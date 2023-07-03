Не просто предмет гардероба: история появления и долгой эволюции перчаток

Для тепла, для чистоты, для безопасности – современным человеком перчатки воспринимаются как нечто практичное и повседневное, кроме разве что свадебных аксессуаров, которые все еще несут на себе печать прошлого. А ведь у перчаток не только долгая, но и очень занимательная история, насчитывающая много тысяч лет и затронувшая как египетских фараонов, так и европейских буржуа.
Перчатки до нашей эры
Известно, что перчатками пользовались еще в Древнем Египте. Самые древние экземпляры были найдены при вскрытия гробницы фараона Тутанхамона в 1922 и относятся к XIV веку до нашей эры.
Перчатки из гробницы Тутанхамона
Считается, что египтяне также использовали некоторое подобие перчаток при выполнении сельскохозяйственных и других работ – для защиты рук. При этом конструкция была довольно простой, представляя собой мешочек с завязками, которые затягивали на запястьях, иногда предусматривая отделение для большого пальца. Кроме этого, ношение перчаток знатью и жрецами предписывалось правилами отправления религиозных культов – и качество их выделки, само собой, было уже совершенно другим.
Ассирийцы носили перчатки в качестве символа высокого происхождения. А в античных государствах использовались специальные воинские перчатки, защищавшие кисти рук от ранений. У Гомера можно встретить эпизод, в котором отец Одиссея занимается прополкой сорняков в перчатках.
Кулачный боец из Терм. Древнеримская статуя.
В римском государстве популярность перчаток была куда шире, их носили круглый год и использовали в том числе для еды руками, чтобы не обжечься. Для изготовления использовали шелковые или льняные ткани. Гладиаторы создавали подобие перчаток, обматывая руки кожаными ремнями – так, чтобы пальцы оставались свободными.
Перчатки в Европе: рыцари, дамы и перчаточный этикет
Европейцы стали пользоваться перчатками самое позднее с X века, главным предназначением этого аксессуара по-прежнему была защита рук. Средневековые рыцари носили перчатки из кольчуги с латными пластинами.
Кольчужные перчатки
Изготавливали и кожаные перчатки – их использовали на охоте. Постепенно эта часть обмундирования воина и землевладельца приобретала все большее значение – перчатки знатных сеньоров и королей украшали золотыми и серебряными нитями, драгоценными камнями.
Г. Гольбейн-мл. Портрет Шарля де Солье.
В XII веке стали появляться ремесленные цехи мастеров-перчаточников, а примерно с XIII века эти аксессуары стали производить и для женщин. Еще при английской королеве Елизавете в XVI веке возникла мода на длинные перчатки, до локтя и выше, которая продержится вплоть до XX века. Дамы носили и митенки, перчатки без отделений для пальцев.
Ч.С. Лиддердейл. Раздражение.
Вообще требования моды, связанные аксессуарами для женских рук, были довольно разнообразными. Например, женщинам позволялось оставаться в перчатках и в помещении, и во время приветствия, но полагалось снимать их за столом перед тем как приступить к закускам и освежающим напиткам.
Кожаные перчатки и перчатки из тканей долгое время оставались предметом роскоши, приняв на себя и особую символическую роль во взаимоотношениях. Их дарили дамы в знак расположения, их вручали епископам при назначении на должность, а брошенная в лицо перчатка считалась у мужчин одним из самых тяжких оскорблений, приводивших к поединку.
Д. Гирландайо. Мадонна с младенцем, святыми Юстом и Зиновием, архангелами Михаилом и Рафаилом. 1480-1490.
Руки епископов облачены в перчатки, положенные сану
Руки епископов облачены в перчатки, положенные сану
С появлением тонких лайковых перчаток, которые было трудно надевать и снимать, возникло правило, гласящее, что за пределами дома женщина должна была оставаться в перчатках, избавляясь от них только после возвращения к себе, на людях это делать считалось неприличным.
Кадр из сериала "Аббатство Даунтон".
Перчатки по-русски: длинные рукава, персчатые рукавицы и Петрушка
На Руси для защиты рук от холода долгое время использовали варежки-рукавицы или просто удлиненные рукава, что прослеживается по поговоркам «делать спустя рукава» или «засучив рукава». Перчатки стали набирать популярность с введением Петром I европейской моды, с этого же периода у русских дворян появился обычай выяснять отношения на дуэли, используя в том числе и вызов с помощью перчатки. Само слово «перчатки» пришло от старинного «перст», палец, и «рукавиц персчатых».
Петрушка
Отдельным феноменом перчаточного искусства следует признать Петрушку, перчаточную куклу, главный символ русской ярмарки и балаганов. По некоторым данным, история Петрушки восходит еще к выступлениям на Руси бродячих артистов, скоморохов, которые прекратили свое существование в XVII веке. Этот персонаж в красном колпаке, с огромным крючковатым носом, хитрыми и даже злыми глазами и улыбающимся ртом, управляемый артистом-кукольником, развлекал зрителей показом сценок на разные житейские темы. Самыми популярными были покупка лошади у цыгана, сценка с невестой, обучение солдатской службе, встреча со Смертью. Петрушка умирал в конце представления и воскресал во время нового, оживая в руках, а точнее, на руке кукловода.
Гиньоль
Родственников в среде перчаточных кукол у Петрушки немало – это и персонажи комедии дель арте, итальянского народного театра, и французская кукла Гиньоль, созданная на рубеже XVIII и XIX веков в Лионе Лораном Мурге, торговцем, а впоследствии зубодером, который не умел ни читать, ни писать. Сам Гиньоль, согласно предназначенной для него роли, был рабочим мануфактуры и разыгрывал с помощью Мурге, а за ним и других артистов сцены из жизни простых горожан, грубоватых, как и выступления Петрушки, но чрезвычайно популярных на ярмарках и базарах.
Дж. Ламберт. Белая перчатка.
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