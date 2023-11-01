В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

В последние десятилетия мир телевизионных сериалов претерпел значительные изменения. Отойдя от «канонических» мыльных опер и ситкомов, немалая часть современных сериалов представляет собой качественный кинематографический продукт, способный конкурировать с полнометражными фильмами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня любой более-менее популярный сериал постепенно обзаводится своими фанатами, проявляющими живой интерес как к сюжету, так и к съемочному процессу. Если вы тоже относитесь к числу любителей этого формата развлечений, вам наверняка понравится наша подборка интересных мест, где снимались известные сцены из популярных сериалов.











«Игра престолов»: Королевский тракт — аллея Дарк Хеджес, Ирландия.







«Во все тяжкие»: дом Уолтера Уайта, Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.







«Чужестранка»: поместье Лаллиброх – имение Мидхоуп, Великобритания.







«Клан Сопрано»: закусочная Holsten’s, Блумфилд, штат Нью-Джерси, США.







«Аббатство Даунтон»: замок Хайклер, Великобритания.







«Шерлок»: Квартира Шерлока, Лондон.







«Дневники вампира»: бар Mystic Grill, Ковингтон, штат Джорджия, США.







«Друзья»: квартира Моники и Рейчел, Нью-Йорк, США.







«Ганнибал»: дом и офис доктора Лектера – Торонто, Канада.







«Остаться в живых»: остров Оаху.



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