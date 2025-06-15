Научный способ получения сверхсилы из ничего

Ученые давно заметили, что голодание особым образом влияет на все процессы в организме. Особенно впечатлило их случайное открытие работы организма при краткосрочном голодании в один день или менее. Исследователи заметили, что организм не только мобилизует все процессы внутри тела, но и меняет работу клеток, повышая метаболизм.

Сила воли

Работа мозга

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