветной слух или синестезия — редкое физиологическое отклонение. Воплотить в жизнь ощущения, которые испытывает человек с синестезией, однажды попытались в СССР. Как правило, «цветным слухом» обладают музыканты. Нередко можно услышать, как они говорят о «светлом» мажоре и «тёмном» миноре, «бархатном» тембре, называют звук ярким или насыщенным. Синестезия касается не только слуха. Некоторые синестеты раскрашивают разными цветами слова и буквы.
Другие слышат звуки во время движения. Объединение звуков и цветов предполагает, что мелодии вызывают в голове у человека цветные образы. Например, малиновые переливы при звуках карильона. Может ли быть, что Пётр I обладал «цветным слухом»?
Синестезия обнаруживалась у людей в древности. Умение «видеть» звуки сначала считали мистическим даром. В XVIII веке подобную особенность признали психическим отклонением. И только в XX веке было установлено, что синестезия — физиологическая мутация. Нервы организма перепутаны так, что раздражение одной системы затрагивает другую. В результате звуки обретают цвет. Вполне вероятно, что малиновый звон — изобретение синестета. В процессе действительно мог быть замешан карильон. Только цвет «увидел» не Пётр I. За всю жизнь у императора не наблюдалось подобного отклонения. В таком случае история с городом Мелехен — красивая выдумка. Однако ни один источник не связывает происхождение малинового звона с неизвестным музыкантом.
«Цветной» звон колоколов на Спасской башне
Зачем устанавливать яркие источники света на Спасскую башню? Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что испытывают синестеты. В 1967 году сотрудники и студенты конструкторского бюро «Прометей» провели зрелищный эксперимент. Внутри звонницы Спасской башни установили 24 прожектора. Источники света соединили с колоколами. Каждую такую «лампу» накрыли фильтрами малинового цвета. Интенсивность звука напрямую влияла на яркость прожекторов. Благодаря этому малиновый переливался десятками оттенков. Инсталляция студентов «Прометея» наглядно демонстрировала значение русского выражения «малиновый звон».
Откуда на самом деле произошло выражение «малиновый звон» сегодня сложно сказать. По самой распространённой версии, его придумал Пётр I. Некоторые языковеды усматривают в выражении русские корни. А современная наука доказывает, что люди с уникальным отклонением — синестезией — и правда способны видеть малиновый цвет колокольного звона.
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