Африканские ведьмы: портреты женщин, обвинённых в колдовстве

В Гане есть лагерь Гамбага, который основали более 200 лет назад. Здесь живут около 130 женщин, обвинённых в колдовстве. Так как в этих краях любые неудачи и болезни связывают с чародейством, стать изгнанницей не сложно. Некоторым пришлось покинуть семью и общину, овдовев, другие стали жертвами самосуда из-за того, что заболел ребёнок в семье.









Фотограф Эрик Гиамфи (Eric Gyamfi) решил посетить лагерь, чтобы больше разузнать о его обитателях. Он отправился на восток района Мампруси, где встретился с главой селения. После тщательного допроса ему позволили осмотреть лагерь в сопровождении одной из дочерей вождя или доверенных лиц.







Эрик Гиамфи сделал серию портретов крупным планом, захватив все морщины на лицах ведьм и своё отражение в их выразительных глазах. Самым пожилым женщинам в лагере более 90 лет; самым юным – 17.







Фотограф расспросил нескольких обитательниц лагеря о том, как они здесь оказались. Одной женщине велели исцелить сына её сводного брата, она не смогла этого сделать, поэтому избили её мужа и других мужчин. Она решила, что остаётся лишь бежать в лагерь.







На первый взгляд их жизнь продолжается, как и во многих других общинах, но нельзя не озадачиться условиями их проживания. «Они солидарны между собой, некоторые молодые женщины стараются помогать пожилым, хотя мало что могут сделать. Большинство из них оставили надежду когда-либо вернуться к прежней жизни. Некоторые даже не хотят этого».







Гиамфи узнал о трагических историях незаслуженно оклейменных и опозоренных женщин. Он надеется, что этот фотопроект поможет решить дискриминационные проблемы. «Они одновременно сильны и беззащитны, способны на хорошее и плохое, как и все остальные люди», – говорит фотограф.



























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